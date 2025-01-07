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Угадай, играли ли футболисты вместе: тест, квиз, Месси, Криштиану, Суарес, Неймар, Артета, Мхитарян, Дзюба, Балотелли

Играли ли эти футболисты вместе? Непростой тест для тех, у кого хорошо работает память
Георгий Илющенко
Угадай, играли ли футболисты вместе
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Опытным игрокам футсимов будет попроще.

Футбольный мир тесен. Порой из-за этого вопрос, пересекались ли игроки на поле в составе одной команды, вызывает ступор. Мы подобрали особые случаи, а вам предстоит вспомнить, правдивы ли они. Здесь не будет вопросов, рубились ли бок о бок Криштиану с Бензема или Месси с Суаресом. Только неочевидные.

Если тест не отображается, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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