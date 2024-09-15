«Спартак» сам у себя украл победу. Всё испортил нелепый автогол Литвинова

«Спартак» снова не сумел обыграть махачкалинское «Динамо». Теперь – в РПЛ. Встреча в Дагестане завершилась вничью, хотя хозяева доигрывали вдесятером.

В Махачкале в стартовом составе «Спартака» вышел Маркиньос – летний новичок играл на позиции левого полузащитника. Деян Станкович продолжает верить в бразильца, которого привёл из «Ференцвароша», в отличие, например, от его соотечественника Виллиана Жозе. Но в дебюте игры Маркиньос и его партнёры больше думали об обороне. «Динамо» агрессивно начало домашний матч, высоко встречало красно-белых и пыталось атаковать на скорости.

Впрочем, довольно быстро «Спартак» перевёл игру в нужное русло. Команда Станковича забрала мяч и хорошо двигала его в позиционных атаках – москвичи использовали преимущество в индивидуальном мастерстве своих футболистов. Подстройка работала, правда, голевых моментов «Спартак» до середины первого тайма не создавал. Мяч в основном гулял между штрафными. Мощная рубка была в центре поля.

Но на 20-й минуте «Спартак» забил первым же ударом по воротам! Ключевое действие в этой атаке – возврат мяча Умяровым на чужой трети поля. Бонгонда получил возможность беспрепятственно навесить, Медина прострелил вдоль ворот, а Угальде здорово сыграл на опережение и положил свой пятый мяч в этом сезоне РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» повёл – «Динамо» осмелело. Эмоций на поле стало ещё больше. Команда Хасанби Биджиева при развитии атак делала акцент на фланги. Несколько острых атак хозяева организовали с участием левого латераля Сандрачука, но правша терял драгоценные секунды, подрабатывая мяч под удобную ногу, и терял темп для передач. А однажды выходил почти один на один под острым углом, но слабо проткнул мяч с правой – прямо в руки Максименко. Тем не менее до перерыва «Динамо» отыгралось. Этот гол во многом заслуга Глушкова (того самого уроженца Санкт-Петербурга, который признавался после кубкового матча команд, что всегда болел против «Спартака»): хавбек ушёл от Бабича и Умярова, а завершилась атака тем, что Литвинов срезал мяч в собственные ворота. Курьёзный автогол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Станкович отреагировал на происходящее двойной заменой в перерыве. Очевидно, сербского тренера никак не мог устраивать тот факт, что его команда всего однажды за тайм попала в створ. Вместо Хлусевича и Медины вышли Абена с Мартинсом. Любопытно, что после всех перестроений на правый фланг обороны передвинулся Литвинов. Но это, конечно, для контроля контрвыпадов, а не для усиления атаки через рывки флангового защитника вперёд.

В течение 20 минут «Динамо» очень эффективно работало без мяча, поэтому у «Спартака» по-прежнему не было голевых моментов. Вдобавок каждый заброс хозяев вперёд создавал напряжение в обороне красно-белых. Но потом Мартинс отыскал пасом в убойной позиции Маркиньоса. Как бразилец не забил в пустой угол – просто невероятно! Любимчик Станковича умудрился попасть в Пальцева, так что новичок сборной России записал на свой счёт яркий сейв (заблокированный удар).

«Спартаку» не хватало и привычной остроты от Барко. При игре в равных составах у аргентинца был только один заблокированный удар и один пас под удар со стандарта. В конце концов Станкович поднял со скамейки Николсона, правда, и поменял форварда – подуставшего Угальде. За 10 минут до конца мяч всё же влетел в сетку ворот Волка, но эту атаку испортил Бонгонда, выпустивший мяч за пределы поля. Бесспорное судейское решение, хотя обидное для красно-белых.

В концовке за «Спартак» дебютировал Мангаш. Именно на нём заработал нелепое удаление хавбек «Динамо» Мрезиг, подаривший сопернику мяч на своей половине и сфоливший, чтобы не пропустить выход один на один. Вдесятером команда Биджиева отбивалась как могла от финального штурма красно-белых. У москвичей были шансы забить после углового и дальнего удара Умярова. Не повезло. В итоге «Спартак» превзошёл «Динамо» по ударам – 13:7, но так и уступил по попаданиям в створ (1:2).