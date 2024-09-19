А что там с таблицей ошибок судей в РПЛ? Больше других страдают два новичка лиги

Пока в Лиге чемпионов играет Сафонов, в РПЛ близится новый тур. На прошлых выходных в нашем чемпионате было несколько ярких матчей, но сейчас – не про игру. Ведь снова не обошлось без судейских ошибок. «Чемпионат» обновляет таблицу на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.
- Таблица ошибок судей после 1-го тура.
- Таблица ошибок судей после 2-го тура.
- Таблица ошибок судей после 3-го тура.
- Таблица ошибок судей после 4-го и 5-го туров.
- Таблица ошибок судей после 6-го тура.
Ошибки судей в 7-м и 8-м турах
В 7-м туре ошибся Сергей Карасёв, не назначивший пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Рубином». В 8-м туре ошибка тоже была одна — Сергей Цыганок не назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче с «Химками».
«На 25-й минуте Цыганок не назначил 11-метровый в ворота «Акрона». Момент для него сложный и закрытый. Обзор перекрыли сразу три игрока, плюс ещё двое боролись. У футболиста «Акрона» рука была отставлена в сторону. Всё, этого достаточно. И неважно, близкое там расстояние или нет. Это VAR-вмешательство, и надо было назначать 11-метровый».
Таблица ошибок судей после 8-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Динамо» Мх
|2
|0
|-2
|«Химки»
|2
|0
|-2
|«Динамо» М
|1
|0
|-1
|«Крылья Советов»
|1
|0
|-1
|«Оренбург»
|1
|0
|-1
|«Рубин»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|1
|1
|0
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Ахмат»
|0
|0
|0
|«Спартак»
|0
|1
|+1
|«Акрон»
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|0
|2
|+2
Таблица ошибок, исправленных VAR
В 7-м туре Сергей Карасёв назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Рубином» после просмотра повтора.
Владислав Безбородов отменил гол «Локомотива» в матче с «Краснодаром» после подсказки видеоассистентов.
Арбитры отменили гол нападающего «Ростова» Егора Голенкова в матче с «Факелом» из-за офсайда.
Егор Егоров назначил пенальти после просмотра повтора
Фото: ФК «Оренбург»
В 8-м туре Егор Егоров назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Локомотивом» после просмотра повтора.
Василий Казарцев отменил решение о назначении пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом». Плюс он отменил гол Фёдора Смолова из-за офсайда после подсказки видеоассистентов.
Судьи назначил пенальти в ворота «Ахмата» в матче с московским «Динамо» за игру рукой Александра Жирова.
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Динамо» Мх
|3
|0
|-3
|«Рубин»
|4
|1
|-3
|«Оренбург»
|3
|0
|-3
|«Ростов»
|3
|1
|-2
|«Ахмат»
|2
|1
|-1
|«Динамо» М
|1
|1
|0
|«Химки»
|4
|4
|0
|«Локомотив»
|2
|2
|0
|«Факел»
|2
|3
|+1
|«Акрон»
|2
|3
|+1
|«Крылья Советов»
|0
|1
|+1
|«Пари НН»
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|1
|3
|+2
|«Спартак»
|1
|3
|+2
|«Зенит»
|0
|2
|+2
|ЦСКА
|0
|2
|+2