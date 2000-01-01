Кейн побил рекорд Руни в ЛЧ
Гарри Кейн оформил покер в матче Лиги чемпионов между «Баварией» и загребским «Динамо» (9:2). Благодаря этому форвард возглавил список лучших бомбардиров среди англичан в ЛЧ и Кубке европейских чемпионов.
3-е место — Рахим Стерлинг
Форвард отметился 27 голами в ЛЧ за «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити».
2-е место — Уэйн Руни
На счету нападающего 30 голов в ЛЧ за «Манчестер Юнайтед».
1-е место — Гарри Кейн
Форвард забил 33 гола в Лиге чемпионов за «Баварию» и «Тоттенхэм».
Кейн побил рекорд Руни. Теперь Гарри — лучший бомбардир-англичанин в ЛЧ
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