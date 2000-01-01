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Суперкомпьютер назвал будущего победителя ЛЧ
Суперкомпьютер назвал будущего победителя ЛЧ
Уже 16 сентября стартует новый сезон Лиги чемпионов. Перед началом турнира суперкомпьютер Opta назвал главных претендентов на победу. У кого больше шансов?
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6-е место — «Барселона»
6-е место — «Барселона»
Вероятность победы каталонцев — 5,2%, а выхода в финал — 11,8%. Шансы на попадание в полуфинал — 25,4%, в четвертьфинал — 49,3%.
5-е место — «Байер»
5-е место — «Байер»
Шансы на титул у клуба из Леверкузена — 5,4%, на попадание в финал — 11,1%. Вероятность участия в полуфинале — 23,9%, в четвертьфинале — 44,4%.
4-е место — «Арсенал»
4-е место — «Арсенал»
Вероятность завоевания трофея у «канониров» — 6,3%, а на игру в финале — 13,2%. Шансы на попадание в полуфинал — 25,3%, в четвертьфинал — 46,2%.
3-е место — «Интер»
3-е место — «Интер»
Шансы «нерадзурри» на победу — 10,9%, а на попадание в финальный матч — 21,2%. Вероятность выхода в полуфинал — 36,7%, в четвертьфинал — 58,6%.
2-е место — «Реал»
2-е место — «Реал»
Вероятность завоевания титула у Мадрида — 18,2%, а на игру в финале — 31,6%. Шансы на попадание в полуфинал — 48,9%, в четвертьфинал — 69,8%.
1-е место — «Ман Сити»
1-е место — «Ман Сити»
Шансы «горожан» на победу — 25,3%, на выход в финал — 39,9%. Вероятность игры в полуфинале — 55%, в четвертьфинале — 73,5%.
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов — 2024/2025
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