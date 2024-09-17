Первый гол новой ЛЧ — красотища! Талант «Юве» забил в дальний в стиле Дель Пьеро. Видео

Лига чемпионов вернулась. И сделала это, как и положено – красиво. Первые два матча дня – игры «Ювентуса» с ПСВ и «Янг Бойз» – с «Астон Виллой». В каждой паре был явный фаворит, поэтому голов в первую очередь стоило ждать именно от «Юве» или «Виллы». И туринцы не подвели.

Хозяева, как и ожидалось, были активнее в атаке. И забили дважды с 21-й по 27-ю минуту. Первый гол новой Лиги чемпионов забил турецкий полузащитник хозяев Кенан Йылдыз. Получилось очень красиво – в дальнюю девятку, да ещё и от штанги. Как сказал комментатор матча Владислав Прусов: «Феноменальный удар, без шансов для вратаря».

Права на видео принадлежат ООО «Окко»

Гол Йылдыза стал историческим и по другому поводу: теперь Кенан – самый молодой футболист, забивавший за «Юве» в еврокубках. Полузащитник забил гол в возрасте 19 лет и 136 дней, превзойдя достижение легендарного Алессандро Дель Пьеро, который в 1995 году отметился забитым мячом в возрасте 20 лет и 308 дней. Кстати, Дель Пьеро очень любит молодого Йылдыза и оценил, что тому дали 10-й номер. Символично, что гол в ворота ПСВ получился как раз в стиле Дель Пьеро – он такие удары очень любил.

После гола Йылдыза отличился ещё и Маккенни. А уже в конце тайма счёт до крупного едва не довёл Копмейнерс – не хватило всего нескольких сантиметров.