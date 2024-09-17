Возвращение мечты в Лигу чемпионов! Команда Эмери грациозно стартовала в турнире

«Астон Вилла» вернулась в Лигу чемпионов! Команда до этого участвовала в Кубке европейских чемпионов – предшественнике современной ЛЧ. Однако бирмингемцы никогда не играли в обновлённом турнире, вернувшись в элитный еврокубок 41 год спустя. Начинала «Астон Вилла» путь с выездной встречи с «Янг Бойз». Получилось неоднозначно, но успешно.

С первых минут инициативой завладели хозяева. Все ждали, что гости начнут диктовать свой темп игры. Нет, «Янг Бойз» выглядел смелой командой, нацеленной на атаку. Даже удивительно, что действующий чемпион Швейцарии сейчас занимает последнее, 12-е место в таблице лиги. Или это магия Лиги чемпионов? Отличный шанс на 12-й минуте упустил полузащитник хозяев Эбрима Колли. Он в касание пробил из штрафной, но Эмилиано Мартинес спас «Астон Виллу».

«Янг Бойз» продолжал напрягать оборону англичан, чуть больше владеть мячом, но это ни к чему не приводило. А во встречах с более статусными клубами нужно распоряжаться моментами бережно. Первый опасный звоночек у ворот «Янг Бойз» прозвучал на 24-й минуте: Джон Макгинн опасно пробил с линии штрафной, а мяч пролетел рядом со штангой. А уже через три минуты «Астон Вилла» всё же забила. Юри Тилеманс получил мяч после подачи с углового. Одинокий бельгиец в касание пробил и вогнал мяч в ворота Давида фон Бальмоса. Есть первый гол «Астон Виллы» в Лиге чемпионов!

Инициатива перешла к бирмингемцам окончательно. «Янг Бойз» поник. И через 10 минут швейцарцы пропустили во второй раз. Этот мяч наверняка войдёт в подборки самых курьёзных голов. «Янг Бойз» устроил лютый «привоз»: защитники и вратарь выдали парад ошибок в своей штрафной, которым воспользовался Джейкоб Рэмси. Он без каких-либо проблем оказался один и катнул мяч в ворота «Янг Бойз». Помутнение обороны не объяснить ничем. Видимо, сказались ответственность и давление.

«Астон Вилла» могла уйти на перерыв с преимуществом в три мяча. Однако гол Олли Уоткинса отменили из-за игры рукой в атаке. Да и не заслужил «Янг Бойз» разноса за первые 45 минут. Всё же первую половину тайма хозяева смотрелись солидно.

«Янг Бойз» — «Астон Вилла» — 0:3 Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

Во втором тайме «Астон Вилла» контролировала ход матча. Два мяча преимущества позволяли не рваться в атаку, а соблюдать баланс. Периодически бирмингемцы создавали моменты, однако им не хватало остроты. Хотя у Джона Макгинна был отличный шанс забить: его удар под перекладину потащил фон Бальмос.

«Янг Бойз» надеялся сравнять счёт. Но рассчитывать на это было трудно. Англичане не позволяли хозяевам думать на чужой половине поля и не подпускали их близко к воротам. Зато сама «Астон Вилла» свой голевой момент нашла. Да, сначала гол Джон Дурана на 78-й минуте отменили из-за игры рукой у Амаду Онана. Однако бельгиец через несколько атак исправился, пальнул издали по воротам «Янг Бойз» и попал бильярдным ударом в уголок. 3:0!

Унаи Эмери и его «Астон Вилла» стартовали в Лиге чемпионов красиво. С каждой победой шансы на выход в плей-офф повышаются. Впереди бирмингемцев ждёт серьёзное испытание: в гости 2 октября приедет «Бавария». А «Янг Бойз» едет в Каталонию рубиться с «Барселоной».