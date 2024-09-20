Россиянин засверкал в Португалии. Он четыре года ждал этого шанса!

Сенсация старта чемпионата Португалии – скромный «Фамаликан». После пяти туров эта команда имеет 10 очков и опережает в таблице таких тяжеловесов, как «Бенфика» и «Брага». Приятно, что в успехи «Фамаликана» весомый вклад вносит российский легионер.

С нынешнего сезона основным голкипером «Фамаликана» стал Иван Злобин. Случилось это благодаря тому, что в летнее окно клуб продал своего прежнего первого номера – Луиса Жуниора в «Вильярреал». 23-летний бразилец был настолько хорош, что испанцы не пожалели за него € 12 млн. Луис Жуниор успел сыграть в 1-м туре чемпионата Португалии, в котором «Фамаликан» неожиданно расправился дома с «Бенфикой» (2:0).

Продав бразильца, «Фамаликан» подписал 25-летнего черногорца с гордым именем Лазар Царевич. Его выкупили у сербской «Войводины» за € 800 тыс. Этот парень одно время действительно был там, где обитают короли футбола. С 2017 по 2022 год Царевич принадлежал «Барселоне», правда, выступал только за фарм-клуб каталонцев. Впрочем, в сезоне-2021/2022 почти двухметровый черногорец семь раз попал в заявку на матчи первой команды в Примере.

Любопытно, что Лазар – сын если не царя, то весьма заметной для своей страны фигуры. Его отец Марко Царевич – довольно известный политик, футбольный деятель и бизнесмен, ставший миллионером благодаря строительным делам. Бывший мэр Будвы. У его сына Лазара два матча за первую сборную Черногории. А помимо Царевича-младшего, в «Фамаликане» остался 23-летний португалец Угу Кунья. Это конкуренты Злобина за место в основе.

Иван Злобин Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

Несмотря на появление такого колоритного персонажа в «Фамаликане», главный тренер Арманду Эвангелишта, возглавляющий команду с марта 2024-го, решил сделать ставку на российского голкипера. Во всех следующих матчах на поле выходил Злобин. Иван дважды подряд сыграл «на ноль» — во 2-м и 3-м турах Примейры – с «Эштрелой» (3:0) на выезде и «Боавиштой» (1:0) дома. Затем сухая серия закончилась во встрече 4-го тура с участником еврокубка – «Виторией Гимарайнш», которая стартовала очень солидно и делит сейчас второе место с «Порту» по набранным очкам. «Фамаликан» уступил на выезде со счётом 1:2. Причём победный гол хозяева забили лишь на 90+1-й минуте.

В 5-м туре «Фамаликан» сыграл вничью на своём поле с «Жил Висенте» (1:1). Таким образом, у Ивана всего три пропущенных мяча в четырёх матчах. Ни в одном из них вины российского легионера не было – забивали из убойных позиций. По статистике россиянин совершил семь сейвов.

По итогам августа Злобин стал вторым после Бруну Варелы из «Витории» в голосовании за звание лучшего вратаря месяца в Примейре. Рейтинг, между прочим, составляют тренеры и капитаны команд чемпионата Португалии. Эти двое обошли самого Диогу Кошту. Варела набрал 21,43% голосов, Злобин – 17,46%, а вратарь «Порту» и сборной Португалии – 16,67%. Что может быть ценнее, чем признание коллег?

В общем, нынешний сезон начинается почти идеально для Злобина — в отличие от предыдущих в «Фамаликане». Иван появился в этом клубе летом 2020 года. Он перешёл из «Бенфики» (сумма трансфера составила € 1 млн), чтобы иметь стабильную игровую практику и заявить о себе в Португалии. Россиянин начинал сезон-2020/2021 в стартовом составе, однако в первых пяти турах Примейры совершил несколько ошибок и пропустил 12 мячей. Тогда 23-летний Злобин оказался ещё не готов. Ивана отправили на скамейку запасных, а место в основе на следующие четыре сезона забронировал Луис Жуниор, который был кандидатом в молодёжную сборную Бразилии.

Злобин же терпеливо ждал нового шанса. Он выходил за «Фамаликан», что называется, по праздникам. В том неудачном дебютном сезоне россиянин больше не сыграл. В следующем провёл один матч в последнем туре чемпионата Португалии с «Брагой» (3:2). Почему-то даже в кубковых турнирах его не ставили. В сезоне-2022/2023 Иван принял участие в двух встречах – с «Риу Аве» (2:2) в Примейре и «Эшторилом» (1:0) в Кубке лиги. Наконец, в минувшем сезоне ему дали сыграть ещё дважды – против «Каза Пии» (1:2) в Примейре и «Камаши» (5:0) в Кубке Португалии. Итого: пять матчей за три года. Совсем мало.

Контракт Злобина с «Фамаликаном» был подписан до лета 2025 года. Иван не падал духом, работал с психологом и надеялся, что рано или поздно заиграет. Говоря о своих взаимоотношениях с конкурентом и перспективах в «Фамаликане», россиянин признавался:

«С Луисом Жуниором отличные отношения. Просто суперпарень. Я такой человек, что могу порадоваться за коллегу и в то же время за конкурента. Он отлично выполняет свою работу на тренировках. Когда у него появился шанс, он моментально за него ухватился…

Как вратарь я всегда буду стремиться к лучшему. Я рад тому, где сейчас нахожусь. После вылета из основного состава переживал, но хорошо, что рядом находилась жена, она помогла мне в трудный период. Жизнь продолжается. Верю, что будет ещё шанс. Футбол – это игра, бывают отрицательные эмоции, бывают положительные» (в интервью для Sports.ru).

Теперь в 27 лет – разве это возраст для вратаря? – Злобин ухватился за свой шанс. В Португалии он уже почти девять лет, там родились его дети. Иван – воспитанник академии Коноплёва и ЦСКА. Когда армейцы отказались от Злобина, он уехал в португальскую «Лейрию» в 2015-м. Потом были четыре года в системе «Бенфики». За топ-клуб россиянин даже сыграл семь раз в кубковых турнирах, попадал в заявку на матчи Лиги чемпионов сезона-2019/2020. В том числе с «Зенитом» в Санкт-Петербурге и Лиссабоне.

Но потом Злобин ушёл доказывать в «Фамаликан». Всё-таки докажет?

«Когда мы играем, то выходим на поле как друзья. И это чувство есть не только на поле, но и за его пределами. Я всегда готов помочь команде. И на поле, и в раздевалке. Я человек, который всегда выкладывается на 100%», – сказал на днях Злобин, говоря с португальскими журналистами об успехах «Фамаликана» и своей роли в команде.