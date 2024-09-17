Классика Лиги чемпионов! «Милан» против «Ливерпуля» в первом же туре! LIVE

Друзья, всем привет! Лига чемпионов стартовала. Пока мы пытаемся привыкнуть к новому формату, он дарит нам топ-матч в первый же игровой день. «Милан» и «Ливерпуль» выдадут еврокубковую классику.

У команд богатая история противостояний. Чего только стоят два финала в 2000-х. Культовым стал первый из них: в 2005 году «Милан» громил соперника 3:0 к перерыву, но рано расслабился. «Ливерпуль» закинул три за шесть минут, выстоял в дополнительное время и вырвал трофей в серии пенальти. Многие считают тот финал величайшим в истории. Правда, спустя два года «Милан» всё же взял реванш — 2:1 в основное время.

А последняя встреча этих команд в Лиге чемпионов уже осталась полностью за «Ливерпулем». В сезоне-2021/2022 они столкнулись в группе, и «Милан» дважды проиграл — 2:3 на выезде и 1:2 дома. Что же будет в этот раз? Внимательно следим в нашем онлайне!

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