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Мюллер — рекордсмен по матчам в ЛЧ за один клуб
Мюллер — рекордсмен по матчам в ЛЧ за один клуб
Томас Мюллер в матче Лиги чемпионов между «Баварией» и «Динамо» Загреб (9:2) установил потрясающий рекорд! Теперь немец — первый по количеству матчей ЛЧ и Кубка европейских чемпионов за одну команду.
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Настоящее достижение
Настоящее достижение
На счету Мюллера теперь 152 матча за «Баварию» в ЛЧ. Томас обошёл по этому показателю Хави, который отыграл за «Барселону» 151 встречу в главном еврокубке.
Мюллер — рекордсмен по матчам в ЛЧ за один клуб
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