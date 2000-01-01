Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Райс стал моделью на Неделе моды в Лондоне
Райс стал моделью на Неделе моды в Лондоне
Полузащитник «Арсенала» неоднократно был гостем модных показов. Но в этот раз Деклан наблюдал за событиями не как зритель, а попробовал себя в роли модели.
AMP-версия
Новое амплуа
Новое амплуа
Райс прошёлся по подиуму на Неделе моды в Лондоне. Деклан поработал в роли модели во время показа Labrum, который состоялся на стадионе «Эмирейтс».
Райс попробовал себя в роли модели на Неделе моды в Лондоне. Фото
Читайте также
Мюллер — рекордсмен по матчам в ЛЧ за один клуб
Мюллер — рекордсмен по матчам в ЛЧ за один клуб
«Зенит» — лучший по реализации в истории РПЛ
«Зенит» — лучший по реализации в истории РПЛ
Циципас попробовал себя в роли футболиста. Видео
Циципас попробовал себя в роли футболиста. Видео
Призовые Лиги чемпионов — 2024/2025
Призовые Лиги чемпионов — 2024/2025
Пять самых преданных тренеров в топ-10 лигах
Пять самых преданных тренеров в топ-10 лигах
Левандовски — третий по голам в «Барсе» за 100 игр
Левандовски — третий по голам в «Барсе» за 100 игр
Маскот вместе с командой извинился за поражение
Маскот вместе с командой извинился за поражение
Невероятный рекорд Нойера в Бундеслиге
Невероятный рекорд Нойера в Бундеслиге
«Зенит» почти не пропускает. Но был рекорд круче
«Зенит» почти не пропускает. Но был рекорд круче
Суперкомпьютер назвал будущего победителя ЛЧ
Суперкомпьютер назвал будущего победителя ЛЧ
Эдерсон стал вторым вратарём по ассистам в АПЛ
Эдерсон стал вторым вратарём по ассистам в АПЛ
У Алексея Миранчука дополнительная «охрана» в МЛС
У Алексея Миранчука дополнительная «охрана» в МЛС
Топ-клубы РПЛ по тратам летом. «Зенит» — в космосе
Топ-клубы РПЛ по тратам летом. «Зенит» — в космосе
Домашние матчи «МЮ» — самые посещаемые в Европе
Домашние матчи «МЮ» — самые посещаемые в Европе
Батраков побил рекорд Захаряна в РПЛ
Батраков побил рекорд Захаряна в РПЛ
Дети смотрели матч Колумбии прямо на уроке. Видео
Дети смотрели матч Колумбии прямо на уроке. Видео

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android