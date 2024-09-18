«Ливерпуль» разорвал «Милан» на его же поле. Видео

«Милан» – «Ливерпуль» – в каком-то смысле классическое противостояние Лиги чемпионов. У одних семь побед в этом турнире, а у других – шесть. Правда, команды подошли к матчу с неприятным осадком. «Ливерпуль» перед этим уступил дома «Форесту» (0:1), а «Милан» на старте потерял очки в трёх турах из четырёх. Пускай даже в последнем туре удалось победить «Венецию» (худшую команду Серии А).

Первого гола пришлось ждать меньше трёх минут. У гостей провалился левый фланг после того, как вперёд выдернулся Цимикас и оставил свободную зону. В результате Пулишич прошёл с мячом половину поля и хладнокровно пробил в дальний угол – 1:0.

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После этого «Ливерпуль» буквально уничтожил соперника в первом тайме. Салах умудрился дважды попасть в перекладину, но мяч каждый раз отлетал в поле. Правда, в первом случае, скорее всего, был офсайд и если бы случился гол, то VAR его отменил бы. А Жота запорол абсолютно убойный момент, когда мог забивать сам или скатить под удар Гакпо.

Жота запорол абсолютно убойный момент Фото: Кадр трансляции

Забить у «Ливерпуля» получилось со стандартов. Сначала навес Трента со штрафного позволил Конате ударить головой в высоком прыжке – без шансов для вратаря «Милана».

Права на видео принадлежат ООО «Окко»

Ближе к концу первого тайма уже помог навес Цимикаса с углового. Ван Дейк на удивление спокойно пробил из самого центра вратарской – никто особо не мешал. Получилось, что два гола в первом тайме: два навеса крайних на центральных защитников.

Второй тайм начался с очередного классного момента у Жоты, который с близкого расстояния пробил прямо в Меньяна. Ему в этом эпизоде вратарю досталось шипами по левой ноге – то ли от Томори, то ли от Жоты. В результате, потребовалась замена. У «Милана» дебютировал 19-летний воспитанник академии Лоренцо Торриани.

По сути, единственный шанс на ничью у «Милана» возник на 59-й минуте, когда мяч с минимальной дистанции попал Гакпо в опущенную руку. А затем сразу же Мората ещё уткнулся в голландца. Ни этого единоборства, ни попадание мяча в руку оказалось недостаточно для пенальти по версии и главного судьи, и арбитров на VAR. Затем «Ливерпуль» забил третий, фактически завершив матч.

Права на видео принадлежат ООО «Окко»

Гакпо убежал в контратаку и выдал прострел на Собослаи, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам. Вскоре «Милану» потребовалась ещё одна вынужденная замена. Капитан команды Калабрия упал на газон и схватился за ногу. В оставшееся время хозяевам уже мало что удалось сделать. Когда пошло компенсированное время, то стадион уже наполовину опустел.

Хотя матч можно было досматривать ради нескольких вещей: гимна «Ливерпуля» в исполнении гостевых фанатов, удара Леау в штангу, а также ради первого матча Кьезы в «Ливерпуле». Так получилось, что итальянец дебютировал за новый клуб именно в Милане.