Мюллер — рекордсмен по матчам в ЛЧ за один клуб

Томас Мюллер в матче Лиги чемпионов между «Баварией» и «Динамо» Загреб (9:2) установил потрясающий рекорд! Теперь немец — первый по количеству матчей ЛЧ и Кубка европейских чемпионов за одну команду.