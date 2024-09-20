Битва «Сити» и «Арсенала», миланское дерби и встреча россиян! Главные матчи выходных

А в Турции сыграют Моуринью и Осимхен! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Ух, друзья, какие крутые выходные нас ожидают! В субботу и воскресенье состоятся несколько топ-матчей. А есть и вывески, важные для российских болельщиков. Мы отобрали лучшие встречи. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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