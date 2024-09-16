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Арсенал Тула — Урал — 1:0, обзор матча 10-го тура Первой лиги, ФНЛ, видео гола Попова, статистика, 16 сентября 2024

Тула летит в РПЛ! Против главного конкурента хватило одного гола. Видео
Айнур Шаймарданов
Арсенал Тула — Урал — 1:0
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«Урал» не выстоял.

Матч за шесть очков и за лидерство, противостояние первой и второй команд чемпионата. Называйте встречу в Туле так, как нравится, но факт остаётся фактом: это главная игра Мелбет Первой лиги к 10-му туру.

«Арсенал», как и «Торпедо», — одна из немногих команд, не проигравающих в этом сезоне Первой лиги. «Урал» — самая забивающая команда чемпионата (15 голов). Есть предположения, как должен был сложиться матч?

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
16 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Одейинка – 61'    

А он начался с небольшого преимущества гостей, которое постепенно переходило в руки хозяев. «Арсенал» чаще бил, хотя лишь один из четырёх ударов туляков пришёлся в створ. Впрочем, у «Урала» за тайм и вовсе не было ни одного удара.

Самый опасный момент в первом тайме создали игроки «Арсенала»: после красивой стеночки и неразберихи в защите «Урала» Малик Одейинка вышел один на один с вратарём, но пробил рядом со штангой. Сколько бы нигериец ни пытался возразить, что мяч коснулся кого-то из игроков соперника, это не повлияло на решение Михаила Черемныха назначить удар от ворот.

Во втором тайме преимущество «Арсенала» возросло, что и привело к голу: на 61-й минуте Одейинка всё же реализовал свой шанс, замкнув передачу вблизи от линии ворот.

Попытки «Урала» у ворот «Арсенала» не заканчивались чем-то опасным, хотя подходов у команды Евгения Аверьянова было полно. Отыграться ей так и не удалось.

«Арсенал» выиграл и остаётся непобеждённым. А заодно оторвался от «Урала» на четыре очка. Тулу вообще кто-то остановит?

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