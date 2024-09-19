Сразу 6 матчей ЛЧ пройдут в четверг! И дело тут не только в большом количестве участников

Дождались! 17 сентября стартовал первый розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате. Команд стало больше (36 вместо 32), матчей, соответственно, тоже. Вы наверняка обратили внимание, что на этой неделе игры Лиги чемпионов раскиданы на три дня вместо привычных двух.

Почему матчи Лиги чемпионов пройдут в четверг?

УЕФА подтвердил, что в нынешнем сезоне у каждого из трёх еврокубков будет эксклюзивная неделя. В её ходе пройдут матчи только одного из турниров. Эксклюзивная неделя ЛЧ запланирована на период с 17 по 19 сентября. То есть мы увидим матчи этого турнира, а участники Лиги Европы и Лиги конференций стартуют позже. По задумке УЕФА, такое изменение должно переключить внимание болельщиков на второй и третий еврокубковые турниры. К примеру, в предыдущие сезоны зрители смотрели матчи Лиги чемпионов во вторник и среду, а потом не так пристально следили за встречами Лиги Европы и Лиги конференций в четверг. В связи с эксклюзивной неделей УЕФА раскидал 18 матчей ЛЧ на три дня.

Матчи ЛЧ, которые состоятся сегодня, 19 сентября

«Црвена Звезда» — «Бенфика»

«Фейеноорд» — «Байер»

«Брест» — «Штурм»

«Аталанта» — «Арсенал»

«Монако» — «Барселона»

«Атлетико» — «РБ Лейпциг».

«Арсенал» — один из клубов ЛЧ, которые сыграют в четверг Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Когда будут эксклюзивные недели у других турниров?

По Лиге чемпионов мы уже написали чуть выше. Следующая неделя будет эксклюзивной для Лиги Европы. Матчи пройдут 25 и 26 сентября (в среду и четверг). Таким образом, на следующей неделе нас ждут игры только второго по значимости еврокубка. Что касается эксклюзивной недели Лиги конференций, то она запланирована на декабрь. Матчи пройдут 19-го числа. Правда, несмотря на отсутствие еврокубков, все встречи состоятся в один день в одно и то же время. Дело в том, что это будет заключительный тур группового этапа Лиги конференций (там их будет шесть, а не восемь).

Пройдут ли матчи других туров Лиги чемпионов в четверг?

Нет. За исключением эксклюзивных недель, в остальном нас ждёт привычное расписание. Матчи Лиги чемпионов будут проходить по вторникам и средам, а встречи в Лиге Европы и Лиге конференций — по четвергам. Некоторые матчи Лиги Европы передвинут на среду, чтобы клубы из одного города не играли в один день.

Лига чемпионов

1-й тур. 17-19 сентября

2-й тур. 1-2 октября

3-й тур. 22-23 октября

4-й тур. 5-6 ноября

5-й тур. 26-27 ноября

6-й тур. 10-11 декабря

7-й тур. 21-22 января 2025 года

8-й тур. 29 января 2025 года.

Лига Европы

1-й тур. 25-26 сентября

2-й тур. 3 октября

3-й тур. 23-24 октября

4-й тур. 6-7 ноября

5-й тур. 28 ноября

6-й тур. 11-12 декабря

7-й тур. 21-23 января 2025 года

8-й тур. 30 января 2025 года.

Лига конференций