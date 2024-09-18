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Манчестер Сити — Интер, Лига чемпионов в сезоне-2023/2024, как Майкон и Виейра играли в Манчестер Сити

Помните, «Сити» брал ветеранов чемпионского «Интера»? Как по-разному сложились их карьеры!
Кирилл Закатченко
Как Виейра и Майкон играли в «Манчестер Сити»
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Тогда английский клуб не был такой грозной силой, как сейчас.

Летом 2023 года «Манчестер Сити» и «Интер» встретились друг с другом в финале Лиге чемпионов. Теперь их ждёт игра в 1-м туре турнира с обновлённым форматом. В преддверии матча вспоминаем два перехода возрастных футболистов из итальянского клуба в английский, которые состоялись несколько лет назад. Тогда «Манчестер Сити» взял двух игроков чемпионского «Интера», но их карьера в новой команде сложилась по-разному.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Патрик Виейра

У большинства болельщиков французский футболист ассоциируется в первую очередь с «Арсеналом». Но в его карьере были и «Интер», и «Манчестер Сити». В 2006 году Патрик решился на серьёзный шаг. Он сменил «Ювентус» на «Интер», то есть перешёл к принципиальному сопернику. За три с половиной года в миланском клубе Виейра провёл 91 матч, забил девять мячей и отдал девять результативных передач.

Патрик Виейра празднует гол в форме «Интера»

Патрик Виейра празднует гол в форме «Интера»

Фото: New Press/Getty Images

Но гораздо важнее, что французский футболист пополнил коллекцию наград. Он стал трёхкратным чемпионом Италии, а первые трофеи взял под руководством Роберто Манчини. В начале 2010 года 33-летний Патрик перейдёт в «Манчестер Сити», в котором тогда работал итальянский тренер. Английской команде нужны были лидеры, герои, опытные футболисты, поскольку она хотела конкурировать с лучшими клубами страны.

Конечно, тогда Виейра не был на пике своих возможностей, но он привнёс в раздевалку тот самый менталитет победителя. Именно на это рассчитывал Манчини, когда приглашал опытного игрока.

«В тот момент команда нуждалась в футболистах, которые добились успеха в прошлом. Я понимал, что мой богатый опыт поможет этому замечательному клубу сделать шаг вперёд. Позитивно оценю свой период в «Манчестер Сити». У нас была очень дружная команда. Именно тогда, по сути, стартовала новая эпоха «Манчестер Сити». Мы заложили фундамент для будущих побед».

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Приход Виейра принёс большие дивиденды. Его присутствие вдохновило одноклубников на успех. Это происходило даже тогда, когда француз не попадал в стартовом составе. В 2011-м «Ман Сити» стал победителем Кубка Англии — это был первый крупный трофей клуба за 35 лет. Кстати, после этого француз больше не выходил на поле в составе «Сити». В финале на «Уэмбли» Виейра выпустили на одну минуту, так что он поучаствовал в победе над «Сток Сити» (1:0).

«Думаю, победа в Кубке Англии придала команде уверенность. Плюс в нас поверили болельщики. Тогда мы отправили сильный сигнал конкурентам: теперь вам стоит бояться «Манчестер Сити». Важно, что в полуфинале наша команда одолела «Манчестер Юнайтед». Этот клуб доминировал в лиге в течение многих лет, но «Сити» показал, что способен конкурировать с ним», — вспоминал Патрик.

Патрик Виейра (справа) в матче АПЛ

Патрик Виейра (справа) в матче АПЛ

Фото: Ian Walton/Getty Images

Через несколько дней после победы в финале на «Уэмбли» француз завершил игровую карьеру. «Это было действительно лёгкое решение. За последние пару лет я получил несколько травм. Плюс вокруг было немало высококлассных футболистов. Всё это заставило меня понять, что пора заканчивать с футболом», — подчеркнул француз.

«Самый памятный момент в форме «Манчестер Сити» — победа в Кубке Англии. Повторюсь: мне кажется, тот успех вывел команду на новый уровень. Думаю, победа в Кубке Англии позволила клубу оказаться там, где он находится сейчас. В 2011 году «Манчестер Сити» был настоящей семьёй», — подытожил Виейра.

46 матчей, шесть голов, пять результативных передач — статистика футболиста в составе «Манчестер Сити». Три гола он оформил в победном розыгрыше Кубка Англии. По окончании карьеры француз остался в «Сити». Он работал в молодёжной команде, после чего уехал за океан (тренировал «Нью-Йорк Сити»). Сейчас Патрик работает со «Страсбургом» в Лиге 1.

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Майкон

Когда бразилец перешёл в «Манчестер Сити», Виейра уже завершил игровую карьеру. Представляя «Интер», Майкон был чуть ли не лучшим правым защитником в мире. И взял немало трофеев, включая титул победителя Лиги чемпионов. Правда, после сезона-2009/2010 карьера бразильского футболиста пошла на спад. Он провёл ещё два года в «Интере», но уже не показывал того уровня футбола, когда был в праймовой форме.

Майкон празднует гол в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов

Майкон празднует гол в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов

Фото: Julian Finney/Getty Images

Летом 2012 года 31-летний Майкон перебрался в «Манчестер Сити» за скромные € 3,75 млн. Бразилец вернулся к Манчини, с которым провёл два сезона в «Интере».

«Присутствие Манчини повлияло на моё решение перебраться в «Манчестер Сити». Мы уже работали вместе. Он знает мои сильные стороны. Знает, какой я человек. Очень рад, что снова буду работать вместе с ним. Почему я выбрал «Сити»? У меня есть возможность играть в Лиге чемпионов и завоёвывать титулы с клубом. Мне нужна была новая мотивация, пришло время покинуть «Интер». Хочу продолжать побеждать», — сказал Майкон после подписания контракта.

Роберто Манчини поспособствовал приглашению Виейра и Майкона в «Ман Сити»

Роберто Манчини поспособствовал приглашению Виейра и Майкона в «Ман Сити»

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Правда, тот период Майкон вряд ли вспоминает с теплотой. За сезон в «Манчестер Сити» защитник отыграл 13 матчей во всех турнирах (провёл на поле суммарно 796 минут). Он пропустил немало времени из-за травмы лодыжки и колена. При таком раскладе вытеснить из основы Пабло Сабалету не получилось.

Английские СМИ периодически составляют списки худших трансферов «Ман Сити» в эпоху шейха Мансура. Майкон регулярно туда попадает. Да, его купили за небольшие деньги, но от победителя Лиги чемпионов ждали совсем другого выхлопа. Летом 2013-го, спустя год после трансфера в «Сити», Майкон вернулся в Серию А. Он перешёл в «Рому» в статусе свободного агента. Любопытно, что за несколько недель до трансфера агент бразильца отметил, что игрок хотел бы остаться в Англии.

«Майкон провёл неудачный сезон, но такое случается. Теперь он хочет доказать свою ценность в «Манчестер Сити» и получить вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира. Что касается интереса «Ромы», то сейчас итальянский футбол переживает плохие времена, и местным клубам не по карману такие зарплаты», — утверждал агент.

Майкон в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Майкон в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Фото: Michael Regan/Getty Images

«Могу гарантировать — я никуда не уйду. Я спокоен и не обращаю внимания на то, что пишут. Моя цель — помочь клубу, избежать травм и вернуться в сборную Бразилии», — слова Майкона в конце сезона-2012/2013 превратились позднее в объекты для шуток.

Бразилец ехал в «Манчестер Сити» за трофеями, но за год не выиграл ничего. Переход в «Рому» помог Майкону осуществить мечту — его вызвали на домашний чемпионат мира. Однако его трансфер в «Ман Сити» до сих пор считается одним из самых провальных в истории английского клуба.

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