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Призовые Лиги чемпионов — 2024/2025
Призовые Лиги чемпионов — 2024/2025
17 сентября стартует Лига чемпионов в обновлённом формате. Для команд поменялась не только сама система турнира, но и призовые. Сколько теперь получат команды, по данным УЕФА?
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Попадание в групповой этап
Попадание в групповой этап
Сезон-2023/2024 — € 15,5 млн.
Сезон-2024/2025 — € 18,62 млн.
Матчи на групповом этапе
Матчи на групповом этапе
Сезон-2023/2024 — € 6 млн.
Сезон-2024/2025 — € 8 млн.
Победа в группе
Победа в группе
Сезон-2023/2024 — € 2,8 млн.
Сезон-2024/2025 — € 2,1 млн.
Ничья в группе
Ничья в группе
Сезон-2023/2024 — € 0,93 млн.
Сезон-2024/2025 — € 0,7 млн.
Бонусы в группе
Бонусы в группе
Сезон-2023/2024 — отсутствуют.
Сезон-2024/2025 — € 2 млн для команд с первого по восьмое места, € 1 млн — для команд с девятого по 16-е места.
1/8 финала
1/8 финала
Сезон-2023/2024 — € 9,6 млн.
Сезон-2024/2025 — € 11 млн.
Четвертьфинал
Четвертьфинал
Сезон-2023/2024 — € 10,6 млн.
Сезон-2024/2025 — € 12 млн.
Полуфинал
Полуфинал
Сезон-2023/2024 — € 12,5 млн.
Сезон-2024/2025 — € 15 млн.
Финал
Финал
Сезон-2023/2024 — € 15,5 млн.
Сезон-2024/2025 — € 18,5 млн.
Трофей
Трофей
Сезон-2023/2024 — € 4,5 млн.
Сезон-2024/2025 — € 6,5 млн.
Призовые Лиги чемпионов — 2024/2025. Сколько теперь получат команды?
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