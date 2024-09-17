«Пусть Игорёк Акинфеев играет сколько его душе угодно». Искренний Сергей Рыжиков

После неожиданной отставки Андрея Талалаева «Химки» также покинул его помощник Сергей Рыжиков. Теперь оба снова при деле, но уже порознь. Талалаев тащит из Первой лиги в высшую «Балтику». А один из героев «золотого» «Рубина» конца 2000-х вернулся в Казань, приняв местный «Сокол» (тот самый, который в июле искал покупателя через Avito.

Первое большое интервью в новом качестве Рыжиков дал «Чемпионату».

О чём говорили:

«Сокол» и Avito

— Какие эмоции испытываете от возвращения к работе главным тренером?

— Только положительные. Это интересная и очень любимая работа. Посмотрим, что у нас получится.

— Каково возглавить клуб из города, где провели бо́льшую часть игровой карьеры?

— Я к этому не привязываюсь. Очень удобно, что рядышком семья: дети, супруга и дом. Но если бы я был главным тренером в другом месте, испытывал бы такие же чувства.

Сергей Рыжиков на тренировке «Сокола» Фото: fc-sokol.ru

— Вас не смущало, что «Сокол» был выставлен на продажу?

— Не смущало. Я работал в этом клубе, ещё когда он назывался «Сменой» в любительской лиге. Мы со спортивным директором поддерживали связь и созванивались. Когда я был в Казани, ходил на матчи. В общем, владел информацией, какая обстановка в клубе и в команде.

— Как отнеслись к тому, что клуб выставили на продаже через Avito?

— Я думаю, сработала креативность. Нестандартное мышление нашего спортивного директора дало плоды. Поставленную задачу — найти спонсора для клуба — он выполнил. Значит, это было оправданно.

— Как сейчас обстоят финансовые дела в клубе?

— Пока финансовых проблем нет, всё выплачивают вовремя. Питание и всё остальное есть. Так что работаем в хороших условиях. Нужно показывать приличную игру и результат.

— Как вы относитесь к дополнительной подработке футболистов? Во Второй лиге были такие случаи.

— Я отношусь к этому плохо, потому что в профессиональном футболе нужно быть профессионалом, а не любителем. Понятно, что это должно подкрепляться достойной заработной платой и премиальными от клуба, чтобы человек не заботился о том, где найти кусок хлеба, а спокойно посвящал себя футболу как основной работе.

— «Сокол» неплохо выступает во Второй лиге. Есть шансы в ближайшее время пойти на повышение?

— Шансы есть всегда. У нас не стоит такой задачи. Спонсор не пришёл и не сказал, что хочет видеть команду сейчас в «Серебре». Надо выигрывать каждую игру, а там посмотрим. Но если выйдем в «Серебро», инвестор будет не против.

Реформа Второй лиги и Кубка России

— Как вам уровень футбола во Второй лиге?

— Здесь неплохой футбол. Мы недавно играли с «Акроном-2» и «Уралом-2». В обеих командах есть интересные ребята, работают молодые тренеры. «Амкар» и «Динамо» более опытные и сыгранные команды, показывают более динамичный и качественный футбол. Вторая лига — добротный чемпионат. Просто так никто очки не отдаст. Нужно прилагать усилия в каждом матче.

— Много болельщиков ходит на матчи вашей команды?

— На выездные игры — очень мало, но на домашние матчи приходило по четыре тысячи болельщиков. Конечно, это морально поддерживает команду. Играть при четырёх тысячах и трёх сотнях человек — разные вещи. Наши ребята понимают, что это большая ответственность, и стараются демонстрировать свои лучшие качества. Мне одно удовольствие принимать участие в таких матчах.

Болельщики на домашнем матче «Сокола» Фото: fc-sokol.ru

— Есть во Второй лиге футболисты, которых мы скоро увидим в РПЛ?

— Пока трудно сказать, для этого нужно время. Лучшие команды имеют лучших футболистов. Надо понимать, где мы находимся, нам тяжеловато оставлять какие-то сливки у себя. Но у нас есть хорошие ребята, которые тренируются и работают. А также есть футболисты, которые передают свой опыт остальным. Получается сбалансированная команда. Ребята стараются выполнять и соответствовать нашим требованиям.

— Как оцените реформу Второй лиги?

— Сначала я скептически относился к этой реформе. Но по прошествии полутора лет она мне нравится. Повысилась конкуренция во всех дивизионах. Однако, с другой стороны, у команд, которые играют в «Золоте» и «Серебре», стала сложнее логистика. Я думаю, что команды, которые не хотели бы там быть, там бы не играли. Так что всё закономерно.

— Кубок России тоже переформатировали. Оправданно?

— Если честно, то мне не очень нравится кубковая система, которая касается РПЛ. Наверное, исходили из того, чтобы у футболистов было больше игровой практики, и закрыли дыры из-за отсутствия еврокубков. Кубок России раньше был прекрасен играми на выбывание. А сейчас ты можешь проиграть три раза и остаться в турнире. Я, честно говоря, особо не знаю регламент Кубка. Есть какие-то Пути регионов и РПЛ. «Акрон» выбивал всю высшую элиту, но всё равно не прошёл в финал. Тяжеловато это понимать, хочется более спортивного принципа. Но в сложившийся ситуации этот формат, может быть, и правилен.

Талалаев, Карпин, Рахимов

— До «Сокола» вы ассистировали в «Химках» Талалаеву. Как оцените этот период работы?

— Отлично, ведь получил много опыта работы помощником в команде, ставящей перед собой самые высокие задачи. Андрей Викторович — очень опытный и требовательный специалист, который умеет добиваться результата. Плюс у него был очень сильный тренерский штаб. Эти восемь месяцев были очень позитивными и поучительными для меня.

— Чем больше всего запомнился Талалаев?

— Почему запомнился? Я его не забываю! Андрей Викторович запомнился открытостью и прямолинейностью. Он говорит то, что думает. В том смысле, что ничего не скрывает и говорит всё, что у него на душе. Он говорит правду в глаза, а не ведёт какие-то шуры-муры за спиной футболиста. Это очень подкупало. Также его отличают очень высокий профессионализм, глубина и ширина взглядов на футбольные ситуации.

— Талалаев — один из самых эмоциональных специалистов в России?

— Футбол — это эмоции. Если ему так легче, то я не вправе судить. Кто-то молчит, кто-то качается, кто-то просто стоит, а кто-то кричит на судей. Сколько тренеров, столько линий поведения.

Андрей Талалаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А вы какой тренер? По Сети разлетелось видео с вашей цитатой: «Я знал, что у «Сокола» есть яйца».

— Команда в тот момент проявила характер, мы показали свои причиндалы. Мы играли в меньшинстве, выстояли и победили по пенальти. Конечно, хотелось бы быть спокойным тренером и чтобы это спокойствие передавалось футболистам. Но оно не должно принимать форму апатии или сонливости. Ты должен быть уверен в своих силах и знать, как играть.

— Чего вы можете достичь в качестве тренера, чего не достигали футболистом?

— Наберите мне через 25 лет, я обязательно вам скажу (смеётся).

— Есть мечта возглавить главную команду Казани?

— Нет. У меня сейчас мечта получить лицензию PRO УЕФА. Буду идти шаг за шагом, потому что без этой лицензии я не смогу возглавить «Рубин». Мне осталось три месяца, чтобы её получить.

— Получится у Рашида Рахимова вернуть «Рубин» в топ российского футбола?

— Я желаю ему поднять «Рубин» до тех высот, где он был, и держаться там как можно дольше. Чем выше поднимаешься, тем больнее падать. Мы это уже видели на примере «Рубина», «Динамо» и «Крыльев Советов».

— Кто для вас идеал в профессии?

— В российском футболе не знаю, а в советском – Лобановский.

— А Карпин?

— Карпин пока ещё ничего не выиграл. Но не понаслышке знаю о его работе, с ними играли в Кубке России, где он выставил молодёжный состав.

— Вместе с Талалаевым вы вывели «Химки» в РПЛ, но затем весь тренерский штаб убрали. Как реагировали?

— Дыма без огня не бывает. Ходили всякие слухи, разные блогеры в телеграм-каналах писали, что над нашим тренерским штабом сгущаются тучи. Мы были в курсе, хоть Андрей Викторович и не распространялся. А когда мы ушли в отпуск, всё узнали из первых уст. Андрей Викторович приболел, а мы работали, пока с нами не расторгли контракты.

— Руководство «Химок» объяснило своё решение?

— Андрею Викторовичу сказали, и он точно знает, почему было принято такое решение. Но мы не в курсе, хоть мы и соратники нашего полководца. Не думаю, что об этом нужно знать, ведь меньше знаешь — крепче спишь. Однако клуб не заплатил неустойку. Мы ждём решения КДК.

Сафонов, Акинфеев, Латышонок

— Во время вашей работы в «Химках» в команде раскрылся Игорь Обухов. Сейчас он первый номер в команде. Сильный голкипер?

— Не буду лукавить, сейчас не слежу за «Химками». Мне хватает своей работы, поэтому очень мало смотрю РПЛ. У меня супруга не очень любит футбол. Когда прихожу домой, то включён не футбол, а переключать не хочется. Поэтому смотрю только европейские чемпионаты, потому что супруга рано ложится спать, а их матчи показывают поздно.

Что касается Обухова, то это вратарь высшей категории. Недаром в честной конкуренции с Антоном Митрюшкиным он застолбил за собой право играть основным вратарём. По результатам в РПЛ выглядит неплохо, читаю, что выступает хорошо. Желаю ему удачи, здоровья и пускай продолжает показывать свой высокий класс.

— В этом сезоне РПЛ будет интрига в борьбе за чемпионство?

— Я бы хотел, чтобы интрига была не меньше, чем в прошлом сезоне. Но пусть победит сильнейший.

— Вас удивил трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ»?

— Я был удивлён, что при такой геополитической ситуации большой клуб обратил внимание на Матвея. Очень обрадовался, что ещё один наш человек будет играть в Европе. Матвею желаю всего самого лучшего, успехов, чтобы он стал первым номером и показывал своё мастерство на радость российским и парижским зрителям.

— За счёт чего Сафонов может выиграть конкуренцию у Доннаруммы?

— За счёт хорошей игры в воротах. Думаю, тренер — не враг себе и будет ставить лучшего в основу. Желаю Матвею забронировать за собой ворота «ПСЖ».

Матвей Сафонов на тренировке «ПСЖ» Фото: ФК «ПСЖ»

— Австрийский «Штурм» — хороший вариант для развития карьеры 20-летнего Худякова?

— В любом возрасте это хороший вариант для продолжения карьеры. Буду следить за ним.

— А у вас в годы выступлений не было возможности уйти в европейский клуб?

— Насчёт предложений надо спрашивать у агентов и спортивных директоров клубов, где я играл. Предметного интереса не было.

— За счёт чего так резко выстрелил Латышонок?

— У каждого своя история. Если тренер вратарей «Зенита» увидел в нём первого номера команды, почему нет? Можно констатировать факт, что «Зенит» сейчас пропускает меньше всех и идёт на первом месте.

— Назовите тройку сильнейших вратарей в России.

— Лунёв из «Динамо», Латышонок из «Зенита» и Максименко из «Спартака». Если брать не из РПЛ, то ещё Сафонов. У нас много вратарей держат высокую планку.

— Сафонов — сильнейший российский вратарь на данный момент?

— Не знаю. Я к вратарям никакого отношения уже три года не имею. Не слежу за ними. Если бы Сафонов появился год-полтора назад, вряд ли бы знал его. К сожалению, такова моя реальность, что не слежу. Вижу какие-то новости, как переход в «ПСЖ» или «Штурм», потому что все телевизоры пищат об этом.

— Игорь Акинфеев недавно продлил контракт на два года. Сколько он будет ещё играть?

— Это лучше спросите у Игорька. Сколько его душе угодно, столько пусть и играет. Я только за это.

— Удивляет его феномен?

— Нет. Я знаю Игорька. Он достоин любого выбора, который сделает. У него есть мастерство и опыт, а самое главное, чтобы было здоровье.

— Российский футбол стагнирует в изоляции?

— Нам нужно сделать всё, чтобы он не деградировал и мы соперничали с лучшими командами. К сожалению, так сложилось, но ничего — подождём! Как говорится, на нашей улице перевернётся грузовик с булочками.

— Командам стоит равняться на «Локомотив», который активно продвигает российскую молодёжь?

— У «Локомотива» один путь, у «Зенита» — второй, у «Спартака» — третий и так далее. Это решение руководства, что делать. Нет общей политики, как нужно поступать. Каждый клуб достигает цели по-своему. «Локомотиву» только можно похлопать за удачную ставку на своих игроков, ведь они какое-то время даже были первыми в РПЛ. Желаю, чтобы они с русскими пацанами продержались наверху как можно дольше.

— Что дают сборной России спарринги с такими командами, как Вьетнам?

— Лучше играть, чем не играть. Другой вопрос, какой уровень сопротивления у этих сборных. Мне очень понравились слова Карпина: «Есть огромное желание играть с сильнейшими сборными мира. Вы думаете, что мы сами выбираем сборные Вьетнама и Таиланда?» РФС ищет варианты для спаррингов для нашей национальной команды. Поэтому поддерживаю нашу сборную.

Игроки сборной России во Вьетнаме Фото: РИА Новости

Шебекино

— Как сейчас обстановка в вашем родном Шебекино?

— У меня все родственники в Шебекино, их обстреливают каждый день. Каждый день страдают люди, обстановка тяжёлая. Но народ держится, и они большие молодцы. Я горд, что шебекинские так переживают невзгоды и проблемы. Переживаю очень сильно, но каждый день созваниваемся и списываемся. Держу руку на пульсе.