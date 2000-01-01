У Эдерсона четыре ассиста в АПЛ. Больше лишь у одного вратаря

Эдерсон стал вторым вратарём по ассистам в АПЛ

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон сделал ассист в матче с «Брентфордом» (2:1). Благодаря этому бразилец вышел на второе место среди вратарей по голевым передачам в АПЛ (с 1992 года).