Самой «домашней» команде РПЛ свистят свои. А губернатор уже намекнул на будущее «Факела»

Для «Факела» это третий сезон в РПЛ, но команда уже традиционно плоха на старте. В 2022-м после 8-го тура она плелась на 14-м месте с четырьмя очками – помогла смена Василенко на Пятибратова. Команда взбодрилась, а уже с Евсеевым избежала вылета. В 2023-м снова кошмарный старт и пять очков после восьми матчей. Решение – скинуть Евсеева и позвать нового тренера (Ташуева) — вновь оказалось удачным. Воронежцы резко прибавили, правда, весной опять случилось увольнение.

Сейчас всё произошло ещё быстрее – Черевченко убрали уже после 4-го тура. Однако пока всё точно идёт не по привычному плану. Результаты сильно не изменились. Команда по-прежнему в зоне вылета, которую в этом сезоне ни разу не покидала. Хоть новый главный тренер Дмитрий Пятибратов и объявил, что через неделю «Факел» станет другим, однако это мало кто увидел. Яркая демонстрация происходящего – свист от своих же болельщиков в концовке матча с «Пари НН». История и вовсе закончилась скандалом: игроки подошли к болельщикам, завязался жёсткий разговор, во время которого защитник Игорь Калинин попытался накинуться на одного из них.

Клуб сообщил, что это была провокация. Однако всё равно выглядит не очень: ведь мы привыкли, что Воронеж нередко вытаскивал матчи за счёт поддержки и «огня» с трибун. Сейчас с этим единством точно проблемы. И, видимо, мало кто понимает, как его вернуть.

Понятно, что «Факел» – самая бедная команда лиги. И в летнее трансферное окно клуб не стал принципиально сильнее. По данным Transfermarkt, они потратили всего € 80 тыс. – с отрывом наименьший показатель в лиге. «Пари НН» с их € 1,5 млн кажется космосом. За деньги пришёл только защитник Макс Дзиов из брестского «Динамо». Остальные – либо свободные агенты, либо аренды. При этом список игроков на бумаге кажется неплохим: здесь капитан молодёжной сборной Михаил Щетинин, два легионера из чемпионата Болгарии – Дилан Мертенс и Мохамед Браими, Владимир Ильин, который много лет играет в РПЛ. Плюс Алексей Каштанов из «Урала», в прошлом сезоне забивавший важные голы в составе вылетевшей команды. При этом клуб расстался с футболистами, которые не были сильно значимы в прошлом сезоне. Магаль, Акбашев, Максимов, Черов – всех их трудно было назвать лидерами. Следовательно, команда не стала слабее. Состав стал даже более разнообразным. Но это никак не отражается на результатах.

Дилан Мертенс Фото: fakelfc.ru

Новички не помогли – сменили главного тренера. Судя по тенденциям прошлых сезонов, это должно было помочь. Правда, до этого клуб выбирал новых специалистов, а сейчас вернулся к уже работавшему в Воронеже Пятибратову. Первым делом тот отошёл от схемы с тремя центральными, решили больше поиграть в контроль и в атаку. Один раз и правда получилось – уступили по основным статистическим показателям «Оренбургу», но зато забили единственный гол на своём поле. Пока с Пятибратовым три поражения, победа и ничья. Если брать старт сезона – неплохо. Однако при этом сложно говорить о каком-то прогрессе. Даже на своём поле игра смотрится блекло.

Плюс Пятибратов стал проводить неожиданные эксперименты с составом. Они коснулись двух важных игроков прошлого сезона – Беленова и капитана Квеквескири. Как говорят, новый тренер не был доволен формой основного голкипера, поэтому посадил его на скамейку. При Гудиеве – семь пропущенных голов в трёх матчах. Беленова всё-таки вернули в основу в матче с «Пари НН», но осадок наверняка остался. Ираклий тоже угодил в неопределённость. Его неожиданно убрали с поля в перерыве победной игры с «Оренбургом». Хоть все и привыкли – полузащитника почти не меняют. И по основным статистическим показателям Квеквескири всё ещё достаточно хорош. А потом он и вовсе остался в запасе на матч с «Ростовом». Тренер пояснил, что это его тактическое решение, но оно не помогло. С Нижним – снова замена в перерыве. Да, у футболиста была карточка. Но вряд ли это основная причина. А учитывая авторитет Ираклия в команде, ставить его в полупозицию и провоцировать на сомнения в собственном статусе – не самый сильный ход от Пятибратова.

Впереди у воронежцев выезд в Питер, где им будет сложно претендовать на очки. А дальше снова серия матчей, где цепляться за них необходимо – домашний «Рубин» и Махачкала. Потом – выезд к другому конкуренту в борьбе за выживание, «Ахмату».

И если после этого периода место в таблице останется прежним, то не исключено, что руководство пойдёт на новые шаги. Тем более от властных структур уже идут намёки. После матча с Нижним губернатор области написал в соцсетях, что у команды есть всё – новый стадион, игроки и поддержка трибун. Добавив: «Все условия для положительных результатов созданы». Намёк понятен. Видимо, если результата не будет в ближайшее время, итог для нынешнего управленческого и тренерского состава будет печальным.