В составах двух аутсайдеров РПЛ — 64 футболиста. Зачем?

Один из удивительных моментов захлопнувшегося трансферного окна – огромная по своей численности трансферная кампания «Химок». За лето они пригласили почти два состава новых игроков. Общее количество подписаний достигло 21. Но в итоговом списке будет значиться 20. Ведь Артур Юсупов сначала заключил контракт, а потом его расторг. 11 футболистов пришли в качестве свободных агентов. Дальше заходим на официальный сайт клуба и видим в составе 31 футболиста. Очень много.

Второй феномен – «Пари НН». Там поменьше подписаний (всего 11), но проблема в том, что летом нижегородцы мало с кем расстались. Хотя кандидатов хватало. В итоге сейчас, если ориентироваться на официальный сайт, в составе 33 футболиста. Важно: здесь мы не учитываем общую сквозную заявку на сезон, куда входят игроки из вторых команд. Тогда цифра приближается к 50.

Удивляет, что это абсолютное лидерство в РПЛ. Для сравнения у «Зенита» и «Спартака» по 26 игроков в составе. Разница, казалось бы, небольшая. Однако именно «Химки» и «Пари НН», помимо большого числа футболистов, объединяет другой момент – в этом сезоне клубы очень нестабильны.

Зачем «Химкам» так много игроков?

История подмосковного клуба вообще очень загадочная. Сначала сформировали команду под Андрея Талалаева. Потом тренера уволили, а новый захотел других футболистов. В руководстве это приняли, и последовали подписания. В конце окна, видимо, захотели брать всё, что доступно. Много – не мало. Похоже, именно этим руководствовался менеджмент.

Парадоксально, но сейчас в химкинской заявке, например, аж восемь центральных защитников. Из них шестеро – новички. Сначала клуб взял Александра Филина и Неманью Анджелковича, которые начали сезон. Потом докупил Седрика Гогуа и Эдгардо Фаринью – ок, какая-то альтернатива. Потом Гогуа начинает «привозить» и разворачивается какая-то истерика. Под конец трансферного окна берут Диего Луну и Георгия Джикию – ещё более статусных игроков. Сколько человек Франк Артига собирается выпускать на поле – неизвестно. Но очевидно, что половина не будет попадать даже в заявку на матч.

Франк Артига Фото: fckhimki.com

С полузащитой тоже прекрасно – сначала взяли ветеранов Юсупова и Дениса Глушакова. Оба почти не выходили на поле. Обходились старым резервом. Потом пришли Лукас Вера и Кирилл Капленко. А под конец подписали Алекса Корредеру и Роберта Мехию. Ок, в итоге расторгли контракт с Юсуповым. Но всё равно сейчас у клуба семь центральных полузащитников. И куда их девать?

Аргументы тоже уникальные. Инвестор Туфан Садыгов кратко объяснил причины подписания того же Джикии: «Он как раз поправит ситуацию в обороне. Единственный вариант. Там сквозило, к сожалению». То есть пять новичков, которых подписали до этого, не смогли решить проблему, а Георгий поправит?

Артига пока никак не высказывался о таком наборе игроков, но сторонние люди не понимают, как тренеру работать. Вот цитата Игоря Семшова в эфире «Матч Премьер».

Игорь Семшов бывший тренер «Химок» «Успех любого клуба заключается в стабильности состава. Я понимаю, что конкуренция должна быть, но когда на одно место по четыре человека… Не знаю, что в «Химках» на тренировках происходит. Наверное, бойня какая‑то, да и как тренировать 30 с лишним человек?!»

«Пари НН» с трудом избавлялся от ветеранов. Но кого привезли взамен?

Нижегородцы подписали 11 игроков, в том числе провели один из самых дорогих трансферов в своей истории – Лука Тичич пришёл за € 450 тыс. – но всё это пока не помогает. Проблема идентичная – элементарный перебор футболистов. И руководство с трудом расставалось с уже имеющимися. Есть, например, история Ильи Кухарчука, с которым сначала переподписали контракт, а потом выяснилось, что он не входит в планы Саши Илича. В итоге пришлось срочно искать для парня аренду. Хорошо ещё, что в Волгограде согласились.

Несколько футболистов ушли свободными агентами, и только один — за деньги: Артур Нигматуллин перебрался в «Рубин» (за € 700 тыс.). При этом клуб по-прежнему пытается договориться о расставании с несколькими игроками по взаимному согласию сторон. Например, с Дмитрием Живоглядовым. Однако пока не очень успешно. Есть в списке и другие претенденты на выход, на которых нет покупателей на рынке: Дмитрий Тихий, Максим Шнапцев.

Удивительно и то, что даже с перебором игроков Иличу сложно собрать единый состав, который будет набирать очки. По итогам восьми туров у команды только семь очков. Хотя в аналогичный период прошлого сезона было куда лучше. А к 13-му туру «Пари НН» вообще забрался в топ-6.

Так что то ли главный тренер не понимает идеи спортивного департамента, то ли спортивный блок максимально далек от принятия концепции Илича. Скорее всего, истина где-то посередине. Но сейчас всё это накладывается на результат. А значит, в ближайшее время можно ждать организационных выводов.