«Зенит» — лучший по реализации в истории РПЛ

«Зенит» на старте сезона забил 19 голов, при этом нанося всего около 11 ударов за матч. У СБГ — лучшая реализация за 15 сезонов в РПЛ, когда начала вестись статистика! Как выглядит топ-5?