«Волшебно! Эндрик что-то сотворил!» Удивительный и нежданный выстрел звезды «Реала». Видео

Вы наверняка знаете, что «Реалу» в этом сезоне тяжеловато. И в Лиге чемпионов всё тоже начиналось неважно. У «Штутгарта» в первом тайме было какое-то запредельное количество моментов: восемь ударов, четыре — в створ и 1,75 по xG (ожидаемые голы). И это в гостях с «Реалом»! В чём подвох? Голов в первом тайме мы не увидели. Хотя их должно было быть много (судья даже успел пенальти в ворота гостей назначить, но передумал после видеопросмотра).

Естественно, гостей наказали. Сразу после перерыва. Прекрасная контратака «Реала» и гол Мбаппе в пустые. Но гости не сдавались, отыгрались и были близки к ничьей. Если бы не Рюдигер, который забил после углового. Но мы здесь – ради главного хайлайта. И его подарила нам новая звезда «Реала» из Бразилии – Эндрик. Он вышел на замену на 80-й минуте и забил в добавленное время. Кажется, что тут всё просто: гости пытались отыграться, «Реал» выскочил в контратаку (с Эндриком, Мбаппе и Винисиусом). А дальше Эндрик удивил так, что комментатору Okko Артёму Борисову только оставалось сказать: «Волшебно! Эндрик что-то сотворил». Ещё, кстати, Борисов засомневался, что партнёры оценят такое решение бразильца. Посмотрите и поймёте – почему.

После этого гола, конечно, в матче уже ничего не происходило – просто закончилось время. А вместо вымученной победы «Реала» все теперь запомнят достаточно уверенные цифры 3:1 и этот чудо-выстрел Эндрика.