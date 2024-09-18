Чудо-«Аталанта» и дерзкая «Болонья» Мотты. Самые неожиданные клубы из Италии в еврокубках

«Болонья» удивила футбольный мир и стала сенсацией прошлого сезона Серии А. Скромный клуб под руководством Тьяго Мотты занял пятое место и запрыгнул в Лигу чемпионов. Игру команды копировали многие тренеры на чемпионате Европы — 2024. Такая оценка — лучший показатель крутости работы тренера, уже возглавившего «Ювентус». А какие ещё клубы Серии А неожиданно залетали в еврокубки? Вспоминаем самые яркие случаи за последние 10 лет.

«Торино» (сезон-2013/2014)

7-е место — выход в Лигу Европы

Игроки «Торино» Фото: NurPhoto via Getty Images

«Торино» не самый частый гость в еврокубках в XXI веке. Команда давно не является грандом итальянского футбола, поэтому любой мало-мальски значимый успех воспринимается как большой трофей.

В сезоне-2013/2014 команда под руководством Джампьеро Вентуры смогла забраться в топ-7 Серии А. В будущем этот тренер провалится со сборной Италии, не выведя её на чемпионат мира 2018 года. Но за несколько лет до этого он гремел с «Торино». В команде играли сразу несколько крутых футболистов: Данило Д’Амброзио, Камил Глик, Маттео Дармиан, Симоне Верди, Алессио Черчи и Чиро Иммобиле. Последний стал лучшим бомбардиром Серии А в том сезоне, после чего его приобрела дортмундская «Боруссия».

По ходу чемпионата «Торино» держался в середине таблицы, курсируя между 10-м и седьмым местами. Но восьмиматчевая серия без поражений помогла занять седьмую строчку. «Парма» финишировала шестой и должна была попасть в Лигу Европы. Однако из-за финансовых проблем УЕФА не выдал клубу лицензию. Зато у «Торино» всё оказалось замечательно. И клуб сыграл в еврокубках впервые c 2002 года. Тогда туринцы участвовали в Кубке Интертото.

«Сассуоло» (сезон-2015/2016)

6-е место — выход в Лигу Европы

Игроки «Сассуоло» Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

«Сассуоло» впервые оказался в Серии А только в 2013-м. А уже через два сезона команда боролась за попадание в еврокубки. Президент «Сассуоло» Джорджо Скуинци не вливал огромные деньги в клуб, но инвестиций хватало для планомерного роста.

В сезоне-2015/2016 в клубе подобрался неплохой состав. А тренировал «Сассуоло» прогрессивный тренер Эусебио Ди Франческо, который и выводил команду из Серии В. Из известных игроков за клуб тогда выступали Шиме Врсалько, Лоренцо Пеллегрини, Доменико Берарди, Франческо Ачерби, Маттео Политано и Никола Сансоне. Приличная банда.

«Сассуоло» здорово стартовал в сезоне-2015/2016, на протяжении всего чемпионата не падая ниже восьмого места. И в итоге скромный клуб добился исторического достижения — шестая строчка. «Сассуоло» обошёл в таблице «Милан» (седьмое место), а до топ-5 не хватило всего трёх очков. Хотя у миланцев был шанс забраться в Лигу Европы, но в финале Кубка они уступили «Ювентусу». И в еврокубки отправился «Сассуоло».

Эусебио Ди Франческо экс-тренер «Сассуоло» «Повторить путь «Лестера» — это утопия. Задача крайне сложная, пусть мы к этому и приближаемся. Но почему нам нельзя мечтать о повторении этой сказки? Это то, к чему «Сассуоло» может стремиться».

Больше «Сассуоло» не поднимался выше восьмого места в Серии А. Да и в еврокубках команда не появлялась. Так что тот сезон для болельщиков и клуба — великая история.

«Аталанта» (сезон-2016/2017)

4-е место — выход в Лигу Европы

Игроки «Аталанты» Фото: Massimiliano Ferraro/NurPhoto via Getty Images

В 2016 году «Аталанту» возглавил Джан Пьеро Гасперини. И с того времени началась лучшая эпоха в истории клуба. Тьяго Мотта работал с Гасперини, ещё будучи игроком. И в 2016-м выделял его: «Я работал с такими тренерами, как Моуринью, Анчелотти и Рафаэль Бенитес, но Джан Пьеро Гасперини — это особенный случай. Он научил меня многому, причём и в плане человеческих качеств, и в плане техники и тактики».

В первом же сезона команда заняла четвёртое место в Серии А и отобралась в Лигу Европы. Хотя в начале чемпионата «Аталанта» проиграла четыре раза за пять туров. А затем уступила всего в четырёх матчах до конца сезона. По ходу чемпионата бергамаски выдавали серии из девяти и 10 матчей без поражений. Это позволило обойти в таблице «Милан», «Интер» и «Лацио». И впервые с сезона-1990/1991 «Аталанта» сыграла в Кубке УЕФА/Лиге Европы.

Тащили команду сразу несколько футболистов, позже ставших большими звёздами для европейской публики. Это Франк Кессье, Алехандро Гомес, Ремо Фройлер, Рафаэл Толой, Леонардо Спинаццола, Маттия Кальдара, Андреа Конти.

«Аталанта» (сезон-2018/2019)

3-е место — выход в Лигу чемпионов

Игроки «Аталанты» Фото: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

К сезону-2018/2019 «Аталанта» превратилась в соперника, которого уважала вся Серия А. В составе команды появилось намного больше крутых футболистов: Йосип Иличич, Дуван Сапата, Робин Госенс, Марио Пашалич, Мартен де Рон, Ханс Хатебур, Джанлука Манчини, Тимоти Кастань. А по ходу сезона в аренду из «Зенита» приезжал Эмилиано Ригони. От такого набора игроков сводит олдскулы, верно?

В Лигу Европы на старте сезона «Аталанта» не пробилась, уступив в квалификации «Копенгагену». Все силы бергамаски бросили на Серию А и Кубок. Вышло успешно. Хотя в финале Кубка «Аталанта» уступила «Лацио», зато в чемпионате финишировала на третьем месте. На фотофинише команда обошла «Интер», «Милан» и «Рому». И впервые в своей истории пробилась в Лигу чемпионов. С марта по май 2019-го «Аталанта» выдала 12-матчевую серию без поражений, в ходе которой набрала очки с «Интером», «Наполи», «Лацио» и «Ювентусом». Это и определило судьбу команды.

Джан Пьеро Гасперини главный тренер «Аталанты» «О попадании в Лигу чемпионов мы даже мечтать не могли. С нами никогда такого не случалось. Это то, что мы сделали достойным образом. Думаю, «Аталанта» в следующем сезоне будет очень достойно выглядеть в Лиге чемпионов».

И Гасперини сдержал обещание. «Аталанта» с ходу вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов во время пандемии коронавируса. И даже была в пяти минутах от полуфинала. Но в 1/4 финала с «ПСЖ» бергамаски пропустили на 90-й и 90+3-й минутах и уступили со счётом 1:2.

«Лацио» (сезон-2019/2020)

4-е место — выход в Лигу чемпионов

Игроки «Лацио» Фото: Marco Rosi — SS Lazio/Getty Images

Воспринимать «Лацио» как середняка и слабую команду — трудно. «Орлы» становились чемпионами Италии и постоянно тусовались в верхней половине таблицы. Однако в группу Лиги чемпионов «Лацио» до сезона-2019/2020 не попадал уже 12 лет. От клуба ждали свершений, но каждый раз чего-то не хватало. Например, в сезоне-2015/2016 римляне уступили в квалификационном раунде.

В 2019-м у Симоне Индзаги собралась крутейшая банда в «Лацио». Главные звёзды — Сергей Милинкович-Савич, Чиро Иммобиле и Луис Альберто. Серб находился в расцвете сил, а президент клуба Клаудио Лотито требовал за него у грандов € 150 млн. Симбиоз крутого тренера и качественных футболистов подарил болельщикам не только путёвку в Лигу чемпионов. «Лацио» боролся даже за титул, в итоге уступив всего шесть очков «Ювентусу». Если бы не остановка сезона из-за пандемии коронавируса, то, возможно, ситуация сложилась бы иначе.

Нападающий римлян Чиро Иммобиле забил за тот чемпионат сумасшедшие 36 мячей, опередив даже Криштиану Роналду (31), и стал обладателем «Золотой бутсы». А «Лацио» по ходу сезона ещё выиграл Суперкубок Италии. В общем, команда находилась на пике. «ПСЖ» собирался забрать Милинковича-Савича и Индзаги. А Иммобиле расхваливал тренера, называя его «смесью Клоппа и Эмери». Тот «Лацио» выглядел сильнейшей командой со времён золота Серии А 2000 года.

«Болонья» (сезон-2023/2024)

5-е место — выход в Лигу чемпионов

Игроки «Болоньи» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

«Болонья» — клуб, плотно ассоциирующийся с понятием «середняк». Команда почти всегда выступала в Серии А (с 2008 года только раз вылетала в Серию В), но не показывала крутых результатов. Всё изменил приход Тьяго Мотты на должность главного тренера в 2022-м.

«Болонья» начала по крупицам собирать состав под бразильского итальянца. А его слова про схему 2-7-2 привлекли дополнительное внимание к игре команды. В первом сезоне под руководством Мотты «Болонья» заняла девятое место. Прогресс по сравнению с Серией А — 2021/2022 (13-е). А следом клуб выдал лучший результат в лиге с 1967 года, забравшись в топ-5. «Болонья» не боялась никого, играла ярко, активно, в атакующем стиле. А идеи Тьяго Мотты стали использовать тренеры по всей Европе. Да и состав у «Болоньи» подобрался приличный. Главные звёзды — Риккардо Калафьори и Джошуа Зиркзее — блеснули настолько, что летом уехали в топ-клубы АПЛ («Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» соответственно).

На Мотту претендовали несколько грандов, и он выбрал «Ювентус». Теперь проводит кардинальную перестройку туринцев, а «Болонья» дебютирует в Лиге чемпионов без него. До того клуб залетал в еврокубки в далёком 1999 году (и играл там с «Зенитом»).

Тьяго Мотта экс-тренер «Болоньи» «Мы уже там, где нас никто не ждал, и я рад этому. Согласен со своими игроками на 100%, что мы должны стремиться к этой цели. Всё давление оказывается на другие клубы, начавшие сезон с целью попасть в Лигу чемпионов. У нас никогда не было этой одержимости — только желание продолжать совершенствоваться. Выход в ЛЧ был неожиданным и принёс нам ещё больше энтузиазма. Теперь хотим продолжить и попытаться сделать что-то выдающееся в Лиге чемпионов».

На что способна «Болонья» в Лиге чемпионов, узнаем уже сегодня, 18 сентября. Команда дебютирует в обновлённом еврокубке матчем с «Шахтёром».