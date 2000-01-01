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Невероятный рекорд Нойера в Бундеслиге
Невероятный рекорд Нойера в Бундеслиге
Мануэль Нойер стал первым игроком в Бундеслиге, который одержал победы над 37 различными командами в турнире.
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37-я команда
37-я команда
37-й командой стал дебютант высшей лиги — «Хольштайн». «Бавария» обыграла аутсайдера со счётом 6:1. Эта победа вывела Нойера в рекордсмены Бундеслиги.
Легенда Бундеслиги
Легенда Бундеслиги
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, с тех пор как  перебрался в клуб из «Шальке-04». В составе обеих команд он завоевал 34 трофея, а теперь ещё и обыграл 37 клубов немецкого чемпионата.
Мануэль Нойер установил невероятный рекорд в Бундеслиге!
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