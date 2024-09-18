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Бавария – Динамо Загреб – 9:2, видео обзор матча 1-го тура Лиги чемпионов, 17 сентября 2024

Историческая победа «Баварии»! Так много в Лиге чемпионов не забивал никто. Видео
Константин Кринский
Историческая победа «Баварии»!
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Бедное загребское «Динамо».

«Бавария» и Венсан Компании феерически стартовали в обновлённой Лиге чемпионов. Мюнхенцы забили 9 голов загребскому «Динамо» и вошли в историю – так много в основном турнире не забивал никто.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
9 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Кейн – 19'     2:0 Геррейру – 33'     3:0 Олисе – 38'     3:1 Петкович – 49'     3:2 Огивара – 50'     4:2 Кейн – 57'     5:2 Олисе – 61'     6:2 Кейн – 73'     7:2 Кейн – 78'     8:2 Зане – 85'     9:2 Горецка – 90+2'    

Интересно, что 11 голов в этой встрече уместились в 70 минут – то есть плотность хайлайтов сумасшедшая. Началось всё с реализованном Гарри Кейном пенальти на 20-й минуте. После перерыва англичанин правильно исполнит ещё два 11-метровых.

Права на видео принадлежат ООО «Окко»

Затем красотищу исполнил Рафаэл Геррейру. Стильно!

Права на видео принадлежат ООО «Окко»

На 38-й минуте Майкл Олисе забил третий мяч мюнхенцев – и первый там на этом закончился. В перерыве Мануэль Нойер уступил место Свену Ульрайху из-за повреждения. И это стало началом конца: сначала «Динамо» за три минуты забили два гола, а потом началось страшное.

  • 58-я минута – Кейн оформляет дубль с игры
  • 61-я минута – Олисе забивает с передачи Джамала Мусиалы
  • 73-я минута – Кейн реализует пенальти
  • 78-я минута – Затем снова
  • 85-я минута – Лерой Зане зажигает на табло свою фамилию
  • 90+2-я минута – Леон Горецка устанавливает окончательный счёт

Итог: несмотря на самое большое количество забитых мячей в исполнении «Баварии», эта встреча не стала самой результативной. Первое место до сих пор за встречей дортмундской «Боруссии» и «Легии» (8:4).

Но это было красиво и легендарно!

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