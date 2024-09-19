А что там с таблицей ошибок судей в РПЛ? Больше других страдают два новичка лиги

Пока в Лиге чемпионов играет Сафонов, в РПЛ близится новый тур. На прошлых выходных в нашем чемпионате было несколько ярких матчей, но сейчас – не про игру. Ведь снова не обошлось без судейских ошибок. «Чемпионат» обновляет таблицу на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 7-м и 8-м турах

В 7-м туре ошибся Сергей Карасёв, не назначивший пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Рубином». В 8-м туре ошибка тоже была одна — Сергей Цыганок не назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче с «Химками».

Игорь Федотов футбольный арбитр «На 25-й минуте Цыганок не назначил 11-метровый в ворота «Акрона». Момент для него сложный и закрытый. Обзор перекрыли сразу три игрока, плюс ещё двое боролись. У футболиста «Акрона» рука была отставлена в сторону. Всё, этого достаточно. И неважно, близкое там расстояние или нет. Это VAR-вмешательство, и надо было назначать 11-метровый».

Таблица ошибок судей после 8-го тура РПЛ

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Динамо» Мх 2 0 -2 «Химки» 2 0 -2 «Динамо» М 1 0 -1 «Крылья Советов» 1 0 -1 «Оренбург» 1 0 -1 «Рубин» 1 0 -1 «Ростов» 1 1 0 «Зенит» 0 0 0 «Краснодар» 0 0 0 ЦСКА 0 0 0 «Ахмат» 0 0 0 «Спартак» 0 1 +1 «Акрон» 0 1 +1 «Локомотив» 0 2 +2 «Пари НН» 0 2 +2 «Факел» 0 2 +2

Таблица ошибок, исправленных VAR

В 7-м туре Сергей Карасёв назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Рубином» после просмотра повтора.

Владислав Безбородов отменил гол «Локомотива» в матче с «Краснодаром» после подсказки видеоассистентов.

Арбитры отменили гол нападающего «Ростова» Егора Голенкова в матче с «Факелом» из-за офсайда.

Егор Егоров назначил пенальти после просмотра повтора Фото: ФК «Оренбург»

В 8-м туре Егор Егоров назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Локомотивом» после просмотра повтора.

Василий Казарцев отменил решение о назначении пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом». Плюс он отменил гол Фёдора Смолова из-за офсайда после подсказки видеоассистентов.

Судьи назначил пенальти в ворота «Ахмата» в матче с московским «Динамо» за игру рукой Александра Жирова.