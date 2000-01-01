У Миранчука дополнительная «охрана» в «Атланте»
Перед матчем с «Нэшвиллом» россиянин здоровался со всеми фанатами, рядом с ним в этот момент была надёжная «охрана» — его одноклубник Шандре Силва. Сам клуб тоже прокомментировал эту шутку в соцсетях: «Новая звезда в городе. Алексей получил дополнительную охрану».
«Атланта Юнайтед» вызвала для Миранчука дополнительную охрану. Его хотели украсть? Видео
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