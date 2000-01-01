Райс стал моделью на Неделе моды в Лондоне
Полузащитник «Арсенала» неоднократно был гостем модных показов. Но в этот раз Деклан наблюдал за событиями не как зритель, а попробовал себя в роли модели.
Новое амплуа
Райс прошёлся по подиуму на Неделе моды в Лондоне. Деклан поработал в роли модели во время показа Labrum, который состоялся на стадионе «Эмирейтс».
Райс попробовал себя в роли модели на Неделе моды в Лондоне. Фото
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