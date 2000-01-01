Маскот вместе с командой извинился за поражение
«Кальяри» крупно проиграл «Наполи» (0:4) в 4-м туре Серии А. После матча «островитяне» пошли извиняться перед своими болельщиками. Команду поддержал и маскот фламинго Пулли.
Верность
Фанаты оценили поступок, а сам «Кальяри» позже выразил признательность Пулли. «Пулли никогда не оставит тебя в одиночестве», — написал клуб, сопроводив пост снимками с того матча.
Маскот «Кальяри» пошёл вместе с командой извиняться за разгром от «Наполи». Фото
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