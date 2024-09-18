Историческая победа «Баварии»! Так много в Лиге чемпионов не забивал никто. Видео

«Бавария» и Венсан Компании феерически стартовали в обновлённой Лиге чемпионов. Мюнхенцы забили 9 голов загребскому «Динамо» и вошли в историю – так много в основном турнире не забивал никто.

Интересно, что 11 голов в этой встрече уместились в 70 минут – то есть плотность хайлайтов сумасшедшая. Началось всё с реализованном Гарри Кейном пенальти на 20-й минуте. После перерыва англичанин правильно исполнит ещё два 11-метровых.

Права на видео принадлежат ООО «Окко»

Затем красотищу исполнил Рафаэл Геррейру. Стильно!

Права на видео принадлежат ООО «Окко»

На 38-й минуте Майкл Олисе забил третий мяч мюнхенцев – и первый там на этом закончился. В перерыве Мануэль Нойер уступил место Свену Ульрайху из-за повреждения. И это стало началом конца: сначала «Динамо» за три минуты забили два гола, а потом началось страшное.

58-я минута – Кейн оформляет дубль с игры

61-я минута – Олисе забивает с передачи Джамала Мусиалы

73-я минута – Кейн реализует пенальти

78-я минута – Затем снова

85-я минута – Лерой Зане зажигает на табло свою фамилию

90+2-я минута – Леон Горецка устанавливает окончательный счёт

Итог: несмотря на самое большое количество забитых мячей в исполнении «Баварии», эта встреча не стала самой результативной. Первое место до сих пор за встречей дортмундской «Боруссии» и «Легии» (8:4).

Но это было красиво и легендарно!