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«Зенит» — лучший по реализации в истории РПЛ
«Зенит» — лучший по реализации в истории РПЛ
«Зенит» на старте сезона забил 19 голов, при этом нанося всего около 11 ударов за матч. У СБГ — лучшая реализация за 15 сезонов в РПЛ, когда начала вестись статистика! Как выглядит топ-5?
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4-5-е место — «Краснодар»
4-5-е место — «Краснодар»
В сезоне-2022/2023 реализация «быков» равнялась 15%.
4-5-е место — «Зенит»
4-5-е место — «Зенит»
Аналогичная реализация была и у петербуржцев в сезоне-2013/2014.
3-е место — «Локомотив»
3-е место — «Локомотив»
16% своих моментов в этом сезоне реализуют железнодорожники.
2-е место — «Рубин»
2-е место — «Рубин»
В сезоне-2009 казанцы реализовывали 17% своих ударов.
1-е место — «Зенит»
1-е место — «Зенит»
Сейчас реализация сине-бело-голубых — 22%.
«Зенит» — лучший по реализации в истории РПЛ
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