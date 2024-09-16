«Арбитр не понравился только любителям ЦСКА». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ

РПЛ вернулась после паузы на сборные и подарила нам яркий 8-й тур! В главном матче зарубились ЦСКА и «Зенит», также состоялись южное дерби «Краснодара» с «Ростовом» и очередная осечка «Спартака» с махачкалинским «Динамо». Для арбитров это должно было стать испытанием. Стало ли?

Специально для «Чемпионата» судейство в 8-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Рубин» — «Крылья Советов» — 0:2

Хорошая работа Безбородова. Единственный эпизод — назначение 11-метрового удара в ворота «Рубина». Защитник применил руки, попал пальцами по лицу и потом — предплечьем по горлу. Горло — опасная зона. Безбородов находился в правильной позиции, самостоятельно назначил пенальти и показал жёлтую карточку за грубую игру. Некоторые считают, что это легковесный 11-метровый. Но как легковесный, если в центре поля за такое жёлтые показывают?

Оценка Безбородова — 8,4.

СУДЬЯ БЕЗБОРОДОВ Фото: ФК «Рубин»

«Оренбург» — «Локомотив» — 2:4

Сложная игра досталась Егорову. В целом понравился: управление, передвижение — всё есть. Егоров ещё молод, и у него хорошая перспектива — даст фору многим арбитрам из нынешней обоймы. Но на 26-й минуте не дал игроку «Локо» жёлтую за срыв перспективной атаки. Возможно, посчитал, что рано наказывать. Но всё же стоило это сделать. Накал игры мог сильно повыситься.

Правильно показал жёлтую Прохину в пограничном моменте. Спасло, что большой скорости не было. Попадание в икроножную, и нога ушла вскользь — это и спасло. Молодец, разобрался.

Момент с пенальти — простой. Не знаю, почему Егоров его не увидел. Рука игрока «Оренбурга» была выставлена в сторону и открыта для арбитра. VAR вмешался, Егоров почему-то долго смотрел. Но ладно, он ещё молодой, хочет найти момент, где он был прав и его зря позвали. Такое бывает, ничего страшного. Главное, что в итоге принял правильное решение.

Оценка Егорова — 7,8.

«Факел» — «Пари НН» — 0:0

Семь туров не судил Любимов, на восьмой назначили. Нормально отработал, если учитывать паузу. Показал жёлтую Каштанову за выпрашивание ближе к концу матча. Рабочая схема, вовремя. Тут тонкая грань: если дашь карточку в первом тайме, у тебя будут проблемы. Вторую за такое не покажешь, и тебя просто могут сделать клоуном. Любимов всё сделал правильно.

Видно, что Любимов долго не работал. Дёргался немного, ассистенты помогали. Главное, что не было сложных эпизодов, связанных с пенальти и удалениями. Возможно, его назначат на следующий тур.

Оценка Любимова — 8,4.

СУДЬЯ ЛЮБИМОВ Фото: ФК «Факел»

ЦСКА — «Зенит» — 0:1

Не понимаю, почему всем не понравился Сухой. Только любителям ЦСКА он и не понравился, наверное. По мне, очень сложная игра и абсолютно нормальное судейство. Никаких ошибок, кроме одной, где надо было показывать Дивееву жёлтую. На 80-й минуте произошла конфронтация, а тот прибежал, толкал игрока и провоцировал.

Оценка Сухого — 8,4.

«Краснодар» — «Ростов» — 2:0

Казарцев ошибочно назначил 11-метровый в ворота «Краснодара» за игру рукой. Не знаю, что он там увидел. Но Левников позвал его к монитору, и тот исправил решение. Только формулировка у Казарцева странная — ненаказуемая игра рукой. Такого не бывает.

Также Казарцев не зафиксировал фол и не дал жёлтую игроку «Краснодара» за срыв перспективной атаки. В мяч не сыграл, а по ноге попал. Надо было не продолжать игру, а останавливать и наказывать.

Оценка Казарцева — 7,8.

СУДЬЯ КАЗАРЦЕВ Фото: ФК «Краснодар»

«Динамо» — «Ахмат» — 4:2

На 39-й минуте — очень сложный эпизод, даже несмотря на позицию Чистякова. Мяч сначала попал в тело, потом — в руку, а она то ли отставлена, то ли нет. Чистяков не назначил 11-метровый, но VAR вмешался и исправил ошибку. За такие моменты оценку снижать не стоит.

Оценка Чистякова — 8,4.

«Акрон» — «Химки» — 3:0

На 25-й минуте Цыганок не назначил 11-метровый в ворота «Акрона». Момент для него сложный и закрытый. Обзор перекрыли сразу три игрока, плюс ещё двое боролись. У футболиста «Акрона» рука была отставлена в сторону. Всё, этого достаточно. И неважно, близкое там расстояние или нет. Это VAR-вмешательство, и надо было назначать 11-метровый. И всё же эпизод сложный, а позиция не позволяла принять правильное решение, поэтому оценка не снижается.

На 63-й минуте Цыганок после применения принципа преимущества не показал игроку «Акрона» жёлтую за грубую игру.

Оценка Цыганка — 8,3.

СУДЬЯ ЦЫГАНОК Фото: ФК «Акрон»

«Динамо» Махачкала — «Спартак» — 1:1

Очень сложная игра для Кукуяна. Видно, что он волновался: сначала дал побороться, потом начал успокаивать и давать жёлтые. Удаление у «Динамо» на 89-й минуте — не ключевой эпизод. И всё же Кукуян сам разобрался и показал красную карточку за лишение явной возможности забить гол, молодец. Но на 54-й минуте не показал игроку «Динамо» жёлтую за грубую игру.

Оценка Кукуяна — 8,4.