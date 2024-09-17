Взлёт «Торпедо», гениальный гол Лисаковича и возрождение «Уфы». Топ-тур Первой лиги. Видео

Вспомните ли вы случай из любого футбольного чемпионата, когда за один тур матчи между собой проводили первая и вторая команды лиги, а также третья и четвёртая? Если нет, то скорее читайте обзор 10-го тура Мелбет Первой лиги — турнира, где воплощаются самые интересные футбольные фантазии.

Противостояние тура — матч за первое место между «Арсеналом» и «Уралом»

Вывеска — огонь, приз за победу — ещё мощнее, но содержание матча подвело. «Арсенал» и «Урал» разыграли первое место в таблице в не самом насыщенном на события матче.

«Арсенал» остался непобеждённым и на первом месте. А «Урал» позволил конкуренту оторваться на четыре очка

Лучший гол тура — Георгий Гонгадзе («СКА-Хабаровск»)

Что может быть лучше голов с центра поля? Только голы с центра поля, забитые в добавленное время. Георгий Гонгадзе мощным ударом поставил жирную точку в матче в Раменском.

Хабаровчанам победа в игре с «Нефтехимиком» принесла выход из зоны вылета.

Команда тура — «Уфа»

Нельзя сказать, что коллектив Евгения Харлачёва показал какую-то выдающуюся игру, но футболисты «Уфы» дотерпели, а в концовке матча с «Родиной» сняли все вопросы о победителе.

Победа действительно важная: первая после трёх поражений, вдобавок позволила команде выбраться из зоны вылета и наверняка слегка увеличила шансы Харлачёва продолжить работу в столице Башкортостана.

Другие матчи 10-го тура Первой лиги

«Торпедо» — «Балтика»

В понедельник в Первой лиге между собой играли первая и вторая команды чемпионата, а также третья и четвёртая. В обоих матчах победу одержал тот клуб, что располагался выше.

Отдельное украшение игры в Химках — гениальный гол Виталия Лисаковича. В начале второго тайма он умудрился перебросить вратаря, когда о таком ходе никто бы и не подумал.

И всё же «Торпедо» дожало соперника уже спустя 10 минут. Три очка добыты благодаря Максиму Максимову.

«Торпедо» поднялось на второе место, опередив «Урал». А «Балтика» остаётся в топ-4, но уже в шести очках от «Арсенала».

«Тюмень» — «Сокол»

Артём Максименко забил третий мяч в сезоне, усугубив и без того тяжелое положение «Тюмени» после 10 туров. А ведь в прошлом сезоне команда шла в числе лидеров и даже удерживала первое место.

Теперь же «Тюмень» с отрывом последняя. А «Сокол» закрепился в середине таблицы.

«Чайка» — «Шинник»

Результативное противостояние в Песчанокопском, которое больше сыграло на руку гостям, нежели хозяевам поля. «Шинник» благодаря набранному очку сохранил фору перед зоной вылета. «Чайка» осталась на седьмом месте.

«КАМАЗ» — «Алания»

Давид Караев так сильно хотел забить бывшей команде, что сделал это спустя всего лишь 12 (!) секунд после стартового свистка. Комбинация получилась не только быстрой и красивой, но и решающей для результата этого матча.

В конце первого тайма «КАМАЗ» забил второй, на последних минутах остался в меньшинстве, однако уверенно довёл игру до победы. Три очка позволили челнинцам не только опередить сегодняшнего соперника в турнирной таблице, но и оторваться от зоны вылета.

«Сочи» — «Ротор»

Обе команды шли в верхней части турнирной таблицы, и победа любой из них подняла бы её в топ-4. Но не в этот раз.

В следующем туре «Сочи» ждёт матч с идущим в середине таблицы «Соколом», а «Ротор» сыграет с «Черноморцем». Обе встречи команды проведут дома.

«Черноморец» — «Енисей»

Команда из Новороссийска существенно поправила своё турнирное поражение, одержав столь важную домашнюю и вдобавок волевую победу. «Енисей» приговорил точный удар Егора Иванова на 73-й минуте. Красивый и важный.