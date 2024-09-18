«Акрон» в третий раз в сезоне обыграл «Факел». И вышел в плей-офф Кубка России.

Магия Дзюбы снова сработала! Хотя Артём и не забил, и не ассистировал

«Акрон» и «Факел» снова встретились друг с другом (уже в третий раз в сезоне). И воронежский клуб снова огорчил своих болельщиков.

Ещё пару недель назад матч Фонбет Кубка России «Акрон» — «Факел» вызвал бы слабый интерес у нейтральных болельщиков. Однако ситуация изменилась в заключительный день летнего трансферного окна. Именно тогда «Акрон» заполучил нападающего Артёма Дзюбу. Несколько дней ветеран дебютировал в составе нового клуба. Получилось неплохо. Дзюба вышел в середине второго тайма матча с «Химками» (3:0) и отдал голевую передачу в концовке.

На этот раз главный тренер «Акрона» Заур Тедеев выпустил 36-летнего футболиста в стартовом составе. В первой половине Дзюба был малозаметен у чужих ворот, но при этом неплохо смотрелся в единоборствах. Команды ушли на перерыв без голов, хотя моменты у гостей были острее. На первых минутах вратарь «Акрона» Сергей Волков справился с непростым ударом головой Алексея Каштанова после стандарта.

Позднее «Факел» всё-таки затолкал мяч в ворота хозяев. Правда, судейская бригада во главе с Верой Опейкиной обнаружила офсайд у Никиты Моцпана. Повторы убедили в том, что боковой арбитр принял верное решение. А в самой концовке тайма Николай Гиоргобиани из убойной позиции попал в перекладину после прострела Игоря Калинина. Но и тут нужно отметить Волкова — вратарь слегка зацепил мяч рукой и, по сути, спас команду от пропущенного мяча.

«Факел» в третий раз в сезоне проиграл «Акрону» Фото: ФК «Факел»

«Факел» атаковал острее в первой половине, но пропустил на старте второй. Гол — полная заслуга Владимира Хубулова. Того самого футболиста, который забил «Химкам» с передачи Дзюбы. На этот раз Владимир сделал всё сам. Ушёл от трёх соперников, а потом классно положил в дальний угол. Даже отчаянный подкат Ираклия Квеквескири не помог. Посмотрите на эту красоту!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А дальше сработала магия Дзюбы. Нет, Артём не забил и не отдал. На 61-й минуте Дзюбу сменил Сергей Грибов, которому ветеран дал какое-то наставление. И ведь сработало! Через две минуты Грибов удачно подкорректировал полёт мяча после удара Хубулова — 2:0. Выслушал наставления Дзюбы — забил чуть ли не первым касанием после выхода на поле.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке «Акрон» заходил на разгром, но Виталий Гудиев был против. Вратарь «Факела» вытащил мяч после роскошного удара Арсения Дмитриева. Длинноволосый футболист хозяев красиво крутил под перекладину — Гудиев перевёл мяч на угловой. В целом нужно отметить, что после перерыва «Акрон» смотрелся намного интереснее соперника.

«Акрон» в третий раз в сезоне обыграл «Факел», но впервые сделал это на домашнем стадионе. Клуб из Тольятти поднялся на второе место в группе, набрав восемь очков. По всей видимости, «Акрон» и «Рубин» (шесть очков) разыграют второе место в квартете и путёвку в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. Но команда Тедеева точно сыграет в плей-офф турнира. А «Факелу» необходимо улучшать положение в РПЛ.