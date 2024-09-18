Топ-события четверга: Месси против Миранчука, «Монако» — «Барса», теннис и КХЛ

Футбольное 19 сентября: ярчайшие вывески в Лиге чемпионов, а ещё и Кубок России! Собрали для вас самое интересное.

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами», МЛС

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Месси против Миранчука — чья команда добьётся победы?

Лионель Месси прекрасно вернулся в строй после травмы. На прошлой неделе «Интер Майами» обыграл «Филадельфию Юнион» (3:1), а звёздный ветеран поучаствовал во всех голах. В первом тайме забил два, во втором — ассистировал Луису Суаресу. «Интер» по-прежнему находится на первом месте в Восточной конференции, а вот «Атланта» пока только 10-я. Алексей Миранчук после переезда в Северную Америку пока не отметился результативными действиям. Три матча — ни забитого мяча и ни одной голевой передачи. Может, россиянина прорвёт в игре с командой Месси и Суареса?

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🎾 11:30*: Аслан Карацев (Россия) — Маттия Беллуччи (Италия), Ханчжоу, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Карацев выступит на новом турнире в Ханчжоу?

В Китае стартовал новый турнир в Ханчжоу. Стартовый матч на этом соревновании 31-летний россиянин Аслан Карацев проведёт с итальянцем Маттией Беллуччи, который на восемь лет его моложе. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель сразится во втором круге с кем-то из пары Чжан Чжичжэнь — Денис Евсеев.

🎾 11:30*: Роман Сафиуллин (Россия, 8) — Фабио Фоньини (Италия), Чэнду, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Сафиуллин сыграет с опытным итальянцем?

В сетке турнира в Чэнду оказалось сразу три россиянина, и 27-летний Роман Сафиуллин получил восьмой номер посева. Его первым соперником будет опытный итальянец Фабио Фоньини, который на 10 лет его старше. Теннисисты ранее никогда друг с другом не играли, а победитель встретится дальше с кем-то из пары Цзюнчэн Шан — Кей Нисикори.

🎾 12:30*: Дарья Касаткина (Россия, 1) — Хейли Баптист (США, LD), Сеул, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как первая ракетка России начнёт азиатскую серию?

Лидер российского тенниса Дарья Касаткина начинает азиатскую серию в статусе первого номера посева на «пятисотнике» в Сеуле. В рамках второго круга 27-летняя теннисистка начнёт борьбу с американкой Хейли Баптист. Девушки раньше друг с другом не играли, а победительница сразится в 1/4 финала с победительницей пары Эмма Радукану — Юань Юэ.

🏒 17:00: «Трактор» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Трактор» выйти на первое место на Востоке?

Команда Бенуа Гру набирает ход — прямо сейчас у челябинцев лучшая защита в Восточной конференции, а от лидеров в лице того же «Нефтехимика» и «Салавата» их отделяет всего одно очко. При этом относительно нижнекамцев у «Трактора» есть игра в запасе. Очная встреча, да ещё и на родном льду — отличная возможность опередить соседей по таблице и захватить единоличное лидерство в конференции.

⚽️ 18:00: Португалия — Таджикистан, футзал, ЧМ-2024, группа E, 2-й тур

Интрига: сделает ли Таджикистан шаг к выходу в плей-офф?

Сборная Таджикистана впервые приехала на чемпионат мира по футзалу, и само участие для команды из Средней Азии – успех. Но в группе с Панамой и Марокко у таджиков есть совсем не призрачный шанс выйти из группы. Понятно, что в битве с Португалией у таджиков шансов практически нет, но нужно попробовать хотя бы не сильно испортить себе дополнительные показатели, а дальше – выкладываться по полной в матче с Панамой. Ну а португальцы должны досрочно выходить в плей-офф. Если они не сделают этого в четверг, можно будет говорить о сенсации.

⚽️ 18:30: «Химки» — «Локомотив», Кубок России, группа B, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлит ли «Локомотив» победную серию в Кубке?

Команды по-разному провели первые матчи после международной паузы. Железнодорожники порезвились в Оренбурге (4:2), а юный Батраков снова заявил о себе и сделал дубль. «Химки» же неудачно сыграли в Самаре, где не справились с «Акроном» (0:3). Проигрывать прямому конкуренту с таким счётом — всегда неприятно. У «Локо» пока всё прекрасно в Кубке России — три победы в трёх матчах, первое место в группе. «Химки» пока находятся на третьей строчке в таблице, но даже с неё можно попасть в плей-офф.

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⚽️ 18:30: «Пари Нижний Новгород» — «Ахмат», Кубок России, группа C, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли Ташуев первую победу после возвращения в «Ахмат»?

Команды оказались в одном квартете с ЦСКА и «Краснодаром». При таком раскладе попасть в верхнюю сетку плей-офф будет тяжеловато. По итогам первого круга «Ахмат» набрал три очка, а «Пари НН» — одно. В июле грозненский клуб разнёс соперника (4:1), но теперь придётся играть в Нижнем Новгороде. К слову, тогда «Ахмат» играл под руководством Магомеда Адиева, а теперь пост главного тренера занимает Сергей Ташуев. Одержит ли он первую победу после возвращения в Грозный?

🏒 19:30: «Сочи» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

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Интрига: смогут ли армейцы впервые в сезоне одержать вторую победу подряд?

СКА начал регулярку ни шатко ни валко, набрав всего пять очков в пяти первых матчах. Качество игры подопечных Романа Ротенберга пока что оставляет желать лучшего, но при этом предыдущий матч с «Ладой» они всё-таки смогли выиграть. Теперь у петербуржцев есть возможность выйти хотя бы на мини-серию — для этого нужно побеждать «Сочи», который уже успел обыграть «Спартак» и «Торпедо».

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⚽️ 19:45: «Црвена Звезда» — «Бенфика», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

Интрига: справится ли «Бенфика» с чемпионом Сербии?

Клуб из Белграда прекрасно стартовал в новом сезоне. Речь, конечно, о чемпионате Сербии. Шесть побед в семи матчах, первое место в таблице. Похоже, «Црвена Звезда» снова станет чемпионом страны. А вот «Бенфика» пока занимает только пятое место в таблице португальской лиги с отставанием от лидера турнира в пять очков. Правда, предыдущий матч сложился для лиссабонского клуба успешно — разгромили на своём поле «Санта-Клару» (4:1). Любопытно, что «Црвена Звезда» и «Бенфика» не играли друг с другом с 1984 года. Кстати, тогда сербская команда победила на своём поле — 3:2. Как будет на этот раз?

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⚽️ 19:45: «Фейеноорд» — «Байер», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

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Интрига: как Хаби Алонсо стартует в новой Лиге чемпионов?

На старте этого сезона «Байер» прервал впечатляющую серию без поражений в Бундеслиге. За весь прошлый сезон команда Хаби Алонсо не проиграла ни разу, но во 2-м туре нового сезона влетела «РБ Лейпциг». Чемпион вёл 2:0, а в итоге проиграл 2:3. Правда, после этого «Байер» разгромил на выезде «Хоффенхайм» (4:1), так что прилетел в Нидерланды в хорошем настроении. А вот «Фейеноорд» без Арне Слота тяжело стартовал в новом сезоне. Сейчас команда занимает только седьмое место в чемпионате Нидерландов. С другой стороны, она пока не проигрывает (одна победа, три ничьих).

⚽️ 20:45: «Спартак» — «Крылья Советов», Кубок России, группа A, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» снова разнесёт соперника?

В прошедший уикенд «Спартак» неожиданно потерял очки в Каспийске. Команда Деяна Станковича открыла счёт в матче с махачкалинским «Динамо», но потом забила себе сама — 1:1. «Крылья» за пару дней до этого победили в волжском дерби «Рубин» (2:0) и немного улучшили положение в таблице РПЛ. Правда, в Кубке команда выступает плохо — три поражения в трёх матчах. А вот «Спартак» делит первое место в таблице с двумя «Динамо» — московским и махачкалинским. Первые две команды попадут в верхнюю сетку плей-офф, третья — в нижнюю. Так что красно-белые наверняка постараются улучшить положение в таблице. В этом сезоне «Спартак» уже дважды разгромил «Крылья Советов» (3:0 и 3:0). Получится ли сделать это снова?

⚽️ 22:00: «Брест» — «Штурм», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

Интрига: оправдает ли «Брест» статус фаворита матча? И сыграет ли Худяков?

«Штурм» — действующий чемпион Австрии. Именно туда в межсезонье перешёл российский вратарь Даниил Худяков. Правда, пока россиянин сидит в запасе. Наверняка так будет и в гостевой встрече Лиги чемпионов с «Брестом». Французский клуб неудачно стартовал в Лиге 1 — три поражения в четырёх матчах. В итоге команда откатилась на 14-е место. «Штурм», в свою очередь, лидирует в чемпионате Австрии. Правда, букмекеры считают «Брест» фаворитом матча.

⚽️ 22:00: «Аталанта» — «Арсенал» Лондон, Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграет ли вторая команда АПЛ девятый клуб Серии А?

«Аталанта» завершила прошлый сезон победой в Лиге Европы. В финале команда Джан Пьеро Гасперини растерзала непобедимый до того момента «Байер» — 3:0. «Арсенал» до последнего бился за победу в чемпионате Англии, но остался на втором месте. Обе команды подходят к матчу в хорошем настроении. «Арсенал» обыграл в дерби «Тоттенхэм» (1:0), а «Аталанта» справилась в голевой перестрелке с «Фиорентиной» (3:2). Правда, лондонский клуб занимает второе место в АПЛ, а бергамаски — девятое в Серии А.

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⚽️ 22:00: «Монако» — «Барселона», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: остановят ли Головин и «Монако» набравшую ход машину Флика?

Помните, когда Александр Головин в последний раз играл в Лиге чемпионов? Это было в уже далёком 2018 году. С того момента «Монако» регулярно пролетал мимо основного этапа, а теперь попал в 1-м же туре на «Барселону». Команда под руководством Ханс-Дитера Флика прекрасно стартовала. Мало того, что она одержала пять побед в пяти матчах Примеры, так ещё и забила 17 мячей. Особенно пострадали «Вальядолид» (семь пропущенных мячей) и «Жирона» (четыре). Удастся ли каталонцам продлить победную серию?

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⚽️ 22:00: «Атлетико» Мадрид — «РБ Лейпциг», Лига чемпионов, общий этап, 1-й тур

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Интрига: кто победит в битве клубов из топ-5 лиг?

«Атлетико» в межсезонье укрепил состав несколькими новичками и потратил на них в общей сложности € 185 млн. Впечатляет, не правда ли? Мадридский клуб находится на третьем месте в Примере (три победы, две ничьих, 11 очков), а отставание от лидера составляет четыре очка. А «Лейпциг» на старте сезона прихлопнул «Байер» в Бундеслиге. И сделал это в излюбленном (волевом) стиле чемпиона — превратил 0:2 в 3:2. В 2020 году соперники встречались в четвертьфинале ЛЧ, и тогда немецкий клуб победил соперника (2:1). На той стадии играли один матч из-за пандемии. Возьмёт ли «Атлетико» реванш?