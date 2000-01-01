Левандовски забил 63 гола за 100 матчей в «Барсе». Это третий результат в клубе

Левандовски — третий по голам в «Барсе» за 100 игр

Роберт Левандовски преодолел отметку в 100 матчей за «Барселону». За это время ему удалось забить 63 гола. Роберт обошёл легендарного Месси в этом рейтинге и стал третьим в клубе по голам в 100 матчах.