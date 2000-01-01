Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
У Миранчука дополнительная «охрана» в «Атланте»
У Миранчука дополнительная «охрана» в «Атланте»
Перед матчем с «Нэшвиллом» россиянин здоровался со всеми фанатами, рядом с ним в этот момент была надёжная «охрана» — его одноклубник Шандре Силва. Сам клуб тоже прокомментировал эту шутку в соцсетях: «Новая звезда в городе. Алексей получил дополнительную охрану».
AMP-версия
«Атланта Юнайтед» вызвала для Миранчука дополнительную охрану. Его хотели украсть? Видео
Читайте также
Топ-клубы РПЛ по тратам летом. «Зенит» — в космосе
Топ-клубы РПЛ по тратам летом. «Зенит» — в космосе
Домашние матчи «МЮ» — самые посещаемые в Европе
Домашние матчи «МЮ» — самые посещаемые в Европе
Батраков побил рекорд Захаряна в РПЛ
Батраков побил рекорд Захаряна в РПЛ
Дети смотрели матч Колумбии прямо на уроке. Видео
Дети смотрели матч Колумбии прямо на уроке. Видео
В «Балтике» дети организовали матч с «Тюменью»
В «Балтике» дети организовали матч с «Тюменью»
Роналду «прокатил» Винисиуса мимо «Золотого мяча»
Роналду «прокатил» Винисиуса мимо «Золотого мяча»
30 тысяч болельщиков «Спартака» хором спели хит
30 тысяч болельщиков «Спартака» хором спели хит
Депая в Бразилии встретила толпа фанатов. Видео
Депая в Бразилии встретила толпа фанатов. Видео
Россияне в топ-100 лучших молодых игроков мира
Россияне в топ-100 лучших молодых игроков мира
«Челси» круто представил Палмера в EA Sports FC 25
«Челси» круто представил Палмера в EA Sports FC 25
Роналду оценил Мбаппе выше Бензема. Карим ответил
Роналду оценил Мбаппе выше Бензема. Карим ответил
Чилийский клуб сыграл два матча за вечер
Чилийский клуб сыграл два матча за вечер
7 лучших футболистов по «гол+пас» в сборных
7 лучших футболистов по «гол+пас» в сборных
Иммобиле попробовал себя в новой профессии. Видео
Иммобиле попробовал себя в новой профессии. Видео
Фанат притворился футболистом на матче Англии
Фанат притворился футболистом на матче Англии
Хуммельс приехал на матч «Боруссии» на самокате
Хуммельс приехал на матч «Боруссии» на самокате

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android