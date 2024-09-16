Новая звезда «Зенита», надежда «Локо» или лидер «Краснодара». Кто лучший в 8-м туре РПЛ?

РПЛ вернулась после международной паузы. 8-й тур подарил нам несколько весёлых матчей, в которых нашлись крутые герои. А мы предлагаем выбрать лучшего футболиста прошедшего уикенда в чемпионате России.
Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных. Мы отобрали большую группу игроков для этого рейтинга. Кроме того, можно отдать голос за другого футболиста, если считаете, что мы незаслуженно забыли какую-то звезду тура.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Алексей Батраков, «Локомотив»
Батраков за короткий отрезок стал лидером «Локомотива». Новые подвиги 19-летний полузащитник совершил в матче с «Оренбургом» (4:2). Алексей оформил дубль в первом тайме. Также он создавал опасность на протяжении всего матча. Его активность помогла «Локо» одержать итоговую победу и не отстать в таблице от «Зенита» и «Краснодара».
Александр Васютин, «Акрон»
«Акрон» во второй раз в сезоне одержал победу, разгромив дома «Химки» (3:0). Большая заслуга в этом принадлежит голкиперу тольяттинцев Александру Васютину. Он совершил семь сейвов, не позволив «Химкам» навязать борьбу, и начал одну из голевых атак. А в прошлом туре «Акрон» не пропустил от «Ахмата» (0:0). Так что Васютин проводит большую работу.
Лусиано Гонду, «Зенит»
Как же мощно стартовал аргентинский форвард в «Зените»! В своём первом матче он оформил дубль в ворота «Пари НН». А в 8-м туре принёс петербуржцам гостевую победу над ЦСКА. В конце первого тайма он замкнул головой передачу от Дугласа Сантоса. Трансфер Гонду уже окупается: он забивает, приносит очки и делает разницу.
Эдуард Сперцян, «Краснодар»
Сперцян не очень мощно начал сезон, но в последних пяти встречах набрал 5 (2+3) результативных действий. А матч с «Ростовом» для него – лучший в чемпионате. Эдуард оформил дубль и принёс «Краснодару» победу. Также хавбек отдал 84% точных передач и один раз успешно пошёл в отбор. Полузащитник снова тащит «Краснодар» к золоту – может, получится на этот раз?
Солтмурад Бакаев, «Акрон»
Бакаев – один из лучших игроков «Акрона» на старте сезона. От Солтмурада исходит опасность в атаке, но до 8-го тура он забил всего два мяча и оформил один ассист. Зато в матче с «Химками» Бакаев смог как отличиться, так и отдать результативный пас. Эти действия полузащитника помогли «Акрону» набрать три важных очка и подняться на 11-е место.
Дуглас Сантос, «Зенит»
Капитан «Зенита» стал автором голевой передачи на Лусиано Гонду. Бразило-аргентинская связка принесла петербуржцам тяжелейшую победу над ЦСКА. Также Сантос помогал обороне: «Зенит» до сих пор пропустил всего один мяч за восемь туров. Фантастика! Дуглас держит свой высочайший уровень.
Иван Олейников, «Крылья Советов»
«Крылья Советов» одержали важнейшую победу: в волжском дерби команда Игоря Осинькина обыграла в Казани «Рубин». Важным игроком стал полузащитник самарцев Иван Олейников. Он заработал пенальти и забил дебютный мяч за «Крылья», удвоив преимущество команды в конце первого тайма. Самарцы благодаря этой победе укрепились на 10-м месте в таблице.
Саид Сахархизан, «Оренбург»
«Оренбург» не выигрывает с 1-го тура. После домашней победы над «Спартаком» команду Давида Деограсии будто сглазили. Однако в атаке оренбуржцы по-прежнему выдают весёлые матчи. Игра с «Локомотивом» не стала исключением. «Оренбург» забил дважды, а автором дубля стал Саид Сахархизан. Иранский форвард забил уже четыре мяча за новый клуб. Его рвение должна поддерживать защита, чтобы «Оренбург» смог встать на победный путь.
Кто-то другой (Угальде/Луна/Дзюба)
Возможно, лучший игрок тура – Мауро Луна Диале, оформивший 1+1 в ворота московского «Динамо»? Или вас впечатлил дебют Артёма Дзюбы за «Акрон» и его голевой пас на Владимира Хубулова. Делитесь в комментариях вашим героем 8-го тура и голосуйте за этот пункт!
Стефан Лончар, «Акрон»
Герой «Акрона» в матче с «Химками». Его связка с Бакаевым сработала дважды за игру: сначала Лончар ассистировал Солтмураду, а через несколько минут – наоборот. Черногорский полузащитник выдал лучший матч в сезоне. Впрочем, как и весь «Акрон». Лончар не только действовал полезно в атаке, но и помогал в обороне: на его счету два отбора мяча и одно выигранное единоборство.
Хорхе Карраскаль, «Динамо» Москва
Наконец-то! Карраскаль забил первый мяч за «Динамо» в РПЛ, хотя колумбиец перебрался в клуб ещё летом 2023-го. Хорхе реализовал пенальти в первом тайме встречи с «Ахматом». Карраскаля часто критикуют за игру в обороне, но в прошедшей встрече он был крут в этом аспекте. Колумбиец совершил сразу четыре отбора и выиграл одно единоборство. Также Карраскаль дважды удачно пошёл в дриблинг.