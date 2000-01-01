Эдерсон стал вторым вратарём по ассистам в АПЛ
Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон сделал ассист в матче с «Брентфордом» (2:1). Благодаря этому бразилец вышел на второе место среди вратарей по голевым передачам в АПЛ (с 1992 года).
2-4-е место — Дэвид Симэн
На счету бывшего голкипера «Арсенала» и «Ман Сити» четыре ассиста в АПЛ.
2-4-е место — Пепе Рейна
Экс-вратарь «Ливерпуля» за карьеру в АПЛ сделал четыре голевые передачи.
2-4-е место — Эдерсон
Голкипер «Ман Сити» отдал четыре голевых паса.
1-е место — Пол Робинсон
На счету экс-вратаря «Тоттенхэма» пять ассистов в АПЛ.
У Эдерсона четыре ассиста в АПЛ. Больше лишь у одного вратаря
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