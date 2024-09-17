Топ-события среды: ЦСКА — «Краснодар» плюс «Сити» — «Интер» в футболе, теннис, КХЛ и лыжи

Спорт 18 сентября: насыщенная программа в Кубке России и ЛЧ, матч одних из лидеров в волейболе, а ещё дерби Кудерметова — Самсонова!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 7:30*: Диана Шнайдер (Россия, 4) — Кэрол Чжао (Канада, Q), Сеул, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт Диана Шнайдер первый турнир после US Open?

Диана Шнайдер проводит первый турнир после US Open. 20-летняя россиянка поднялась на рекордное для себя 16-е место в рейтинге WTA и готова покорять новые вершины. На «пятисотнике» в Сеуле она начинает борьбу со второго круга матчем с квалифаером Кэрол Чжао из Канады, которая на девять лет её старше. Девушки ранее не встречались друг с другом. Победительница далее сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Хитер Уотсон — Марта Костюк.

🎿 8:30: Лыжные гонки, летний чемпионат России, Тюмень, раздельный старт 15 км (женщины), классический стиль

Интрига: взрослые или юниорки?

Заключительная женская гонка на чемпионате России пройдёт классикой. Коньковую разделку выиграла Мария Истомина, которая тренируется в группе Юрия Бородавко. Следом за ней финишировали юниорки Алина Пеклецова и Екатерина Никитина. Вряд ли в классике будет такой же расклад, но Истомина и Никитина — среди претенденток на награды. И интрига заключается в том, способна ли Екатерина или другая лыжница из юниорской команды обыграть основной и молодёжный составы сборных.

Как прошла коньковая разделка у женщин в Тюмени: Мария Истомина стала чемпионкой России в коньковой разделке на 15 км на лыжероллерах

🎾 10:30*: Вероника Кудерметова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 2), Сеул, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится российское дерби в Сеуле?

В сетке «пятисотника» в Сеуле оказалось шесть россиянок, и все они примут участие в матчах второго круга, причём на этой стадии состоится сразу два российских дерби. В одном из них сойдутся Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Девушки ранее встречались шесть раз, и счёт — 4-2 в пользу Кудерметовой, причём два последних матча остались как раз за ней — на WTA Elite Trophy — 2023 и в Берлине-2024. Победительница новой встречи дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Аманда Анисимова — Виктория Томова.

🎿 10:30: Лыжные гонки, летний чемпионат России, Тюмень, раздельный старт 20 км (мужчины), классический стиль

Интрига: порадует ли Большунов своего тренера?

Александр Большунов на летнем чемпионате России выступает средне — ему не удалось попасть в призы в коньковой разделке и спринте. Вряд ли лучший лыжник России попадёт в топ-3 и на классике, но если сможет это сделать — порадует Юрия Бородавко. Легендарный тренер недоволен выступлением всей своей группы в Тюмени. Но в нынешнем состоянии главные претенденты на победу — это парни из группы Егора Сорина.

🏐 15:00: «Локомотив» — «Динамо» Москва, Суперлига, мужчины, предварительный этап, 3-й тур

Интрига: матч двух топ-команд в Сибири!

«Локомотив» на старте сезона лихорадит — Пламен Константинов затеял большую перестройку. По признанию болгарского специалиста, пока во время матчей он видит две разные команды, лишь одна из которых играет так, как ему нужно. В 3-м туре сибирякам предстоит серьёзная проверка во встрече с «Динамо». Москвичи пока тоже не на пике формы, но свои первые матчи выиграли достаточно уверенно. Кто победит?

⚽️ 16:15: «Акрон» — «Факел», Кубок России, группа D, 4-й тур

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Интрига: «Факел» потеряет шансы на выход в плей-офф?

«Акрон» неплохо справляется в первом сезоне в РПЛ, занимая промежуточное 11-е место. А вот «Факел» страдает на 16-й строчке. Да и в Кубке России воронежцы пока что потерпели три поражения. Последний шанс зацепиться хотя бы за третье место и нижнюю сетку есть в случае победы над «Акроном». Но вряд ли тольяттинцы, усилившиеся Дзюбой, планируют терять очки дома.

🏒 19:00: «Северсталь» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2024, среда. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли реванш «Торпедо» за сухое поражение на старте сезона?

На данный момент можно констатировать – команды пока находятся на разном уровне. Если «Северсталь» продолжает играть в симпатичный хоккей под руководством Козырева, побеждая попутно «Металлург» и ЦСКА, то «Торпедо» пока прилично лихорадит, а про тот фирменный атакующий хоккей говорят всё меньше. К тому же в Череповце продолжает блистать звено Ильин — Аймурзин — Пилипенко. Сможет ли Кирилл Пилипенко продлить свою результативную серию, которая длится с начала сезона?

Шикарный гол Никиты Коростелёва в последнем матче: Видео Коростелёв забил гол после эффектного сольного прохода «Металлургу» — своему бывшему клубу

⚽️ 19:00: «Ростов» — «Оренбург», Кубок России, группа B, 4-й тур

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Интрига: «Ростов» выкинет оренбуржцев из Кубка?

«Оренбург» не побеждает с первого матча сезона. В 1-м туре РПЛ команда обыграла дома «Спартак». Дальше — 10 матчей в чемпионате и Кубке без побед. Надежда прервать серию есть в ответном кубковом матче с «Ростовом». Хотя команда Валерия Карпина планирует одержать победу и обеспечить себе минимум третье место. Но и «Оренбургу» есть за что сражаться: в случае очередного поражения разговоры о потенциальном увольнении Давида Деограсии зазвучат громче.

Карпин снова не понимает решения судей: «Очень интересен ответ ЭСК». Карпин разместил пост после скандала в матче с «Краснодаром»

⚽️ 19:00: ЦСКА — «Краснодар», Кубок России, группа C, 4-й тур

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Интрига: ЦСКА прервёт победную серию «Краснодара»?

ЦСКА и «Краснодар» в нынешнем сезоне уже сыграли два раза. И в обоих случаях побеждали «быки». В первом матче в Кубке «Краснодар» одержал минимальную домашнюю победу. А через 10 дней обыграл ЦСКА в РПЛ. Получится ли у команды Марко Николича взять реванш? «Краснодар» побеждает уже семь матчей подряд — есть надежда прервать серию.

⚽️ 21:15: «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва, Кубок России, группа A, 4-й тур

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Интрига: какой из динамовских клубов приблизится к верхней сетке?

Два «Динамо» теперь сыграют в Дагестане. Первая встреча в Москве завершилась непростой победой хозяев со счётом 2:1. Наверняка махачкалинцы постараются взять реванш дома. Тем более в последнем туре РПЛ в Дагестане потерял очки «Спартак» (1:1). Опыт борьбы с топ-клубами у махачкалинцев есть.

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Жирона», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

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Интрига: как закончится дебют Сафонова за «ПСЖ»?

Дебют Матвея Сафонова состоится в 1-м туре обновлённой Лиги чемпионов. Из-за травмы Джиджи Доннаруммы россиянин займёт место в воротах парижан в игре с «Жироной». Ответственный момент. Нужно помочь клубу стартовать в ЛЧ с победы. Да и уверенная игра добавит Сафонову очков в глазах тренера Луиса Энрике. Глядишь, Матвей и усадит Доннарумму на скамейку.

⚽️ 22:00: «Брюгге» — «Боруссия» Дортмунд, Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

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Интрига: как начнёт новый сезон ЛЧ финалист прошлого розыгрыша?

Дортмундская «Боруссия» неожиданно оказалась в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Победить мадридский «Реал» не вышло, но за игру немцы получили похвалу. Теперь нужно начинать путь до финала заново. Стартует он для «Боруссии» в Бельгии. «Брюгге» — не самый тяжёлый, но цепкий и неприятный соперник. Никто не гарантирует дортмундцам три очка. А вот матч получится весёлым на 100%.

⚽️ 22:00: «Манчестер Сити» — «Интер» Милан, Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

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Интрига: ремейк финала ЛЧ-2022/2023

«Сити» и «Интер» встретятся впервые после финала Лиги чемпионов в июне 2023 года. Тогда англичане одержали минимальную победу и впервые выиграли главный еврокубок. Но «Интер» смотрелся даже лучше «Сити». С тех пор команды поддерживают высокий уровень. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в прошлом сезоне, а «Интер» выиграл Серию А. Так что интересно посмотреть за ремейком финала. Кто же окажется сильнее на этот раз? Вопрос с не самым однозначным ответом.