Как себя проявит российский хавбек на фоне суперзвёзд?

Крутейший матч в Лиге чемпионов! «Барселона» против «Монако», Головин против Ямаля! LIVE

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Сегодня, 19 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов – «Монако» на стадионе «Луи II» примет «Барселону». Встреча интересна сама по себе, а дополнительный интерес вызывает фигура лидера монегасков Александра Головина.

Понятно, что «Барселона» – фаворит матча. Ясно, что «Монако» будет играть вторым номером. Но кого это, в сущности, волнует, когда на поле в составе хозяев будет играть Александр Головин? Россиянин – лидер монегасков, он конструирует игру, управляет темпом, появляется в нужных зонах. В нынешнем сезоне Головин пока не совершал результативных действий, но и вышел на поле всего дважды.

«Барселона» же в соку, и её распирает от результативности: каталонцы в нынешнем сезоне пока исключительно побеждают и уже забили 17 голов в пяти встречах! Правда, не все звёзды смогут появиться в составе – например, на месяц выбыл новичок Дани Ольмо. Зато есть вездесущий Ламин Ямаль, опытный Роберт Левандовски и ещё много других классных игроков от Рафиньи до Педри.

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