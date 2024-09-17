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Ювентус — ПСВ, Лига чемпионов — 2024/2025: видео, гол Йылдыза, первый гол новой ЛЧ, подробности, видео гола

Первый гол новой ЛЧ — красотища! Талант «Юве» забил в дальний в стиле Дель Пьеро. Видео
Максим Пахомов
Первый гол сезона в ЛЧ забил «Ювентус»
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Кенан Йылдыз одним ударом дважды вошёл в историю.

Лига чемпионов вернулась. И сделала это, как и положено – красиво. Первые два матча дня – игры «Ювентуса» с ПСВ и «Янг Бойз» – с «Астон Виллой». В каждой паре был явный фаворит, поэтому голов в первую очередь стоило ждать именно от «Юве» или «Виллы». И туринцы не подвели.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 19:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
3 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Йылдыз – 21'     2:0 Маккенни – 27'     3:0 Гонсалес – 52'     3:1 Сайбари – 90+3'    
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 19:45 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 27'     0:2 Рэмси – 38'     0:3 Онана – 86'    

Хозяева, как и ожидалось, были активнее в атаке. И забили дважды с 21-й по 27-ю минуту. Первый гол новой Лиги чемпионов забил турецкий полузащитник хозяев Кенан Йылдыз. Получилось очень красиво – в дальнюю девятку, да ещё и от штанги. Как сказал комментатор матча Владислав Прусов: «Феноменальный удар, без шансов для вратаря».

Права на видео принадлежат ООО «Окко»

Гол Йылдыза стал историческим и по другому поводу: теперь Кенан – самый молодой футболист, забивавший за «Юве» в еврокубках. Полузащитник забил гол в возрасте 19 лет и 136 дней, превзойдя достижение легендарного Алессандро Дель Пьеро, который в 1995 году отметился забитым мячом в возрасте 20 лет и 308 дней. Кстати, Дель Пьеро очень любит молодого Йылдыза и оценил, что тому дали 10-й номер. Символично, что гол в ворота ПСВ получился как раз в стиле Дель Пьеро – он такие удары очень любил.

После гола Йылдыза отличился ещё и Маккенни. А уже в конце тайма счёт до крупного едва не довёл Копмейнерс – не хватило всего нескольких сантиметров.

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