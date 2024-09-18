Помните, «Сити» брал ветеранов чемпионского «Интера»? Как по-разному сложились их карьеры!

Тогда английский клуб не был такой грозной силой, как сейчас.

Летом 2023 года «Манчестер Сити» и «Интер» встретились друг с другом в финале Лиге чемпионов. Теперь их ждёт игра в 1-м туре турнира с обновлённым форматом. В преддверии матча вспоминаем два перехода возрастных футболистов из итальянского клуба в английский, которые состоялись несколько лет назад. Тогда «Манчестер Сити» взял двух игроков чемпионского «Интера», но их карьера в новой команде сложилась по-разному.

Патрик Виейра

У большинства болельщиков французский футболист ассоциируется в первую очередь с «Арсеналом». Но в его карьере были и «Интер», и «Манчестер Сити». В 2006 году Патрик решился на серьёзный шаг. Он сменил «Ювентус» на «Интер», то есть перешёл к принципиальному сопернику. За три с половиной года в миланском клубе Виейра провёл 91 матч, забил девять мячей и отдал девять результативных передач.

Патрик Виейра празднует гол в форме «Интера» Фото: New Press/Getty Images

Но гораздо важнее, что французский футболист пополнил коллекцию наград. Он стал трёхкратным чемпионом Италии, а первые трофеи взял под руководством Роберто Манчини. В начале 2010 года 33-летний Патрик перейдёт в «Манчестер Сити», в котором тогда работал итальянский тренер. Английской команде нужны были лидеры, герои, опытные футболисты, поскольку она хотела конкурировать с лучшими клубами страны.

Конечно, тогда Виейра не был на пике своих возможностей, но он привнёс в раздевалку тот самый менталитет победителя. Именно на это рассчитывал Манчини, когда приглашал опытного игрока.

«В тот момент команда нуждалась в футболистах, которые добились успеха в прошлом. Я понимал, что мой богатый опыт поможет этому замечательному клубу сделать шаг вперёд. Позитивно оценю свой период в «Манчестер Сити». У нас была очень дружная команда. Именно тогда, по сути, стартовала новая эпоха «Манчестер Сити». Мы заложили фундамент для будущих побед».

Приход Виейра принёс большие дивиденды. Его присутствие вдохновило одноклубников на успех. Это происходило даже тогда, когда француз не попадал в стартовом составе. В 2011-м «Ман Сити» стал победителем Кубка Англии — это был первый крупный трофей клуба за 35 лет. Кстати, после этого француз больше не выходил на поле в составе «Сити». В финале на «Уэмбли» Виейра выпустили на одну минуту, так что он поучаствовал в победе над «Сток Сити» (1:0).

«Думаю, победа в Кубке Англии придала команде уверенность. Плюс в нас поверили болельщики. Тогда мы отправили сильный сигнал конкурентам: теперь вам стоит бояться «Манчестер Сити». Важно, что в полуфинале наша команда одолела «Манчестер Юнайтед». Этот клуб доминировал в лиге в течение многих лет, но «Сити» показал, что способен конкурировать с ним», — вспоминал Патрик.

Патрик Виейра (справа) в матче АПЛ Фото: Ian Walton/Getty Images

Через несколько дней после победы в финале на «Уэмбли» француз завершил игровую карьеру. «Это было действительно лёгкое решение. За последние пару лет я получил несколько травм. Плюс вокруг было немало высококлассных футболистов. Всё это заставило меня понять, что пора заканчивать с футболом», — подчеркнул француз.

«Самый памятный момент в форме «Манчестер Сити» — победа в Кубке Англии. Повторюсь: мне кажется, тот успех вывел команду на новый уровень. Думаю, победа в Кубке Англии позволила клубу оказаться там, где он находится сейчас. В 2011 году «Манчестер Сити» был настоящей семьёй», — подытожил Виейра.

46 матчей, шесть голов, пять результативных передач — статистика футболиста в составе «Манчестер Сити». Три гола он оформил в победном розыгрыше Кубка Англии. По окончании карьеры француз остался в «Сити». Он работал в молодёжной команде, после чего уехал за океан (тренировал «Нью-Йорк Сити»). Сейчас Патрик работает со «Страсбургом» в Лиге 1.

Майкон

Когда бразилец перешёл в «Манчестер Сити», Виейра уже завершил игровую карьеру. Представляя «Интер», Майкон был чуть ли не лучшим правым защитником в мире. И взял немало трофеев, включая титул победителя Лиги чемпионов. Правда, после сезона-2009/2010 карьера бразильского футболиста пошла на спад. Он провёл ещё два года в «Интере», но уже не показывал того уровня футбола, когда был в праймовой форме.

Майкон празднует гол в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов Фото: Julian Finney/Getty Images

Летом 2012 года 31-летний Майкон перебрался в «Манчестер Сити» за скромные € 3,75 млн. Бразилец вернулся к Манчини, с которым провёл два сезона в «Интере».

«Присутствие Манчини повлияло на моё решение перебраться в «Манчестер Сити». Мы уже работали вместе. Он знает мои сильные стороны. Знает, какой я человек. Очень рад, что снова буду работать вместе с ним. Почему я выбрал «Сити»? У меня есть возможность играть в Лиге чемпионов и завоёвывать титулы с клубом. Мне нужна была новая мотивация, пришло время покинуть «Интер». Хочу продолжать побеждать», — сказал Майкон после подписания контракта.

Роберто Манчини поспособствовал приглашению Виейра и Майкона в «Ман Сити» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Правда, тот период Майкон вряд ли вспоминает с теплотой. За сезон в «Манчестер Сити» защитник отыграл 13 матчей во всех турнирах (провёл на поле суммарно 796 минут). Он пропустил немало времени из-за травмы лодыжки и колена. При таком раскладе вытеснить из основы Пабло Сабалету не получилось.

Английские СМИ периодически составляют списки худших трансферов «Ман Сити» в эпоху шейха Мансура. Майкон регулярно туда попадает. Да, его купили за небольшие деньги, но от победителя Лиги чемпионов ждали совсем другого выхлопа. Летом 2013-го, спустя год после трансфера в «Сити», Майкон вернулся в Серию А. Он перешёл в «Рому» в статусе свободного агента. Любопытно, что за несколько недель до трансфера агент бразильца отметил, что игрок хотел бы остаться в Англии.

«Майкон провёл неудачный сезон, но такое случается. Теперь он хочет доказать свою ценность в «Манчестер Сити» и получить вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира. Что касается интереса «Ромы», то сейчас итальянский футбол переживает плохие времена, и местным клубам не по карману такие зарплаты», — утверждал агент.

Майкон в матче Лиги чемпионов с «Реалом» Фото: Michael Regan/Getty Images

«Могу гарантировать — я никуда не уйду. Я спокоен и не обращаю внимания на то, что пишут. Моя цель — помочь клубу, избежать травм и вернуться в сборную Бразилии», — слова Майкона в конце сезона-2012/2013 превратились позднее в объекты для шуток.

Бразилец ехал в «Манчестер Сити» за трофеями, но за год не выиграл ничего. Переход в «Рому» помог Майкону осуществить мечту — его вызвали на домашний чемпионат мира. Однако его трансфер в «Ман Сити» до сих пор считается одним из самых провальных в истории английского клуба.