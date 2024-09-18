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Спортинг – Лилль – 2:0, видео обзор матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, 17 сентября

Красивейший гол ЛЧ в «девятку» с 30 метров, который вы упустили из-за топ-матчей. Видео
Константин Кринский
Зено Дебаст расчехлил пушку
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Зено Дебаст расчехлил пушку.

«Спортинг» начал в Лиге чемпионов с победы над «Лиллем» (2:0). Интересно, что отличились дебютанты турнира – Виктор Дьёкереш и Зено Дебаст. Оба забили красиво, но второй мяч португальцев – отдельный вид искусства.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Дьёкереш – 38'     2:0 Дебаст – 65'    
Удаления: нет / Гомес – 40'

Для начала – про гол Дьёкереша. Форвард забил в девятом матче подряд и вообще вряд ли надолго останется в Португалии. Виктор разобрался в штрафной в окружении четырёх человек и положил в дальний угол.

Но что сотворил Дебаст! Получил мяч в 30 метрах от ворот и шандарахнул от души. Вратарь не поверил, что эта ракета залетит в ворота – настолько обескураженно Люка Шевалье провожал мяч взглядом.

Права на видео принадлежат ООО «Окко»

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