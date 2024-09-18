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ПСЖ — Жирона: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов, дебют Матвея Сафонова, где смотреть, 18 сентября 2024

Сафонов дебютирует за «ПСЖ» — и сразу в Лиге чемпионов! Соперник — сенсация Испании. LIVE
Георгий Илющенко
Сафонов дебютирует за «ПСЖ». LIVE
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«Жирона» ослабла по сравнению с прошлым сезоном, но для нашего вратаря это всё равно проверка. Следим за ЛЧ вместе!

Друзья, всем привет! Обновлённая Лига чемпионов стартовала, а уже сегодня в ней состоится большой дебют россиянина. Матвей Сафонов впервые выйдет за «ПСЖ» в официальном матче. И повезло же — сразу в главном еврокубке!

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Жирона
Жирона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Основной вратарь Парижа — Джанлуиджи Доннарумма — получил повреждение, поэтому накануне матча во французских СМИ появились новости: в Лиге чемпионов сыграет Сафонов. В чемпионате у «ПСЖ» пока проблем нет — 12 очков из 12 возможных. А вот что будет в ЛЧ, пока неясно. Парижу достался мощнейший состав соперников, и «Жирона» в нём выглядит далеко не самым опасным. Тем не менее Сафонову точно будет нелегко.

«Чемпионат» будет следить за дебютом российского вратаря в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

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