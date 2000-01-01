Самые преданные тренеры в топ-10 лигах
В современных условиях топ-клубы меняют тренеров очень часто. Но в топ-лигах ещё остались тренеры-долгожители, которые, несмотря на ряд трудностей, остаются в команде долгие годы.
Йиндржих Трпишовски («Славия») — 6 лет 8 месяцев
Трпишовски — самый главный долгожитель чемпионата Чехии. Йиндржих за это время взял семь трофеев и регулярно играет с командой в еврокубках.
Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») — 8 лет 2 месяца
Гасперини смог вывести «Аталанту» на новый уровень и даже выиграл с ней трофей. В прошлом сезоне итальянцы остановили победную серию «Байера» в финале Лиги Европы, растоптав построения Хаби Алонсо.
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 8 лет 2 месяца
Испанец за восемь лет и огромное количество вложений буквально подмял под себя АПЛ и международный футбол, выиграв 18 трофеев и столь долгожданную для владельцев команды Лигу чемпионов. Сколько продлится эта история? Никому не известно, испанец неохотно делится своими планами.
Диего Симеоне («Атлетико») — 12 лет 8 месяцев
Эль Чоло попал в мадридскую команду в самый расцвет карьер Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Но даже с учётом этого Симеоне сумел выиграть в эпоху гегемонии «Барселоны» и «Реала» четыре трофея в Испании, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА.
Франк Шмидт («Хайденхайм») — 16 лет 11 месяцев
Главным долгожителем среди тренеров в топ-10 лигах стал Франк Шмидт из «Хайденхайма». Шмидт работает в немецкой команде почти 12 лет, а в позапрошлом сезоне вывел команду в Бундеслигу.
5 самых преданных тренеров в топ-10 лигах. Специалисты, руководящие командой долгие годы
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