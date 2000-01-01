Мануэль Нойер установил невероятный рекорд в Бундеслиге!

Легенда Бундеслиги

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, с тех пор как перебрался в клуб из «Шальке-04». В составе обеих команд он завоевал 34 трофея, а теперь ещё и обыграл 37 клубов немецкого чемпионата.