«Спартак» — лучший по владению мячом в РПЛ
«Спартак» на старте сезона бьёт рекорды. За последние 15 сезонов, с тех пор как ведётся статистика, ещё ни одна команда не владела в среднем мячом больше, чем красно-белые!
5-е место — «Краснодар»
В сезоне-2018/2019 «быки» владели мячом в среднем 61% времени.
4-е место — «Спартак»
62% времени в среднем красно-белые владели мячом в сезоне-2010.
2-3-е место — «Зенит»
В сезоне-2022/2023 и 2023/2024 владение мячом в среднем у петербуржцев было 63%.
1-е место — «Спартак»
В этом сезоне в среднем владение красно-белых — 64%.
«Спартак» — лучший по владению мячом в РПЛ
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