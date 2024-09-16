Новая звезда «Зенита», надежда «Локо» или лидер «Краснодара». Кто лучший в 8-м туре РПЛ?

РПЛ вернулась после международной паузы. 8-й тур подарил нам несколько весёлых матчей, в которых нашлись крутые герои. А мы предлагаем выбрать лучшего футболиста прошедшего уикенда в чемпионате России.

Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных. Мы отобрали большую группу игроков для этого рейтинга. Кроме того, можно отдать голос за другого футболиста, если считаете, что мы незаслуженно забыли какую-то звезду тура.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.