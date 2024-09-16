Сборная 8-го тура РПЛ. Янгстер «Локо», экс-воспитанник «Спартака» и щит «Акрона»

Завершён 8-й тур РПЛ – определяем символическую сборную уикенда. В команду лучших игроков недели попали представители восьми клубов – «Акрона», махачкалинского «Динамо», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Зенита», «Краснодара», «Ахмата» и «Оренбурга». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. Главный тренер также из самарской команды. Вот полный список героев:

Вратарь: Александр Васютин («Акрон»)

Новый голкипер «Акрона», перешедший в летнее трансферное окно из «Зенита», несколько туров ждал своего шанса и сейчас блестяще использует его. Васютин стал одним из главных творцов сухой победы тольяттинцев над «Химками». Александр совершил семь сейвов после 20 ударов по своим воротам, и как минимум три из них были по-настоящему крутыми спасениями, а, кроме того, начал одну из голевых атак «Акрона».

Александр Васютин Фото: fcakron.ru

Правый защитник: Валентин Пальцев («Динамо» Мх)

Махачкалинское «Динамо» остановило «Спартак», а дебютант сборной России Пальцев опять выдал солидный матч. Пусть даже в этой встрече Валентин из-за своего максимально жёсткого стиля наиграл на предупреждение, которое не получил. Пальцев выиграл восемь из 13 единоборств, совершил 10 важных оборонительных действий (пять выносов мяча, по два перехвата и заблокированных удара, а также один отбор), заработал на себе три фола и однажды спас команду «сейвом» от пропущенного гола.

Валентин Пальцев Фото: vk.com/fcdmx

Центральный защитник: Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» одержали в Казани важнейшую сухую победу, которая должна помочь команде выйти из кризиса, а Евгеньев зацементировал оборону самарцев. У Романа девять выносов мяча, по четыре перехвата и заблокированных удара, один отбор и шесть из десяти выигранных единоборств. Такой игры центральных защитников не хватало Игорю Осинькину в первых турах чемпионата.

Роман Евгеньев Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Центральный защитник: Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Оборона «Локомотива» была отнюдь не безупречна в матче с «Оренбургом», но гигант Ньямси выглядит самым крепким её звеном. Более того, именно французский центральный защитник принёс победу железнодорожникам, ловко разобравшись в штрафной соперника в концовке игры. Что касается статистики Жерзино, то на его счету два удара, один пас под удар, четыре выноса мяча, два отбора и четыре из семи выигранных единоборств.

Жерзино Ньямси Фото: fclm.ru

Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»)

«Зенит» выиграл у ЦСКА матч, в котором точно не наиграл на победу, но пара звёзд сине-бело-голубых может быть довольна собственным выступлением. Защитник и капитан петербургской команды сделал голевую передачу на Лусиано Гонду, вырезав хороший кросс с левого фланга. При исполнении прямых обязанностей Дуглас Сантос тоже не провалился – собрал в своей статистике шесть выносов мяча и один перехват.

Дуглас Сантос Фото: РИА Новости

Правый вингер: Лусиано Гонду («Зенит»)

Аргентинский новичок «Зенита» продолжает забивать в каждом матче: дубль в ворота «Пари НН», потом дубль в товарищеской встрече с «Кайратом», а теперь и победный гол в важнейшей игре с ЦСКА. Лусиано опять показал, что умеет здорово выбирать позицию в штрафной соперника и бить головой. Всего же за матч форвард, формально привязанный к правому флангу, но выдающий мощный объём в разных зонах, нанёс четыре удара и заработал на себе три фола.

Лусиано Гонду Фото: РИА Новости

Центральный полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Уже нет слов, чтобы хвалить талантливейшего полузащитника «Локомотива», и хочется только одного – чтобы Батраков сохранял стабильность и в каждом туре радовал нас своими волшебными передачами и голами. Теперь Алексей сделал разницу в Оренбурге, оформив дубль в ворота столь же многообещающего вратаря Богдана Москвичёва. В активе Батракова четыре удара, три паса под удар, 79 касаний мяча (больше всех в этом матче), два отбора и два заработанных на себе фола.

Алексей Батраков Фото: fclm.ru

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Лидер «Краснодара» напомнил в игре с «Ростовом» себя прежнего: Сперцян забил два гола – больше, чем за все предыдущие семь туров. Для дубля в ворота команды Валерия Карпина полузащитнику хватило двух ударов за матч. Но помимо голов Эдуард отметился сразу семью передачами под удар, тремя перехватами и одним отбором, а из 32 его пасов 27 были точными.

Эдуард Сперцян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Левый вингер: Солтмурад Бакаев («Акрон»)

Бакаев провёл великолепный матч против команды своего брата Зелимхана – его гол и голевая передача на Стефана Лончара уничтожили «Химки». Особенно красивым получился забитый Солтмурадом мяч после шикарного сольного прохода сквозь оборону соперника. Всего же вингер «Акрона» нанёс три удара по воротам химчан, сделал два паса под удар и заработал на себе пару фолов.

Солтмурад Бакаев Фото: fcakron.ru

Нападающий: Мауро Луна Диале («Ахмат»)

Несмотря на поражение «Ахмата» от «Динамо» (2:4), в составе грозненской команды нашёлся игрок, заслуживший включение в сборную тура. При счёте 2:0 в пользу москвичей Луна Диале вернул южан в битву: забил классный гол ударом головой, а потом тонкой голевой передачей создал второй мяч Садулаева. У Луны Диале три удара по воротам бело-голубых, два паса под удар и один заработанный на себе фол.

Мауро Луна Диале Фото: vk.com/akhmatgrozny

Нападающий: Саид Сахархизан («Оренбург»)

Иранские футболисты становятся все более заметными фигурами в чемпионате России, а Сахархизан в этом туре оформил дубль в ворота «Локомотива». У нападающего «Оренбурга» уже четыре гола и один голевой пас в семи матчах РПЛ. Саид нанёс четыре удара по воротам железнодорожников и отдал 11 из 14 точных передач, включая две под удар.

Саид Сахархизан Фото: vk.com/fcorenburg

Главный тренер: Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

На разговоры о своей возможной отставке главный тренер «Крыльев Советов» отвечает третьей победой в последних пяти турах РПЛ. Команда Осинькина переиграла крепкий «Рубин», что мало кому удаётся в Казани. Да ещё и всухую! Это получилось у самарцев даже без голов новичка Ивана Сергеева из «Зенита». Игроки «Крыльев Советов» почти безупречно реализовали план Осинькина и превзошли «Рубин» по ударам в створ аж в шесть раз (6:1).

Игорь Осинькин Фото: РИА Новости

Сборная 8-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

Мест в символической сборной тура хватило не для всех, но нельзя не назвать и других героев уикенда. Несмотря на четыре пропущенных гола от «Локомотива», здорово сыграл голкипер Москвичёв, который опять отразил пенальти и делал яркие сейвы. Идар Шумахов из махачкалинского «Динамо», Диего Коста и Сергей Петров из «Краснодара» успешно справлялись в обороне. Хороши были полузащитники Иван Олейников («Крылья Советов»), Виктор Са («Краснодар»), Лончар («Акрон»). Долгожданный гол забил Константин Тюкавин из московского «Динамо». Пишите в комментариях, кого мы забыли включить в эту сборную.