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Марцел Личка после победы Динамо над Ахматом — что сказал, критика футболистов, 15 сентября 2024

«Это цирк». Главный тренер «Динамо» мощно наехал на своих игроков
Константин Кринский
Личка мощно наехал на своих игроков
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Досталось Тюкавину, Гладышеву, Карраскалю и Скопинцеву.

«Динамо» победило «Ахмат» (4:2) в матче 10-го тура РПЛ. Это было валидольно, ведь до 90-й минуты команда Марцела Лички делила очки с грозненцами. В итоге москвичи выиграли, но настроение тренера от этого не улучшилось.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Карраскаль – 43'     2:0 Тюкавин – 48'     2:1 Луна Диале – 54'     2:2 Садулаев – 64'     3:2 Макаров – 90+3'     4:2 Гагнидзе – 90+9'    

– Это всё практика. У нас было 14 дней [паузы на сборные]. У нас несколько раз Тюкавин, Гладышев бьют по воротам после тренировки. Но сегодня на поле все бьют как я, как бабушка. Для меня это вопрос.

Карраскаль не забил. Хорошо, что Тюкавин забил. С «Оренбургом» Константин не забил 100-процентный момент. Что я могу сделать? Будем тренироваться, я буду верить, что из пяти ударов они забьют три мяча. Гладышев может бить по углам, а не бить вратарю в руки.

– Было несколько странных моментов с Карраскалем. Что с ним случилось?
– Мы идём из раздевалки. Есть моменты, когда ты должен понимать, где ты должен играть аккуратно. В той ситуации с Камило можно выбить мяч в аут или на угловой. Это неуважение к команде соперника или недостаток концентрации.

Такого поведения не должно быть на поле. Ты думаешь, что можешь играть красиво? Скопинцев делает рабону, но куда? Это цирк, его можно показывать на Красной площади, а не на стадионе.

Магия!
«Динамо» слило преимущество в два мяча. Но после 90-й минуты началось удивительное
«Динамо» слило преимущество в два мяча. Но после 90-й минуты началось удивительное
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