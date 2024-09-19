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Лига чемпионов в сезоне-2024/2025, почему матчи пройдут в четверг, 19 сентября, причины, подробности

Сразу 6 матчей ЛЧ пройдут в четверг! И дело тут не только в большом количестве участников
Кирилл Закатченко
Почему матчи Лиги чемпионов пройдут в четверг?
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Головин сыграет против «Барсы» в Лиге чемпионов в непривычный для этого день.

Дождались! 17 сентября стартовал первый розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате. Команд стало больше (36 вместо 32), матчей, соответственно, тоже. Вы наверняка обратили внимание, что на этой неделе игры Лиги чемпионов раскиданы на три дня вместо привычных двух.

Разбираемся с новым форматом ЛЧ:
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Почему матчи Лиги чемпионов пройдут в четверг?

УЕФА подтвердил, что в нынешнем сезоне у каждого из трёх еврокубков будет эксклюзивная неделя. В её ходе пройдут матчи только одного из турниров. Эксклюзивная неделя ЛЧ запланирована на период с 17 по 19 сентября. То есть мы увидим матчи этого турнира, а участники Лиги Европы и Лиги конференций стартуют позже. По задумке УЕФА, такое изменение должно переключить внимание болельщиков на второй и третий еврокубковые турниры. К примеру, в предыдущие сезоны зрители смотрели матчи Лиги чемпионов во вторник и среду, а потом не так пристально следили за встречами Лиги Европы и Лиги конференций в четверг. В связи с эксклюзивной неделей УЕФА раскидал 18 матчей ЛЧ на три дня.

Матчи ЛЧ, которые состоятся сегодня, 19 сентября

  • «Црвена Звезда» — «Бенфика»
  • «Фейеноорд» — «Байер»
  • «Брест» — «Штурм»
  • «Аталанта» — «Арсенал»
  • «Монако» — «Барселона»
  • «Атлетико» — «РБ Лейпциг».
«Арсенал» — один из клубов ЛЧ, которые сыграют в четверг

«Арсенал» — один из клубов ЛЧ, которые сыграют в четверг

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Когда будут эксклюзивные недели у других турниров?

По Лиге чемпионов мы уже написали чуть выше. Следующая неделя будет эксклюзивной для Лиги Европы. Матчи пройдут 25 и 26 сентября (в среду и четверг). Таким образом, на следующей неделе нас ждут игры только второго по значимости еврокубка. Что касается эксклюзивной недели Лиги конференций, то она запланирована на декабрь. Матчи пройдут 19-го числа. Правда, несмотря на отсутствие еврокубков, все встречи состоятся в один день в одно и то же время. Дело в том, что это будет заключительный тур группового этапа Лиги конференций (там их будет шесть, а не восемь).

Тем временем футболисты жалуются на перегруженный календарь:
«ФИФА и УЕФА плевать, их волнуют только деньги!» Игроки готовы судиться из-за календаря
«ФИФА и УЕФА плевать, их волнуют только деньги!» Игроки готовы судиться из-за календаря

Пройдут ли матчи других туров Лиги чемпионов в четверг?

Нет. За исключением эксклюзивных недель, в остальном нас ждёт привычное расписание. Матчи Лиги чемпионов будут проходить по вторникам и средам, а встречи в Лиге Европы и Лиге конференций — по четвергам. Некоторые матчи Лиги Европы передвинут на среду, чтобы клубы из одного города не играли в один день.

Лига чемпионов

  • 1-й тур. 17-19 сентября
  • 2-й тур. 1-2 октября
  • 3-й тур. 22-23 октября
  • 4-й тур. 5-6 ноября
  • 5-й тур. 26-27 ноября
  • 6-й тур. 10-11 декабря
  • 7-й тур. 21-22 января 2025 года
  • 8-й тур. 29 января 2025 года.

Лига Европы

  • 1-й тур. 25-26 сентября
  • 2-й тур. 3 октября
  • 3-й тур. 23-24 октября
  • 4-й тур. 6-7 ноября
  • 5-й тур. 28 ноября
  • 6-й тур. 11-12 декабря
  • 7-й тур. 21-23 января 2025 года
  • 8-й тур. 30 января 2025 года.

Лига конференций

  • 1-й тур. 2-3 октября
  • 2-й тур. 24 октября
  • 3-й тур. 7 ноября
  • 4-й тур. 27-28 ноября
  • 5-й тур. 12 декабря
  • 6-й тур. 19 декабря.
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