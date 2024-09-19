«Монако» — фабрика талантов для «Барсы». Каталонцы взяли сразу трёх и выиграли ЛЧ

«Монако» и «Барселона» в последний раз встречались в официальном матче 30 лет назад. Клубы пересеклись на групповой стадии Лиги чемпионов — 1993/1994. Теперь же они сыграют в 1-м туре обновлённого турнира. В XXI веке «Барса» приобрела у «Монако» всего четырёх футболистов: защитников Филиппа Кристанваля и Рафаэля Маркеса, полузащитника Яя Туре и форварда Людовика Жюли. Интересно, что трое из них в итоге выигрывали ЛЧ с «Барселоной». Удачная «фабрика талантов». Вспоминаем о переходах футболистов и их успехах в Каталонии.

Рафаэль Маркес (2003-2010)

Матчей за «Барселону»: 242

Трофеи: чемпионат Испании (2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, 2009/2010), Кубок Испании (2008/2009), Суперкубок Испании (2005, 2006, 2009), Лига чемпионов (2005/2006, 2008/2009), Суперкубок УЕФА (2009), клубный чемпионат мира (2009)

Рафаэль Маркес Фото: Getty Images

Маркес оказался в «Монако» в 1999 году. За это время он успел выиграть с клубом чемпионат Франции и отказаться от предложений нескольких топ-клубов. Но в 2003-м всё же соблазнился на переезд в «Барселону».

В Каталонии Маркес стал важным футболистом основы. Не всегда мексиканец выходил в старте, однако 30+ матчей проводил в течение шести сезонов (исключение – последний сезон-2009/2010). А главное – Рафаэль выиграл с «Барсой» огромное количество трофеев – 12. И успел застать феноменальный сезон-2008/2009, когда каталонцы выиграл все возможные титулы.

Маркес покинул «Барселону» в 2010 году. Он не совсем вписывался в идеи Пепа Гвардиолы. Но зла ни на команду, ни на тренера не держал. «В прошлом сезоне я не выходил на поле. Я говорил с Гвардиолой, и он дал мне возможность выбора. Я мог бы остаться, но у меня сильный характер, я амбициозный и хочу играть. Из всех титулов, которые я завоевал, самым памятным останется Лига чемпионов, выигранная в Париже. Но больше всего дорожу теми друзьями, которые появились у меня в этой команде. Я останусь кулес (фанатом «Барселоны». – Прим. «Чемпионата») до последнего дня своей жизни», – отметил Маркес после ухода из «Барсы».

Людовик Жюли (2004-2007)

Матчей за «Барселону»: 125

Трофеи: чемпионат Испании (2004/2005, 2005/2006), Суперкубок Испании (2005, 2006), Лига чемпионов (2005/2006)

Людовик Жюли Фото: Getty Images

Если Рафаэль Маркес ушёл за год до выхода «Монако» в финал Лиги чемпионов, то Жюли сыграл в решающем матче сезона-2003/2004. А затем за € 8,5 млн перебрался в «Барсу».

Все три сезона в Каталонии Жюли был важным игроком ротации. Да, сиять на фоне Роналдиньо и Самуэля Это’О было сложно. Но француз был максимально полезен в атаке, не перетягивал внимание на себя, а стал скрытым героем. Тренер Франк Райкард ценил Жюли не только за футбольные, но и за человеческие качества. «В январе 2006 года Райкард сказал мне: «Людо, с этого момента я хочу чаще видеть Месси на поле. Он будет играть больше». Я понимал, что он был будущим команды. Это было своего рода честью для меня — уступить ему дорогу», – рассказывал Жюли. Так что Людовик – «крёстный отец» Месси в «Барсе».

Покидал Каталонию форвард с несколькими трофеями. Главное – он наконец-то добрался до победы в Лиге чемпионов. То, что не вышло с «Монако», удалось с «Барсой» в 2006-м. В родном Париже Жюли с каталонцами обыграл «Арсенал».

Яя Туре (2007-2010)

Матчей за «Барселону»: 118

Трофеи: чемпионат Испании (2008/2009, 2009/2010), Кубок Испании (2008/2009), Суперкубок Испании (2009), Лига чемпионов (2008/2009), Суперкубок УЕФА (2009), клубный чемпионат мира (2009)

Яя Туре Фото: asmonaco.com/Getty Images

Яя Туре был одним из главных символов «Манчестер Сити» 2010-х. Однако в «Барселоне» он так и не стал лидером. Яя перебрался в Каталонию перед стартом сезона-2007/2008. Своей игрой в «Монако» он заслужил приглашение в топ-клуб.

Однако в «Барсе» Туре в основном выполнял роль «затычки». Во всех трёх сезонах он проводил по 35+ матчей. Но частенько появлялся на поле со скамейки. А в сезоне-2009/2010 Хосеп Гвардиола вовсе передвинул ивуарийца на позицию опорного полузащитника, где игрок не раскрывал весь потенциал. Логичным исходом стал трансфер из Испании в «Манчестер Сити».

После ухода Яя высказался дипломатично: «В «Барселоне» Гвардиоле приходится делать выбор между лучшими футболистами мира, а это непросто. Он знает о футболе очень много, он хороший человек, я восхищаюсь им и не могу сказать ничего плохого». Но затем Туре уже не стеснялся выражать полярные мысли: «Когда бы я ни спрашивал Гвардиолу о чём-либо, он всё время давал странные ответы. Он игнорировал меня до тех пор, пока не поступило предложение от «Манчестер Сити». Вот почему я принял решение уйти. Мы с Гвардиолой не общались целый год».

Иронично, что Яя и Пеп затем пересеклись в «Сити» в 2016-м. Дмитрий Селюк, агент полузащитника, тогда называл Гвардиолу «дерьмовым человеком» и критиковал его. Конфликт в итоге удалось замять, а Туре покидал Манчестер в статусе легенды. Чего нельзя сказать о его периоде в Каталонии. Хотя Лигу чемпионов с «Барсой» в 2009 году он всё же зацепил. Причём в финале с «Манчестер Юнайтед» Яя провёл на поле все 90 минут.