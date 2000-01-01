5 самых преданных тренеров в топ-10 лигах. Специалисты, руководящие командой долгие годы

Диего Симеоне («Атлетико») — 12 лет 8 месяцев

Эль Чоло попал в мадридскую команду в самый расцвет карьер Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Но даже с учётом этого Симеоне сумел выиграть в эпоху гегемонии «Барселоны» и «Реала» четыре трофея в Испании, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА.