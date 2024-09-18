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Лига чемпионов — 2024/2025, видео, голы, обзор матчей 17.09.24: Бавария, Ливерпуль, Милан, Ювентус, Реал Мадрид, Вилла

Старт Лиги чемпионов — космос. Команды забили 28 голов! Видеообзор дня
Георгий Илющенко
Старт Лиги чемпионов космос
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Разнос от «Баварии», камбэк «Ливерпуля», чудо-голы и многое другое.

Прекрасная новость — Лига чемпионов вернулась! С увеличенным количеством матчей — на этой неделе сыграют не только во вторник и среду, но и в четверг! Вкратце рассказываем о сегодняшней порции.

«Астон Вилла» мощно дебютировала в ЛЧ

«Янг Бойз» — «Астон Вилла»

«Янг Бойз» — «Астон Вилла»

Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 19:45 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 27'     0:2 Рэмси – 38'     0:3 Онана – 86'    

Бирмингемцы последний раз в главном еврокубке играли в 1983 году — когда он ещё назывался Кубком чемпионов. Возвращение получилось эффектным. Не зря в соперники попался внезапно идущий в чемпионате Швейцарии на последнем месте «Янг Бойз».

Юные парни были крайне любезны и сами дарили «Астон Вилле» желобетонные шансы. Рэмси, например, для гола понадобилось лишь легонько катнуть мяч с нескольких метров: Камара отдал вратарю, а тот по нему не попал. То был уже второй забитый мяч. Первый и третий шикарными ударами уложили Тилеманс и Онана. Плюс за волейбол отменили голы Уоткинса и Рэмси. Неплохое избиение получилось. Швейцарцам с такой игрой в ЛЧ будет тяжко и дальше, а англичане показали, что попали сюда не зря.

Подробнее о матче:
Возвращение мечты в Лигу чемпионов! Команда Эмери грациозно стартовала в турнире
Возвращение мечты в Лигу чемпионов! Команда Эмери грациозно стартовала в турнире

В «Ювентусе» вырос второй Дель Пьеро

Йылдыз празднует гол в ворота ПСВ

Йылдыз празднует гол в ворота ПСВ

Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 19:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
3 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Йылдыз – 21'     2:0 Маккенни – 27'     3:0 Гонсалес – 52'     3:1 Сайбари – 90+3'    

С таким же счётом могла завершиться и дуэль «Ювентуса» с ПСВ — Сайбари был против и на 90+3-й минуте оформил гол престижа. Однако всё ясно было уже на 52-й минуте, когда итальянцы повели в три мяча: Влахович ассистировал Маккенни и Гонсалесу, а Йылдыз… ох, что же сделал Йылдыз.

Права на видео принадлежат Okko.

Во-первых, Кенан на 21-й минуте забил первый гол в основной стадии обновлённой ЛЧ — туринцы соревновались на скорострельность с «Виллой» из параллельного матча первого слота. Во-вторых, он сделал это максимально эффектно: убежав слева в центр и выстрелив в девятку от штанги. В-третьих, в 19 лет и 136 дней стал самым молодым автором забитого мяча за «Юве» в еврокубках. Гений? Гений! Уважаемый Алессандро Дель Пьеро, вы больше не рекордсмен, простите.

«Бавария» испепелила загребское «Динамо»

Серж Гнабри

Серж Гнабри

Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
9 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Кейн – 19'     2:0 Геррейру – 33'     3:0 Олисе – 38'     3:1 Петкович – 49'     3:2 Огивара – 50'     4:2 Кейн – 57'     5:2 Олисе – 61'     6:2 Кейн – 73'     7:2 Кейн – 78'     8:2 Зане – 85'     9:2 Горецка – 90+2'    

Это. Было. Крайне. Мучительно для динамовцев. Началось всё с пенальти Кейна и его 30-го гола в ЛЧ. Среди англичан такой показатель был только у него и Руни. Недолго.

Права на видео принадлежат Okko.

Продолжилось «пушкой» Геррейру. Надо же было так с лёта приложиться!

Права на видео принадлежат Okko.

Первый тайм зафиналил кивком головы Олисе. И пошла жаришка! За полторы минуты хорваты усилиями Петковича и Огивары отыграли два гола! Ой зря. «Бавария» психанула и ответила шесть раз! Шесть! Даже Горецка отличился, которого Венсан Компани совсем не котирует! Кейн оформил покер, и теперь у него 53 мяча в 50 матчах за мюнхенцев. Феноменальная результативность. Ещё по разу свои имена на табло записали Олисе и Зане. Плюс судья отменил мячи Гнабри и Кейна.

«Динамо» было откровенно жаль, но не футболистам «Баварии», очевидно. Что ж, хотя бы не повторился рекорд ЛЧ: с перевесом в восемь мячей побеждали «Ливерпуль» «Бешикташ» в ноябре 2007-го и «Реал» – «Мальмё» в декабре 2015-го (по 8:0). Ещё и Мюллер продублировал рекорд Хави по играм в ЛЧ (151) за одну команду. Зверский вечер в Германии.

Виктор Дьёкереш. Запомните это имя

Дьёкереш празднует гол «Лиллю»

Дьёкереш празднует гол «Лиллю»

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Если ещё нет, ведь этот швед давно кладёт уйму голов за сборную и «Спортинг». Но португальская лига в России не столь популярна, так что подвиги Дьёкереша могли для многих пройти незаметно. Вот мы писали про него недавно:

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Виктор огорчил ещё и «Лилль», став первым шведом со времён Златана, кто забил в дебютной игре ЛЧ. А Ибра делал это, между прочим, 22 года назад. На 38-й минуте Алешандро подарил мяч Гонсалвешу, и тот оставил его Дьёкерешу. Вынимайте, господин вратарь.

Через пару минут нападающий и вторую жёлтую заработал для Гомеса. Это был приговор. Вынес его бронебойной попыткой Дебаст.

Права на видео принадлежат ООО «Окко».

«Ливерпуль» был успешнее в ремейке великого матча

«Ливерпуль» празднует гол «Милану»

«Ливерпуль» празднует гол «Милану»

Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Пулишич – 3'     1:1 Конате – 23'     1:2 ван Дейк – 41'     1:3 Собослаи – 67'    

Встречи «Милана» и «Ливерпуля» — нестареющая классика. Особенно если вспомнить финал 2005 года. Сегодня тоже случился камбэк англичан, только менее яркий. На третьей минуте итальянцы убежали в контратаку, и Пулишич чётко переиграл Алисона.

Права на видео принадлежат Okko.

«Милану» при Паулу Фонсеке пока плоховато, и даже быстрый гол ему не помог. Салах дважды сотряс перекладину, Конате вслед за закидушкой Арнольда воспользовался ошибкой Меньяна и вколотил головой, а ван Дейк сделал голевой подачу Цимикаса. Бум-бум-бум, такое вот избиение.

Права на видео принадлежат Okko.

Права на видео принадлежат Okko.

Закрыл казнь Собослаи. Венгр мог бы процитировать Шуфутинского и спеть «день, когда я совсем один». Никто не караулил его, и прострел Гакпо дошёл до цели.

Права на видео принадлежат Okko.

За «Милан», кстати, из-за травмы Меньяна сыграл 19-летний Торриани. Не Доннарумма, конечно, но тоже молодой дебют. Знаете, во сколько его оценивает Transfermarkt? В € 10 тыс. В целом выглядел он достойно, хоть и заметно нервничал.

«Реал» добыл типичную для себя победу

Килиан Мбаппе празднует гол в ворота «Штутгарта»

Килиан Мбаппе празднует гол в ворота «Штутгарта»

Фото: David Ramos/Getty Images

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Мбаппе – 46'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Рюдигер – 83'     3:1 Эндрик – 90+5'    

Прочитав подзаголовок, вы же сразу поняли, как именно победили «Штутгарт» мадридцы? Правильно, сделав результат в конце матча. И с кучей вратарских спасений. Куртуа эффектно не дал забить Левелингу, Ундаву, Штиллеру. С рикошетом от Карвахаля он поделать ничего не мог, но помогла перекладина. «Реал» отвечал резкими атаками Родриго и актёрской игрой Рюдигера, когда немец убийственной гримасой симулировал нарушение Миттельштедта в чужой штрафной. VAR разобрался чётко.

Голы пошли уже во втором тайме. Во-первых, Родриго отдал Мбаппе на пустые. Такое замкнул бы и ваш 60-летний сосед.

Права на видео принадлежат Okko.

Во-вторых, швабы потрясающе исполнили угловой, и завершил его в верховой борьбе Ундав. Шок-контент от «Реала», который считается 100-процентным фаворитом практически всегда.

Права на видео принадлежат Okko.

Развязка наступила на 83-й минуте, когда Рюдигер оформил головой похоронный. Потом и Эндрик в контратаке забил с 20 метров, хотя мог покатить на Мбаппе или Винисиуса. Бразилец, что тут сказать.

Права на видео принадлежат Okko.

Права на видео принадлежат Okko.

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