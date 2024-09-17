Классика Лиги чемпионов! «Милан» против «Ливерпуля» в первом же туре! LIVE

Друзья, всем привет! Лига чемпионов стартовала. Пока мы пытаемся привыкнуть к новому формату, он дарит нам топ-матч в первый же игровой день. «Милан» и «Ливерпуль» выдадут еврокубковую классику.
У команд богатая история противостояний. Чего только стоят два финала в 2000-х. Культовым стал первый из них: в 2005 году «Милан» громил соперника 3:0 к перерыву, но рано расслабился. «Ливерпуль» закинул три за шесть минут, выстоял в дополнительное время и вырвал трофей в серии пенальти. Многие считают тот финал величайшим в истории. Правда, спустя два года «Милан» всё же взял реванш — 2:1 в основное время.
А последняя встреча этих команд в Лиге чемпионов уже осталась полностью за «Ливерпулем». В сезоне-2021/2022 они столкнулись в группе, и «Милан» дважды проиграл — 2:3 на выезде и 1:2 дома. Что же будет в этот раз? Внимательно следим в нашем онлайне!
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У главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота другое мнение. Вот что он сказал накануне.
Как человек, любящий футбол, я знаю, что каждый вечер у нас будет интересный матч. Например, завтра все, кто любит футбол, с нетерпением ждут нашей игры. Это положительно и для болельщиков, и для игроков.
Как вам новый формат Лиги чемпионов? Алисон вот недоволен!
Иногда никто не спрашивает игроков, что они думают о добавлении матчей. Может быть, наше мнение не имеет значения, но всем известно, что мы думаем. Все уже устали от этого. Мы понимаем, что люди хотят больше матчей, но разумным было бы, чтобы люди, которые отвечают за составление календаря, сели за стол и выслушали все стороны, включая игроков. Если вы устали, вы не можете конкурировать на высоком уровне. Я хочу показать лучшее во всех матчах, в которых играю. В данный момент непохоже, что мы близки к решению этой проблемы как для футбола, так и для игроков.