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Эдерсон стал вторым вратарём по ассистам в АПЛ
Эдерсон стал вторым вратарём по ассистам в АПЛ
Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон сделал ассист в матче с «Брентфордом» (2:1). Благодаря этому бразилец вышел на второе место среди вратарей по голевым передачам в АПЛ (с 1992 года).
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2-4-е место — Дэвид Симэн
2-4-е место — Дэвид Симэн
На счету бывшего голкипера «Арсенала» и «Ман Сити» четыре ассиста в АПЛ.
2-4-е место — Пепе Рейна
2-4-е место — Пепе Рейна
Экс-вратарь «Ливерпуля» за карьеру в АПЛ сделал четыре голевые передачи.
2-4-е место — Эдерсон
2-4-е место — Эдерсон
Голкипер «Ман Сити» отдал четыре голевых паса.
1-е место — Пол Робинсон
1-е место — Пол Робинсон
На счету экс-вратаря «Тоттенхэма» пять ассистов в АПЛ.
У Эдерсона четыре ассиста в АПЛ. Больше лишь у одного вратаря
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