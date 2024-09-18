Холанд снова разрывает футбол. При таком темпе он обгонит Роналду и Месси по голам

Эрлинг Холанд опять крушит соперников. Сезон только начался, но вопрос о лучшем бомбардире будто бы уже можно закрывать. Нападающий забил девять мячей в четырёх стартовых турах – это рекорд АПЛ. У норвежца больше голов, чем у любой другой команды в чемпионате. Любители футбольного фэнтези стабильно берут его в свои команды и делают капитаном. Букмекеры раз за разом дают коэффициенты, согласно которым более вероятно, что форвард не уйдёт без гола. Логично для человека, который за 70 матчей в АПЛ положил 72 мяча.

Он дебютировал в «Сити» в сезоне-2022/2023 и сразу же установил новый рекорд лиги – 36 голов. Предыдущий оставался за Энди Коулом и Аланом Ширером, которые забивали по 34 раза. То были 1990-е годы, когда в чемпионате Англии выступало 22 команды и, соответственно, проводилось больше матчей. Затем Холанд провёл неудачный по своим меркам сезон, но всё равно стал лучшим бомбардиром АПЛ с 27 голами.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Я 11 лет играл профессионально в «Барселоне». Я в самом деле был футболистом, если что. Так вот за это время забил 11 мячей. А тут у парня уже девять голов за четыре матча».

Пару лет назад хет-трик Холанда казался событием. Сейчас – обыденность. В Англии есть правило, согласно которому футболисту, забившему три гола, позволяют забрать с собой мяч после игры. Нападающий стабильно пользуется этим правом, а ещё просит партнёров по команде расписаться на мяче. И, кажется, они уже устали это делать. Например, Эмерик Лапорт как-то раз написал: «Я больше раз расписывался на мяче после твоих хет-триков, чем подписал контрактов». Ну а после недавного хет-трика в ворота «Вест Хэма» кто-то из одноклубников написал на мяче уже просто fuck off! («отвали», если переводить мягко).

Эрлинг Холанд Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Существует фейк, будто Холанд отличается только в матчах с аутсайдерами. На самом деле, за полтора года в Англии он забил вообще всем командам, с которыми встречался – в том числе топ-клубам АПЛ. А вот в Лиге чемпионов он действительно забил не так много большим соперникам, но его статистика в этом турнире всё равно впечатляет: 39 матчей, 41 гол. Сейчас у него только в сборной меньше гола за игру: 35 матчей, 32 гола.

Уникальность Холанда в его физически данных и нацеленности на ворота. Причём второй пункт выглядит даже важнее. Мы знаем много мощных футболистов, но мало кто может сравниться с норвежцем в плане результативности. Дело в том, что пока весь «Манчестер Сити» зациклен на создании опасных моментов, именно Холанд нацелен на завершение атаки. Левой ногой, правой, головой – чем угодно.

Эрлинг Холанд Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В этом плане показательным получился один из недавних голов «Вест Хэму» на 30-й минуте. В той атаке могли бить и Джек Грилиш, и Матео Ковачич, и Рико Льюис, но каждый из них заранее поднимал голову в поисках партнёра. Пас-пас-пас – даже в штрафной площади. Затем мяч дошёл до Холанда, и тот моментально пробил. Уже по первому касанию было понятно, что последует удар. Тот гол стал победным в матче 3-го тура, а вскоре нападающего признали лучшим игроком августа.

Эрлинга иногда используют в качестве столба, на которого забрасывают мяч. Он может быть полезен в подыгрыше и скинуть мяч партнёрам, но это не его основная работа. Вообще, количество его передач остаётся скромным. Порой шутят, что у него ударов больше, чем пасов. Это, конечно, преувеличение, но оно отражает стиль игры Холанда. Он оказался тем самым элементом, которого недоставало клубу. И сейчас форвард в огненной форме – 9 мячей при 4,9 ожидаемого гола. Реализация в +3,1 – такой оверперфоманс свойственен нападающим за целый сезон, но не за четыре матча. Отдых во время Евро-2024 явно пошёл игроку на пользу – было время не спеша набрать форму.

Эрлинг Холанд Фото: Carl Recine/Getty Images

Результативность Холанда можно сравнивать с той, которой достиг Криштиану Роналду. Португалец недавно забил свои 900-й и 901-й голы в карьере – это мировой рекорд. Легенде сейчас 39 лет, и он претендует на то, чтобы добраться до 1000 голов. У Холанда к 24 годам 286 мячей. Если брать последние два года, то за сезон он забивал по 56 и 45 мячей. Можно сказать, что форвард вышел на 50 голов за сезон в среднем. Хотя Sky Sports подсчитал, что на старте именно этого сезона форвард набрал такой темп, который позволяет забить 152 гола за сезон. Правда, это фантастическая аномалия, основанная на маленькой выборке матчей – на такое не стоит ориентироваться.

С другой стороны, сейчас становится всё больше матчей на клубном уровне. Вероятно, Холанду даже однажды удастся сыграть со сборной на крупном турнире. Так что можно предположить, что нападающий удержит свою среднюю планку в 50 мячей за сезон. Таким образом, норвежцу необходимо с такой результативностью пройти 12,3 сезона, чтобы добраться до отметки в 901 гол. То есть ориентировочно к 36 годам. А через 11,3 сезона (в возрасте 35 лет) получится добраться до нынешней отметки Лионеля Месси в 851 гол.

Правда, всё это крайне условно. Мы можем только догадываться, насколько Холанду удастся избежать серьёзных травм. А они не только могут отнять много времени, но и сказаться на всей дальнейшей результативности.