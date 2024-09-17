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Первая лига России, ФНЛ, обзор 10-го тура: результаты матчей, видео, статистика, голы, Торпедо — Балтика, события

Взлёт «Торпедо», гениальный гол Лисаковича и возрождение «Уфы». Топ-тур Первой лиги. Видео
Айнур Шаймарданов
Первая лига России, ФНЛ
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В таблице «Лучшей лиги мира» всё традиционно плотно.

Вспомните ли вы случай из любого футбольного чемпионата, когда за один тур матчи между собой проводили первая и вторая команды лиги, а также третья и четвёртая? Если нет, то скорее читайте обзор 10-го тура Мелбет Первой лиги — турнира, где воплощаются самые интересные футбольные фантазии.

Турнирная таблица Первой лиги после 10 туров

Противостояние тура — матч за первое место между «Арсеналом» и «Уралом»

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
16 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Одейинка – 61'    

Вывеска — огонь, приз за победу — ещё мощнее, но содержание матча подвело. «Арсенал» и «Урал» разыграли первое место в таблице в не самом насыщенном на события матче.

«Арсенал» остался непобеждённым и на первом месте. А «Урал» позволил конкуренту оторваться на четыре очка

Лучший гол тура — Георгий Гонгадзе («СКА-Хабаровск»)

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Симонян – 28'     2:0 Гонгадзе – 90+2'    

Что может быть лучше голов с центра поля? Только голы с центра поля, забитые в добавленное время. Георгий Гонгадзе мощным ударом поставил жирную точку в матче в Раменском.

Хабаровчанам победа в игре с «Нефтехимиком» принесла выход из зоны вылета.

Команда тура — «Уфа»

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
2 : 0
Родина
Москва
1:0 Муллин – 45'     2:0 Ложкин – 90+3'    

Нельзя сказать, что коллектив Евгения Харлачёва показал какую-то выдающуюся игру, но футболисты «Уфы» дотерпели, а в концовке матча с «Родиной» сняли все вопросы о победителе.

Победа действительно важная: первая после трёх поражений, вдобавок позволила команде выбраться из зоны вылета и наверняка слегка увеличила шансы Харлачёва продолжить работу в столице Башкортостана.

Другие матчи 10-го тура Первой лиги

«Торпедо» — «Балтика»

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
16 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Нетфуллин – 43'     1:1 Лисакович – 53'     2:1 Максимов – 63'    

В понедельник в Первой лиге между собой играли первая и вторая команды чемпионата, а также третья и четвёртая. В обоих матчах победу одержал тот клуб, что располагался выше.

Отдельное украшение игры в Химках — гениальный гол Виталия Лисаковича. В начале второго тайма он умудрился перебросить вратаря, когда о таком ходе никто бы и не подумал.

И всё же «Торпедо» дожало соперника уже спустя 10 минут. Три очка добыты благодаря Максиму Максимову.

«Торпедо» поднялось на второе место, опередив «Урал». А «Балтика» остаётся в топ-4, но уже в шести очках от «Арсенала».

«Тюмень» — «Сокол»

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 1
Сокол
Саратов
0:1 Максименко – 42'    

Артём Максименко забил третий мяч в сезоне, усугубив и без того тяжелое положение «Тюмени» после 10 туров. А ведь в прошлом сезоне команда шла в числе лидеров и даже удерживала первое место.

Теперь же «Тюмень» с отрывом последняя. А «Сокол» закрепился в середине таблицы.

«Чайка» — «Шинник»

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 2
Шинник
Ярославль
1:0 Руденко – 22'     2:0 Янов – 34'     2:1 Фёдоров – 42'     2:2 Малахов – 69'    

Результативное противостояние в Песчанокопском, которое больше сыграло на руку гостям, нежели хозяевам поля. «Шинник» благодаря набранному очку сохранил фору перед зоной вылета. «Чайка» осталась на седьмом месте.

«КАМАЗ» — «Алания»

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 2
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Караев – 1'     0:2 Дерюгин – 45+1'    
Удаления: Кокоев – 90+2' / нет

Давид Караев так сильно хотел забить бывшей команде, что сделал это спустя всего лишь 12 (!) секунд после стартового свистка. Комбинация получилась не только быстрой и красивой, но и решающей для результата этого матча.

В конце первого тайма «КАМАЗ» забил второй, на последних минутах остался в меньшинстве, однако уверенно довёл игру до победы. Три очка позволили челнинцам не только опередить сегодняшнего соперника в турнирной таблице, но и оторваться от зоны вылета.

«Сочи» — «Ротор»

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 0
Ротор
Волгоград

Обе команды шли в верхней части турнирной таблицы, и победа любой из них подняла бы её в топ-4. Но не в этот раз.

В следующем туре «Сочи» ждёт матч с идущим в середине таблицы «Соколом», а «Ротор» сыграет с «Черноморцем». Обе встречи команды проведут дома.

«Черноморец» — «Енисей»

Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
14 сентября 2024, суббота. 18:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
2 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Савельев – 9'     1:1 Ширяев – 31'     2:1 Иванов – 73'    

Команда из Новороссийска существенно поправила своё турнирное поражение, одержав столь важную домашнюю и вдобавок волевую победу. «Енисей» приговорил точный удар Егора Иванова на 73-й минуте. Красивый и важный.

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