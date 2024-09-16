Топ-матчи вторника: «Милан» — «Ливерпуль», «Зенит» — «Рубин» и ЦСКА — «Динамо» в хоккее

Яркое 17 сентября: смотрим «Ювентус» — ПСВ, «Реал» — «Штутгарт» в ЛЧ, теннис, «Салават» — «Авангард» в КХЛ, а ещё ЧМ-2024 по футзалу!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 6:00*: Полина Кудерметова (Россия, LL) — Присцилла Хон (Австралия, Q), Сеул, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Полина результат на самом успешном пока турнире?

Младшая сестра Вероники Кудерметовой, 21-летняя Полина, пробилась в основу Сеула в статусе лаки-лузера после снятия Магдалены Френх. Для Кудерметовой-младшей это самый успешный пока турнир в карьере. В прошлом году она добралась тут до 1/4 финала. Сейчас первой соперницей Полины в основе будет австралийка Присцилла Хон, выигравшая квалификационный турнир. Ранее теннисистки друг с другом не встречались, а победительница сразится во втором круге с Екатериной Александровой.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какой клуб реабилитируется перед болельщиками?

Оба гранда Востока получили очень болезненные удары в прошлых играх. «Салават» в Екатеринбурге потерпел самое крупное поражение от «Автомобилиста» в истории КХЛ и показал, что уфимскому клубу даже после удачного старта надо усиливать глубину. Для «Авангарда» поражение в Новосибирске стало уже вторым подряд. Впрочем, у омичей в состав может вернуться Рид Буше — и это очень важно с учётом того, что звено Галиев — Вей — Макеев на старте сезона фактически не работает.

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⚽️ 18:00: Бразилия — Хорватия, футзал, ЧМ-2024, группа B, 2-й тур

Интрига: учинит ли Бразилия второй разгром на ЧМ?

Пятикратные чемпионы мира из Южной Америки очень хотят вернуться в большую игру и завоевать кубок в шестой раз. Старт у бразильцев получился мощнейшим. Да, Куба не самый сильный соперник, но 10:0 для уровня чемпионата мира – это редкость. Во 2-м туре группового этапа Бразилия столкнётся с Хорватией, и эта встреча станет более серьёзной проверкой для команды Шавьера Маркиньоса. Победив, бразильцы откроют себе дверь в плей-офф, а там и до финала, в который пентакампеоны не выходили с 2012 года, не так уж и далеко.

🏒 19:30: ЦСКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто выиграет московское дерби?

И ЦСКА, и «Динамо» начали сезон противоречиво. ЦСКА одержал две красивые домашние победы, показал яркий стиль, но при этом отдал матч «Торпедо» на ровном месте и проиграл по делу в Череповце. «Динамо» на старте сезона немало создаёт, но в центре внимания вратарский дуэт, который регулярно допускает ошибки в каждом матче.

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⚽️ 19:45: «Ювентус» — «ПСВ Эйндховен», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

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Интрига: «Юве» начнёт групповой этап с победы?

«Ювентус» начинает общий этап Лиги чемпионов дома. Команда Тьяго Мотты примет дома ПСВ. Не самый сложный соперник, но достаточно цепкий. «Юве» забуксовал в Серии А, потеряв очки в последних двух турах. Так что эйндховенцы способны отнять очки у туринского гранда.

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⚽️ 20:00: «Зенит» — «Рубин», Кубок России, группа D, 4-й тур

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Интрига: «Зенит» исправится за поражение в прошлом туре Кубка?

«Зенит» рассчитывает защитить статус обладателя Кубка России. В первых трёх турах команда Сергея Семака одержала две победы, а в последней игре уступила по пенальти «Акрону» (1:1, 4:5 пен.). Чтобы спокойно забронировать место в верхней сетке плей-офф, нужно побеждать как минимум в двух оставшихся играх. Почему бы не сделать это дома с «Рубином»?

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Штутгарт», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

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Интрига: мадридский «Реал» начинает защиту титула

Мадридский «Реал» идёт за очередным трофеем Лиги чемпионов. В первом матче нового розыгрыша команду Карло Анчелотти ждёт домашняя проверка в виде «Штутгарта». Немецкий клуб не выглядит устрашающе, но, с учётом нынешней формы «Реала» — всё возможно. Быть ли сенсации в Мадриде?

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⚽️ 22:00: «Милан» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: топ-вывеска на старте ЛЧ

Повторение финалов Лиги чемпионов 2005 и 2007 года. Классическая вывеска для главного еврокубка. Матчи «Милана» и «Ливерпуля» не могут не быть интересными. Да, сейчас итальянцы находятся не на вершине европейского футбола. Но обыграть дома способны любого соперника. Тем более «Ливерпуль» в последнем туре АПЛ проиграл дома «Ноттингем Форест».

⚽️ 22:00: «Бавария» — «Динамо» Загреб, Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

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Интрига: сколько мячей забьёт «Бавария»?

«Бавария» на старте Лиги чемпионов получает отличный разгон. Команда Венсана Компани примет дома загребское «Динамо». Важно забить как можно больше мячей, чтобы почувствовать уверенность. Хотя и в прошедший уикенд мюнхенцы отгрузили шесть голов в ворота «Хольштайна». Но теперь нужно перенести результативность на Лигу чемпионов.