Красивейший гол ЛЧ в «девятку» с 30 метров, который вы упустили из-за топ-матчей. Видео

«Спортинг» начал в Лиге чемпионов с победы над «Лиллем» (2:0). Интересно, что отличились дебютанты турнира – Виктор Дьёкереш и Зено Дебаст. Оба забили красиво, но второй мяч португальцев – отдельный вид искусства.

Для начала – про гол Дьёкереша. Форвард забил в девятом матче подряд и вообще вряд ли надолго останется в Португалии. Виктор разобрался в штрафной в окружении четырёх человек и положил в дальний угол.

Но что сотворил Дебаст! Получил мяч в 30 метрах от ворот и шандарахнул от души. Вратарь не поверил, что эта ракета залетит в ворота – настолько обескураженно Люка Шевалье провожал мяч взглядом.

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