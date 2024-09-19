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Против кого судьи РПЛ ошибаются чаще всего, таблица и разбор ошибок, Спартак, Зенит, ЦСКА, Динамо, Краснодар, Ростов, Локомотив

А что там с таблицей ошибок судей в РПЛ? Больше других страдают два новичка лиги
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ
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Новичкам лиги пока приходится тяжело.

Пока в Лиге чемпионов играет Сафонов, в РПЛ близится новый тур. На прошлых выходных в нашем чемпионате было несколько ярких матчей, но сейчас – не про игру. Ведь снова не обошлось без судейских ошибок. «Чемпионат» обновляет таблицу на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 7-м и 8-м турах

В 7-м туре ошибся Сергей Карасёв, не назначивший пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Рубином». В 8-м туре ошибка тоже была одна — Сергей Цыганок не назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче с «Химками».

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«На 25-й минуте Цыганок не назначил 11-метровый в ворота «Акрона». Момент для него сложный и закрытый. Обзор перекрыли сразу три игрока, плюс ещё двое боролись. У футболиста «Акрона» рука была отставлена в сторону. Всё, этого достаточно. И неважно, близкое там расстояние или нет. Это VAR-вмешательство, и надо было назначать 11-метровый».

Разбор судейства в 8-м туре РПЛ:
«Арбитр не понравился только любителям ЦСКА». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Арбитр не понравился только любителям ЦСКА». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 8-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Динамо» Мх20-2
«Химки»20-2
«Динамо» М10-1
«Крылья Советов»10-1
«Оренбург»10-1
«Рубин»10-1
«Ростов»110
«Зенит»000
«Краснодар»000
ЦСКА000
«Ахмат»000
«Спартак»01+1
«Акрон»01+1
«Локомотив»02+2
«Пари НН»02+2
«Факел»02+2

Таблица ошибок, исправленных VAR

В 7-м туре Сергей Карасёв назначил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Рубином» после просмотра повтора.

Владислав Безбородов отменил гол «Локомотива» в матче с «Краснодаром» после подсказки видеоассистентов.

Арбитры отменили гол нападающего «Ростова» Егора Голенкова в матче с «Факелом» из-за офсайда.

Егор Егоров назначил пенальти после просмотра повтора

Егор Егоров назначил пенальти после просмотра повтора

Фото: ФК «Оренбург»

В 8-м туре Егор Егоров назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Локомотивом» после просмотра повтора.

Василий Казарцев отменил решение о назначении пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом». Плюс он отменил гол Фёдора Смолова из-за офсайда после подсказки видеоассистентов.

Судьи назначил пенальти в ворота «Ахмата» в матче с московским «Динамо» за игру рукой Александра Жирова.

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Динамо» Мх30-3
«Рубин»41-3
«Оренбург»30-3
«Ростов»31-2
«Ахмат»21-1
«Динамо» М110
«Химки»440
«Локомотив»220
«Факел»23+1
«Акрон»23+1
«Крылья Советов»01+1
«Пари НН»01+1
«Краснодар»13+2
«Спартак»13+2
«Зенит»02+2
ЦСКА02+2
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