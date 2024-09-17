У Соболева первое результативное действие за «Зенит»! От оскорблений фанатов это не спасло

«Зениту» нужно было побеждать, чтобы за два тура до конца группового этапа обеспечить себе место в плей-офф Кубка России. И все условия для этого складывались. Сине-бело-голубые проводили матч на своём поле плюс казанцев в групповом этапе уже обыгрывали. Вообще, с «Рубином» это уже была третья встреча в сезоне. Сначала в чемпионате петербуржцы закатили четыре, потом в Кубке – один. Понятно, что не стоило ожидать появления на поле основных составов. Они вообще не сильно изменились по сравнению с предыдущим матчем турнира в Казани.

Хотя Сергей Семак слегка удивил. Его команда начала встречу с тремя центральными защитниками. Нуралы Алип и Дмитрий Чистяков в центре, но к ним часто опускался Вильмар Барриос. Густаво Мантуан и Артур оказались на флангах в качестве латералей. Однако главное – появление с первых минут Александра Соболева. Во втором матче подряд. Особенно интересовало, как его встретит актив с «Виража», который не игнорирует Кубок России. У «Рубина» интересно было понаблюдать за двумя новичками – Велдин Ходжа и Марвин Чуни появились в стартовом составе, и последний был особенно активен в первом тайме.

Вообще, сценарий происходящего не сильно удивил. Хозяева с первых минут взяли мяч под контроль, их соперник смирился с этим и стал искать шансы на контратаках. Так что в первые 15-20 минут куда интереснее было следить за трибунами. Важная интрига – прозвучат ли кричалки про Соболева, который уже получил от болельщиков в матче с «Кайратом». Сначала они пропели часть стандартных для любого матча зарядов. Но примерно на 15-20-й минуте пошли и оскорбления. Соболева называли так же, как и в своё время Дзюбу. Времена меняются чуть быстрее, в отличие от грубых слов.

Параллельно петербуржцы искали свободные зоны у ворот соперника. «Рубин» действительно их почти не оставлял и несколько раз неплохо выходил в атаку. Особенно выделялся Чуни. Он и цеплялся, и обыгрывался с партнёрами, но к серьёзным угрозам ворот Дениса Адамова это не приводило.

К голу привела по сути первая же реально опасная атака. Мантуан подхватил мяч на фланге, отпасовал на Соболева, который классно сыграл корпусом и отдал обратную передачу. Бразилец вылетел на ворота и переиграл Артура Нигматуллина.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вот и случилось первое результативное действие Александра в сезоне. Правда, пока это никак не могло повлиять на настроение аудитории к нему.

Сразу после этого хозяева могли забивать второй. На этот раз ударную позицию отыскал Андрей Мостовой, но запулил мяч точно в руки голкиперу. Вообще, это был самый активный отрезок «Зенита» в матче. Но это помогло и «Рубину», они словно чуть расслабились и стали активнее переходить на чужую половину поля. Пусть и действительно хороших шансов создать им не удалось.

В перерыве Семак сделал состав своей команды чуть более основным – вышли Дуглас Сантос, Вендел и Лусиано Гонду. Это объяснимо – игрокам нужно держать себя в тонусе. Плюс тренер окончательно перешёл на схему с двумя центральными защитниками, вернувшись к привычным 4-3-3. Пусть и с необычными флангами. Рашид Рахимов сделал всего одну замену, но она не перевернула происходящее на поле. «Зенит» продолжал слегка вальяжно владеть инициативой. А опасность стала появляться примерно через 10 минут после возобновления встречи.

Сначала в падении здорово бил Лусиано, заработав угловой. А потом мяч нашёл голову Дмитрия Чистякова в штрафной. Первый гол защитника после возвращения из аренды.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Соболева к тому моменту на поле уже не было. Его заменили в перерыве. Но болельщики о нём не забыли. В какой-то момент на трибунах даже появился надувной дельфин. Доброжелательное отношение, вероятно, придётся завоёвывать долго.

Важно, что после второго гола «Зенит» не бросил играть. Моменты продолжали возникать у ворот Нигматуллина. На 71-й минуте Артур даже забил третий. Но мяч не засчитали из-за офсайда у Лусиано. И в оставшиеся 20 минут встречи петербуржцы были куда ближе к третьему голу, чем казанцы – ко второму.

«Зенит» уверенно залетает в плей-офф Кубка России. А «Рубин» и «Акрон» будут бороться за второе место в группе. Теоретически туда ещё может вклиниться «Факел», но шансов на это не очень много.