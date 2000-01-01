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Левандовски — третий по голам в «Барсе» за 100 игр
Левандовски — третий по голам в «Барсе» за 100 игр
Роберт Левандовски преодолел отметку в 100 матчей за «Барселону». За это время ему удалось забить 63 гола. Роберт обошёл легендарного Месси в этом рейтинге и стал третьим в клубе по голам в 100 матчах.
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Кого обошёл Левандовски
Кого обошёл Левандовски
Левандовски в составе сине-гранатовых оформил 63 гола. Это, к слову, больше, чем у Неймара, Клюйверта, Анри, Роналдиньо, Вильи, Педро и даже у Лионеля Месси.
А сколько у Месси?
А сколько у Месси?
Лео в 100 матчах смог забить 41 гол. Он достиг этой отметки в 2008 году и сейчас в рейтинге по этому показателю находится на 10-м месте.
Больше голов в 100 играх за «Барсу» только у двоих
Больше голов в 100 играх за «Барсу» только у двоих
Левандовски, однако, не смог превзойти Суареса и Это'О. За 100 матчей Луис смог забить 88 голов — это лучший результат в истории. Самуэль — 68 голов.
Левандовски забил 63 гола за 100 матчей в «Барсе». Это третий результат в клубе
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