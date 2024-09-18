«Реалу» устроили мучение на старте ЛЧ. И тут забил Мбаппе

Но даже после этого со «Штутгартом» было очень тяжело.

Победитель Лиги чемпионов «Реал» начал новую ЛЧ с домашней победы над «Штутгартом». Но всё могло закончиться и печальнее для Мадрида.

С первых минут игры «Штутгарт» показывал, что сегодняшний «Реал» – недостаточно сбалансированная команда. Это проблема, которую Анчелотти ещё решать и решать. Преимущество немцев по владению доходило до 70% против 30%, тем не менее, садясь в глубокую позиционную оборону, «сливочные» позволяли сопернику внешне легко создавать голевые моменты. Благодаря хорошей подстройке игроков друг под друга и быстрой перепасовке вице-чемпион Германии вскрывал оборону «Мадрида» по центру или через полуфланги.

В первые полчаса главным героем «Реала» был, вне всяких сомнений, Куртуа. Уже на второй минуте бельгиец лишил «Штутгарт» быстрого гола своим сейвом. Затем ошибка правого защитника Васкеса подарила Мийо выход один на один. Француз простил хозяев, но и тут Тибо был молодцом – сократил угол обстрела, закрыл всё, что мог. Ещё один выход один на один Штиллера не завершился голом только потому, что Куртуа длинной рукой достал непростой мяч. Когда же и бельгиец не мог спасти «Реал», на помощь голкиперу приходила его подруга перекладина.

«Реал» играл 4-3-3. Родриго и Винисиус Жуниор были больше смещены к флангам, а Мбаппе гулял впереди. Казалось, что сам по себе, но потом Килиан вдруг «взрывался» и создавал моменты за счёт индивидуального мастерства. Сперва для Тчуамени, затем – для себя. Мбаппе несколько раз играючи расправлялся с защитниками «Штутгарта» и бил. Но ударам его не хватало силы и точности. Это были детские задачки для вратаря Нюбеля.

Первый тайм, судя по количеству событий, никак не должен был закончиться со счётом 0:0. Но именно нулевой ничьей он и завершился. Такое тоже бывает на топ-уровне. Перед перерывом случились два спорных момента в штрафной «Штутгарта» после падений Родриго и Рюдигера. Первый эпизод турецкий рефери Мелер проигнорировал, а в следующем назначил пенальти. Однако VARовские судьи позвали главного смотреть видео. Мелер пришёл к выводу, что лёгкий контакт ног Миттельштедта и Рюдигера действительно не тянул на фол. Экс-защитник «Штутгарта» переиграл, изображая жертву. Что ж, ждём рецензии от канала «Реала» после футбола.

После перерыва в первом же игровом эпизоде случилось то, чего никто не ждал. «Штутгарт» как будто забыл, что вышел на второй тайм! «Реал» разбил нескладный прессинг немцев за счёт чудо-паса Тчуамени в свободную зону, куда уже бежал Родриго. Защитник сборной Германии Миттельштедт проиграл бразильцу в скорости, а правый вингер «сливочных» в чужой штрафной продемонстрировал щедрость большого игрока. Родриго покатил на пустые ворота Мбаппе – Килиан забил и тут же отблагодарил партнёра. Показал жестом, кто реальный автор гола «Реала».

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

В общем-то, ничего нового мы не увидели. Вернулся старый добрый «Реал», который даже в плохие дни выжимает из минимума максимум. Раскрытому «Штутгарту» стало труднее контролировать игру. Чемпионы Испании улетали в быстрые ответные атаки, и вскоре Винисиус Жуниор имел шанс забить второй гол. Но теперь уже перекладина спасла «Штутгарт» после выстрела бразильца.

Две замены после часа игры добавили энергии «Штутгарту». Тренер Себастьян Хёнес идеально попал с ними, поменяв просевшие звенья. Короткий отрезок давления в середине тайма вкупе со стандартом всё-таки подарили немцам ответный гол. В штрафной блестяще сыграл хавбек Левелинг, решив момент двумя касаниями – принял мяч на грудь, прострелил вдоль ворот. Ундав забил головой. Оставались вопросы относительно возможного офсайда, но современные технологии подтвердили, что его не было.

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

Финал у этой картины получился совсем уж какой-то киношный. «Реал» страдал, его подбил пропущенный мяч. «Штутгарт» своим голом сам себя поставил на подзарядку – снова прессинговал. Но на 83-й минуте в чужую штрафную пришёл на стандарт Рюдигер и забил своей бывшей команде. Головой, с подачи свежего Модрича. Вдобавок ошибся на выходе голкипер немцев Нюбель.

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

Это «Реал». И добавить тут нечего. К 90-й минуте команда Анчелотти уступала команде Хёнеса по ударам в створ (6:7), но лучше реализовала свои моменты, поэтому побеждала. А в компенсированное время хозяева убежали в контрвыпад пять в три, и Эндрик забил третий гол. Правда, юному бразильцу здорово повезло, что мяч от рук Нюбеля залетел в сетку, ведь он явно пожадничал – пробил вместо того, чтобы сделать передачу.

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

Интересно, похвалит Эндрика Анчелотти или слегка пожурит?