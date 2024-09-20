Битва «Сити» и «Арсенала», миланское дерби и встреча россиян! Главные матчи выходных

Ух, друзья, какие крутые выходные нас ожидают! В субботу и воскресенье состоятся несколько топ-матчей. А есть и вывески, важные для российских болельщиков. Мы отобрали лучшие встречи. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Манчестер Сити» — «Арсенал»: воскресенье, 22 сентября, 18:30 мск
Интрига: чем закончится матч главных команд АПЛ?
Главная вывеска в АПЛ последних нескольких лет получит новый сюжет. «Арсенал» не проигрывает «Манчестер Сити» уже три матча подряд. Но золота АПЛ это лондонцам не принесло. Возможно, всё изменится в сезоне-2024/2025? По крайней мере, потенциальная победа на выезде добавит «Арсеналу» моральных сил. Да и отобрать очки у прямого конкурента за титул – важная цель. Посмотрим, найдёт ли Микель Артета управу на Пепа Гвардиолу. Или всё закончится будничным хет-триком от Эрлинга Холанда и победой «Сити»?
«Интер» — «Милан»: воскресенье, 22 сентября, 21:45 мск
Интрига: «Интер» в седьмой раз подряд обыграет «Милан»?
Уже шесть матчей подряд «Милан» проигрывает «Интеру». Серия включает финал Суперкубка и полуфинал Лиги чемпионов. Так что «Интер» прямо сейчас – короли Милана. Но «Милану» пора прерывать плохую серию. Хотя сейчас «россонери» находятся не в самых оптимальных кондициях. Паулу Фонсека тяжело начинает тренерский этап карьеры в клубе. Зато у «Интера» всё хорошо. Ждём их седьмую победу подряд?
«Ювентус» — «Наполи»: суббота, 21 сентября, 19:00 мск
Интрига: большая проверка для обновлённых «Юве» и «Наполи»
«Ювентус» и «Наполи» летом сменили тренеров. Туринцы назначили Тьяго Мотту, неаполитанцы – Антонио Конте. И уже в 5-м туре команды ждёт очный матч. Болельщики «Юве» и «Наполи» ненавидят друг друга, каждая игра – битва. Интересно, как теперь примут в Турине легенду клуба Конте? После трёх туров «Наполи» занимает второе место, «Юве» делит третью строчку. Но после очной игры ситуация может поменяться. Однако важнее то, на что способны команды в битве с топ-соперником.
«Фенербахче» — «Галатасарай»: суббота, 21 сентября, 20:00 мск
Интрига: первое супердерби для Моуринью в Турции
С каждым годом матчи «Фенербахче» и «Галатасарая» становятся всё круче с точки зрения имён. Могли ли вы представить ещё недавно, что в стамбульском дерби с одной стороны окажется Жозе Моуринью, а с другой – Виктор Осимхен? Кайф! Нас ожидает эмоциональный и крутой матч. А насколько эпичный! «Фенер» и «Галатасарай» борются за золото, поэтому важно каждое очко.
«Вильярреал» — «Барселона»: воскресенье, 22 сентября, 19:30 мск
Интрига: «Барса» продлит победную серию?
«Барселона» стартовала с пяти подряд побед в Примере. Эпоха Ханс-Дитера Флика будет успешной? Делать выводы рано, но у каталонцев дела идут хорошо. Продолжить серию можно по итогам встречи с «Вильярреалом». Команда Марселино идёт на третьем месте в чемпионате Испании и показывает классный футбол. Предстоящий матч – мощная проверка для «Барселоны». И многое расскажет о чемпионских амбициях сине-гранатовых.
«Монако» — «Гавр»: воскресенье, 22 сентября, 16:00 мск
Интрига: встреча команд Головина и Кузяева
Новый эпизод встречи россиян во Франции. «Монако» и «Гавр» в прошлом сезоне дважды сыграли вничью. Так что в битве Александра Головина и Далера Кузяева пока что ничья. Но всё может измениться по итогам новой игры. «Монако» после четырёх туров идёт на третьем месте, «Гавр» – девятый. Клубы обязаны устроить классную зарубу. Победитель получит важные очки, а один из россиян – преимущество в дуэли.
«Реймс» — «ПСЖ»: суббота, 21 сентября, 22:00 мск
Интрига: дебютирует ли Сафонов в Лиге 1?
Матвей Сафонов может впервые сыграть в чемпионате Франции! Джанлуиджи Доннарумма травмирован, и не факт, что восстановится к встрече с «Реймсом». Так что не стоит пропускать первый матч нашего вратаря в Лиге 1. Тем более что «ПСЖ» ждёт хорошая проверка. «Реймс» – скромная по имени, но хорошая по игре команда.
«Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад»: суббота, 21 сентября, 21:00 мск
Интрига: битва двух звёздных лидеров чемпионата Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» напичканы звёздами. Неудивительно, что клубы лидируют после трёх туров чемпионата Саудовской Аравии. А теперь они столкнутся между собой. Как минимум один из них гарантированно потеряет очки. Отобрать их у главного конкурента – классное достижение. Нет сомнений, что этого хотят как «Аль-Хиляль», так и «Аль-Иттихад». Бензема, Малком, Милинкович-Савич, Митрович, Канте, Бергвейн, Канселу, Кулибали, Невеш, Фабиньо, Диаби – всех этих гениев мы увидим на поле!
«Реал» Мадрид — «Эспаньол»: суббота, 21 сентября, 22:00 мск
Интрига: покажет ли «Реал» солидный футбол?
Мадридский «Реал» ещё ни разу не проиграл в сезоне, однако к команде есть вопросы. Она не показывает чемпионский футбол, а магия Килиана Мбаппе пока что не работает полностью. У Карло Анчелотти есть время, чтобы починить игру. Но и терять очки налево-направо нельзя. Так что побеждать дома «Эспаньол» мадридцы обязаны. Или проводящие неплохой старт сезона каталонцы (шестое место) испортят настроение «Реалу»? Предпосылки для этого существуют.
«Ливерпуль» — «Борнмут»: суббота, 21 сентября, 17:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» исправится за поражение в прошлом туре?
«Ливерпуль» здорово начал сезон, но в прошлом туре неожиданно уступил дома «Ноттингем Форест» (0:1). Теперь команда Арне Слота на три очка отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити». Шанс исправиться у скаузеров есть в матче с «Борнмутом». К счастью для «Ливерпуля», он снова состоится на домашнем «Энфилде». Команда Андони Ираолы за четыре игры потерпела всего одно поражение. Так что «Ливерпулю» предстоит не самая лёгкая встреча.
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: суббота, 21 сентября, 19:30 мск
Интрига: «МЮ» обыграет «Пэлас» впервые за два сезона?
«Манчестер Юнайтед» на старте сезона нестабилен. Две победы и два поражения — не такого начала ожидал Эрик тен Хаг. Но у нидерландского тренера ещё есть время и кредит доверия от руководства, чтобы направить команду на победный путь. В 5-м туре «МЮ» едет в Лондон. В прошлом сезоне манкунианцы дважды уступили «Кристал Пэлас». Теперь нужно побеждать самим, брать реванш и приближаться к группе лидеров.