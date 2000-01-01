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«Зенит» повторил достижение «Москвы»
«Зенит» повторил достижение «Москвы»
«Зенит» в восьми турах РПЛ пропустил лишь один гол (19:1). Только трём командам в чемпионате России удавался такой же результат или лучше. Вот они все.
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«Москва», 2005
«Москва», 2005
В сезоне-2005 у московской команды после восьми туров была разность мячей 7:1. Единственный гол «Москва» пропустила от «Рубина» (0:1).
«Локомотив» Москва, 2000
«Локомотив» Москва, 2000
В сезоне-2000 железнодорожники после восьми туров шли с разностью мячей 11:0.
«Локомотив» Нижний Новгород, 1992
«Локомотив» Нижний Новгород, 1992
В сезоне-1992 у нижегородцев после восьми туров была разность мячей 4:1. Единственный гол «Локомотив» пропустил от «Зенита» (1:1).
«Зенит» пропустил всего гол в восьми турах РПЛ. Круче было только у одного клуба
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