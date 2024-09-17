Идеальный дебют Слуцкого в азиатской ЛЧ! Какой там формат и сыграет ли он с Роналду?

Леонид Слуцкий дебютировал в Лиге чемпионов. Речь, конечно, не о европейском, а об азиатском турнире. Команда Слуцкого — «Шанхай Шэньхуа» — отобралась в основной этап как победитель Кубка Китая. Первый соперник — корейская команда, игравшая в прошлом турнире в 1/8 финала.

«Пхохан Стилерс» занимает только шестое место в таблице чемпионата Южной Кореи. По всей видимости, сейчас команда сосредоточена на улучшении результата во внутренней лиге. По этой причине она выставила наполовину основной состав на матч с «Шанхай Шэньхуа». Тем не менее первый тайм остался за гостями. Команда Слуцкого за 47 минут (судья добавил две) не нанесла ни одного удара по воротам. Очень показательно.

«Пхохан» чаще владел мячом (56% игрового времени) и создавал опасные моменты. В паре эпизодов хорошо сыграл вратарь китайского клуба Бао Ясюн. Помимо этого, футболисты корейского клуба обстучали штангу и перекладину. У «Шанхая» ничего не получалось в атаке, а наибольшая активность исходила от бразильцев Андре и Фернандиньо и португальца Жоау Карлуша.

«Шанхай Шэньхуа» — «Пхохан Стилерс» — 4:1 Фото: Fred Lee/Getty Images

То, что гости не сделали в первой половине, они сделали после перерыва. «Пхохан Стилерс» убежал в контратаку, и бразилец Жорже Луис наказал голкипера. Бао Ясюн, похоже, потерял ворота и пустил мяч в ближний угол. Желание «Шанхая» сыграть первым номером обернулось голом в его ворота. Хозяева отвечали неплохими подходами, однако всё портили в финальной фазе. Дело даже не доходило до ударов («Шанхай» нанёс первый только на 60-й минуте).

Первый удар стал для «Шанхая» отправной точкой. Сразу после этого команда выдала неплохой отрезок и завершила его голом. Вратарь корейского клуба отразил дальний удар Карлуша, но атаку вторым темпом завершил Андре. Бразилец головой вонзил мяч в ворота — 1:1.

«Шанхай Шэньхуа» — «Пхохан Стилерс» — 4:1 Фото: Fred Lee/Getty Images

Пять минут — столько времени потребовалось «Шанхаю», чтобы перевернуть игру. Вышедший на замену в перерыве Сефас Малеле головой подрезал мяч в ближний угол после флангового прострела. Хозяева быстро превратили 0:1 в 2:1, а мы отметим верное решение Слуцкого. Замена Малеле себя оправдала.

Тем более ещё через 10 минут «Шанхай Шэньхуа» заработал пенальти (судья назначил его после повтора). К мячу подошёл Малеле и не оставил вратарю никаких шансов — 3:1. Да, с характером у команды Слуцкого нет никаких проблем.

Всё? Нет. Гао Тяньи (тоже вышел на замену) технично разобрался с соперником и аккуратно положил мяч в дальний угол. К 65-й минуте «Шанхай» «горел» 0:1, к 84-й — громил соперника со счётом 4:1. Идеальный старт команды Слуцкого! Следующий матч в Лиге чемпионов китайский клуб проведёт 1 октября.

В азиатской Лиге чемпионов поменяли формат. Когда Слуцкий может встретиться с Роналду?

В конце 2022 года Азиатская конфедерация футбола (АФК) объявила о смене формата Лиги чемпионов. Нововведения вступили в силу с сезона-2024/2025. В основном этапе играют 24 клуба, разделённые на два региона (восточный и западный), исходя из географического положения. Таким образом, в каждом регионе находятся по 12 команд. Команда Слуцкого оказалась в Восточной группе. Каждый клуб проведёт по восемь матчей с соперниками из своего региона (четыре — дома, четыре — на выезде).

Восемь лучших клубов из каждого региона пройдут в плей-офф. В 1/8 финала первая команда региона сыграет с восьмой, вторая — с седьмой, третья — с шестой, четвёртая — с пятой. На этой стадии предусмотрены два матча. Команды с более высоким посевом проведут ответную игру на своём поле. Последующие стадии (четвертьфиналы, полуфиналы и финал) пройдут в формате одного матча на территории Саудовской Аравии. Элитная Лига чемпионов АФК — новое название турнира.

«Аль-Айн» — действующий победитель Лиги чемпионов АФК Фото: Francois Nel/Getty Images

Таким образом, команда Слуцкого точно не сыграет в этом году ни с «Аль-Насром» Криштиану Роналду, ни с «Аль-Иттихадом» Карима Бензема, ни с «Аль-Хилялем» Малкома. Дело в том, что «Шанхай Шэньхуа» располагается в восточном регионе, а саудовские клубы — в западном. Они точно не пересекутся ни на групповом этапе, ни в первом раунде плей-офф. Встреча Слуцкого с топ-клубами Саудовской Аравии возможна со стадии четвертьфинала. Её матчи пройдут во второй половине апреля 2025 года.

С кем ещё сыграет «Шанхай Шэньхуа» в Лиге чемпионов? Матч с «Пхохан Стилерс» уже завершён. Впереди следующие соперники: «Джохор Дарул Тазим» (Малайзия), «Кавасаки Фронтале» (Япония), «Сентрал Кост Маринерс» (Австралия), «Кванджу» (Южная Корея), «Ульсан Хёндэ» (Южная Корея), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Виссел Кобе» (Япония). С двумя последними соперниками команда Слуцкого сыграет уже в феврале 2025 года.